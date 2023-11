Come profumare gli accappatoi quando puzzano di umido

Gli accappatoi fanno parte di quei tessuti che danno un comfort assoluto. Sentiamo, infatti, una meravigliosa sensazione avvolgendoci in calore e morbidezza durante le fredde mattine e le serate rilassanti.

Tuttavia, possono essere vittime di un problema comune: l’odore di umidità. Quando i nostri fedeli accappatoi cominciano a emanare questo sgradevole odore, è il momento di agire e porre rimedio.

Per questo oggi ti dirò tutto su come eliminare la puzza di umido dagli accappatoi e profumarli, consentendovi di godere appieno della vostra coccola invernale senza fastidiosi odori!

Dopo l’utilizzo

Dopo ogni utilizzo, è fondamentale agire tempestivamente. Appendi il tuo accappatoio in un’area ben ventilata, come il bagno, per evitare che l’umidità si accumuli.

Evita assolutamente di ripiegarlo o gettarlo in un angolo umido, poiché ciò favorirà la crescita di muffe e cattivi odori. Lascia asciugare completamente il tuo accappatoio prima di riporlo in armadio.

A tal proposito, quando togliete l’accappatoio dopo la doccia, appendetelo su un gancio che posizionerete in prossimità della finestra, in modo da far evaporare tutta l’acqua.

Sacchetti di bicarbonato

I sacchetti di bicarbonato sono dei veri alleati nella lotta contro gli odori sgradevoli e soprattutto contro l’umidità che si accumula dopo l’uso dell’accappatoio.

Tutto quello che dovrai fare è riempire 2 piccoli sacchetti di cotone con bicarbonato di sodio e metterli nelle tasche dell’accappatoio. Così facendo, il prodotto assorbirà e neutralizzerà gli odori di umidità, mantenendo il tuo accappatoio fresco e profumato.

Per avere un effetto ancora più sensazionale, aggiungi 1 goccia di olio essenziale nel sacchetto e non solo non avvertirai il terribile odore di umidità, ma sarai avvolto da un inebriante profumo!

Far arieggiare

Quando proprio noti che la puzza di umidità ha preso il sopravvento, porta l’accappatoio all’aperto e lascialo arieggiare per alcune ore al sole.

Questo processo naturale aiuta a rimuovere gli odori indesiderati e a prevenire la formazione di eventuali muffe o batteri presenti.

Se non hai la possibilità di far asciugare l’accappatoio all’aperto, aprilo completamente e appendilo con una gruccia in una zona ben ventilata della vostra casa, come ad esempio sulle porte di balconi e finestre.

Spray profumato

Non si può fare a meno di profumare gli accappatoi, soprattutto dopo una meravigliosa doccia rilassante.

Per questo puoi preparare uno spray profumato naturale usando ingredienti come l’acqua e 4 gocce di un olio essenziale a piacere (come lavanda o limone).

Spruzzalo delicatamente e tenendoti a debita distanza nell’interno del vostro accappatoio e lascialo asciugare prima di riporlo nell’armadio o al suo posto nel bagno.

Questo rimedio lascerà un fresco profumo sul vostro accappatoio, coprendo qualsiasi odore di umidità.

Consigli per il lavaggio

Per prevenire l’odore di umidità fin dall’inizio, è importante lavare gli accappatoi correttamente.

Non posso fare a meno, quindi, di darti anche alcuni consigli preziosi per il lavaggio:

usa detergenti delicati , preferibilmente naturali come sapone di Marsiglia, acido citrico o aceto bianco d’alcol

, preferibilmente naturali come sapone di Marsiglia, acido citrico o aceto bianco d’alcol aggiungi 1 tazza di aceto bianco al ciclo di risciacquo . L’aceto aiuta a eliminare eventuali residui di sapone e ammorbidenti, evitando la formazione di odori sgradevoli.

. L’aceto aiuta a eliminare eventuali residui di sapone e ammorbidenti, evitando la formazione di odori sgradevoli. asciuga gli accappatoi completamente all’aperto o in asciugatrice a basse temperature.

Avvertenze

La cosa più importante da fare per avere sempre degli accappatoi perfetti è consultare le istruzioni di lavaggio riportate sulle etichette.