Se da una parte l’estate è amata da tutte noi perché ci permette di uscire di più, andare al mare, stare all’aperto e così via, dall’altra parte porta con sé le tanto fastidiose zanzare.

Questi insetti, infatti, per quanto siano innocui, tendono ad essere molto fastidiosi, in quanto ci pungono provocandoci prurito, soprattutto di notte quando stiamo dormendo.

Per questo, oggi vedremo insieme come non essere punti dalle zanzare mentre si dorme con alcuni rimedi casalinghi e naturali!

Menta e basilico

Innanzitutto, vediamo insieme come realizzare una sorta di miscela da vaporizzare sul corpo, in grado di tenere lontane le zanzare e, al contempo, portarci una sensazione di freschezza utile per affrontare il caldo notturno.

Tutto ciò che dovrete fare, quindi, è far bollire due mazzetti di menta e uno di basilico in una pentola contenente un litro d’acqua per circa venti minuti, spegnere il fuoco e lasciare, poi, raffreddare la miscela.

A questo punto, non vi resta che travasarla in uno spruzzino, conservarla in frigo e utilizzare questo spray prima di dormire: le zanzare faranno retromarcia!

Limone e aceto

Un altro rimedio molto efficace prevede, invece, l’utilizzo di due ingredienti che sicuramente avrete in dispensa o, in ogni caso, facili da reperire: il limone e l’aceto. Dal momento, infatti, che vantano odori molto forti, sono mal tollerati dalle zanzare e agiscono come repellenti naturali.

In questo caso, quindi, dovrete mettere in un piatto un po’ di aceto e qualche fettina di limone e posizionarlo nella vostra camera da letto: addio zanzare!

Caffè bruciato

Sempre senza allontanarvi dalla dispensa, potete sfruttare un altro ingrediente. Di cosa stiamo parlando? Del caffè, il cui aroma è tanto amato da noi ma mal tollerato dalle zanzare.

Vi ricordiamo, infatti, che questo ingrediente è in grado anche di allontanare le api e le vespe dalla nostra casa o dal nostro balcone!

Prendete, quindi, un piattino e rivestitelo con un foglio di alluminio, dopodiché aggiungete al suo interno qualche cucchiaio di caffè e servitevi di un fiammifero o di un accendino per bruciarlo.

Man mano che si brucerà, rilascerà un fumo e un odore che terrà lontane le zanzare! Per un effetto efficace, vi suggeriamo di mettere il piattino nei punti di accesso alla vostra camera da letto.

Repellente fai da te

Oltre al rimedio della menta e del basilico, è possibile preparare un vero e proprio repellente fai da te, ancora più efficace in quanto è in grado di sostituire quelli disponibili in commercio. Tutto ciò che vi occorre, quindi, sarà:

30 gocce di olio essenziale di basilico

10 gocce di olio essenziale di lavanda

90 ml di acqua distillata

20 ml di alcol etilico

Aggiungete, quindi, tutti gli ingredienti in un flacone spray, dopodiché agitatelo per mescolare bene gli ingredienti e vaporizzate questa miscela sul vostro corpo prima di andare a dormire: mai più punture di zanzara!

N.B Fate prima una prova su una piccola parte del corpo per accertarvi che non vi provochi prurito o reazioni allergiche.

Piastrine anti-zanzare fai da te

Infine, se avete un po’ di tempo in più, vi suggeriamo di realizzare le piastrine anti-zanzare fai da te, le quali agiscono come quelle che solitamente compriamo. Munitevi, quindi, di:

uno scatolo delle uova, in cartoncino

oli essenziali antizanzare

forbici e cucitrice.

Innanzitutto, dovrete prendere le superfici più lisce della scatola delle uova, così che saranno più facili da lavorare, dopodiché servitevi di una vecchia piastrina (se l’avete) in modo da usarla come riferimento e tracciare con una matita i contorni sullo scatolo delle uova.

A questo punto, tagliate il cartoncino per ottenere le piastrine e assemblate due strati di queste piastrine fai da te. Infine, non vi resta che utilizzare una cucitrice per unirli e voilà: le vostre piastrine fai da te sono pronte!

Per l’utilizzo in casa e per tenere lontane le zanzare, vi basterà semplicemente applicare 2-3 gocce di oli essenziali dalla fragranza mal tollerata dalle zanzare, quali l’olio essenziale di geranio, citronella, tea tree o lavanda e inserire, poi, la piastrina nell’apposito apparecchio elettroemanatore.

Come se non bastasse, questo rimedio potrebbe aiutare anche a diffondere un buon profumo in tutta la casa!

N.B Vi raccomandiamo di non lasciare per troppo tempo l’apparecchio attaccato alla corrente per non farlo surriscaldare, poiché gli oli essenziali hanno una durata minore rispetto alle piastrine chimiche. Generalmente, basta un’ora per diffondere il profumo nell’ambiente. Prima di estrarre i cartoncini, lasciate raffreddare l’apparecchio completamente.

Tutti i trucchetti per tenere lontane le zanzare!

E se volete conoscere tutti i trucchetti per tenere lontane le zanzare, ecco un video pensato per voi!

Avvertenze

Evitate di utilizzare gli ingredienti suggeriti sulla pelle in caso di allergia o ipersensibilità. Testate sempre i prodotti su una piccola parte del corpo per accertarvi che non ci siano reazioni allergiche.

Photo Credits:

Le immagini presenti in questo articolo sono di proprietà di Meraki s.r.l.s.