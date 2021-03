Come pulire l’interno degli armadi e profumarli di primavera!

Gli armadi, si sa, sono per noi donne uno scrigno segreto, dal momento in cui custodiscono i nostri abiti preferiti.

Ma quante volte vi è capitato di aprirlo per prendere quella maglia o quell’abitino da indossare e sentire una terribile puzza?

Purtroppo, questo capita spesso perché gli armadi sono spazi chiusi che non vengono arieggiati frequentemente.

Ma cosa ancora peggiore è che, a volte, questa puzza di chiuso tende a trasferirsi sui nostri vestiti!

È importante, quindi, prendersi cura e pulire spesso il proprio armadio per evitare la formazione di sporco e cattivi odori.

A tal proposito, oggi siamo qui giusto per darvi alcuni consigli su come pulire ed eliminare i cattivi odori dagli armadi con rimedi naturali.

Che aspettiamo? Scopriamoli insieme!

N.B Vi consigliamo di consultare le etichette di produzione prima di cimentarvi nella pulizia con i prodotti consigliati.

Come pulirlo

Quando si tratta di pulire l’armadio, solitamente ci si sofferma più sulla parte esterna senza considerare, invece, l’interno.

Ma anche le pareti interne, in realtà, devono essere pulite spesso!

L’armadio, infatti, tende spesso a puzzare a causa sia della mancanza di circolazione dell’aria che dell’accumulo di polvere.

Vediamo in che modo!

Aceto

Innanzitutto, tirate fuori tutti i vostri capi e spolverate tutto l’armadio con uno spolverino o un panno antistatico.

In questo modo, infatti, evitate di spostare la polvere da un punto all’altro dell’armadio e rendete più facile la pulizia.

In una bacinella contenente acqua calda, versate mezza tazza di aceto di vino o aceto bianco di alcol.

L’aceto, infatti, non solo è un potente anticalcare, ma sgrassa in maniera efficace ed elimina tutti i cattivi odori!

Se lo preferite, nella vostra miscela, potete anche aggiungere qualche goccia di olio essenziale o scorze di agrumi.

Immergete, quindi, un panno nella miscela così ottenuta e passatelo sulle pareti interne del vostro armadio. Dopodiché, risciacquate e asciugate.

Solo quando l’armadio sarà ben asciutto, potete inserire di nuovo i vostri capi.

Attenzione: l’aceto non va mai utilizzato sulle superfici in marmo o pietra naturale, poiché potrebbe opacizzarle. Evitatelo anche per il legno verniciato e lucido e il laminato.

Bicarbonato

Un altro modo per pulire a fondo il vostro armadio e rimuovere i cattivi odori consiste nell’utilizzare il bicarbonato.

Questo ingrediente, infatti, ha proprietà pulenti e sgrassanti ed è, inoltre, in grado di assorbire i cattivi odori e neutralizzarli.

Il procedimento è molto semplice, in quanto dovrete solo sciogliere 40 grammi di bicarbonato e 10 gocce di olio essenziale che più preferite in mezzo litro di acqua.

Mescolate, poi, bene fino a quando non noterete lo scioglimento completo del bicarbonato. Dopodiché, versate il tutto in uno spruzzino e vaporizzate la soluzione nell’armadio.

Infine, risciacquate con un panno in microfibra inumidito e asciugate con un panno pulito.

E voilà: il vostro armadio sarà profumato come non mai!

Sapone di Marsiglia

Infine, vediamo come utilizzare un altro prodotto casalingo che le nostre nonne hanno sempre usato per il bucato: il sapone di Marsiglia.

Questo ingrediente, infatti, ha proprietà sgrassanti e pulenti molto delicate ed è soprattutto molto profumato!

Basterà versare qualche scaglia in acqua calda e utilizzare la miscela per lavare le superfici dell’armadio.

Sarà un piacere aprire il vostro armadio!

Come profumarlo

Una volta visto come pulire il nostro armadio, vediamo insieme altri trucchetti per mantenerlo profumato anche se sono passati giorni dalla pulizia.

Sacchetti profumati

Per rendere profumato il vostro armadio, potete utilizzare dei sacchetti profumati con fiori, spezie e bucce di agrumi essiccate, oppure pezzi di stoffa su cui potete versare gocce di oli essenziali.

Potete realizzare i vostri sacchetti profumati direttamente a casa.

Vi basterà, per esempio, prendere 2 arance o 2 mandarini e sbucciarli. A questo punto, lasciate essiccare le bucce in un luogo asciutto e buio per circa un mese.

Dopodiché inserite le bucce d’arance o di mandarino in alcuni sacchetti di tela o cotone e aggiungete anche dei chiodi di garofano.

In seguito, ponete i vostri sacchetti negli armadi o nei cassetti e il vostro armadio sprigionerà un forte profumo di freschezza!

Gessetti profumati

Allo stesso modo, potete profumare il vostro armadio con l’uso di gessetti profumati.

La cosa bella di questi gessetti è che potete realizzarli comodamente a casa prendendo acqua, gesso e olio essenziale.

Vi basterà, quindi, prendere due bicchieri di gesso per calchi, 1 bicchiere di acqua, alcune gocce di olio essenziale e delle formine.

Aggiungete, quindi, in una ciotola il bicchiere di acqua e i due bicchieri di gesso. Mescolate, quindi, fino a quando il gesso non sarà completamente sciolto.

Aggiungete, poi, le gocce dell’olio essenziale che avete scelto e versate tutto il composto in alcune formine.

Quando il gesso si sarà completamente asciugato, siete pronte per metterli nei vostri armadi o nei vostri cassetti.

Sentirete una fresca esplosione di profumo ogni volta che aprirete l’armadio!

Bicarbonato di sodio

Finora abbiamo visto dei metodi per profumare naturalmente i vostri armadi.

Se, però, non volete sentire alcun profumo, ma volete solo eliminare il cattivo odore, allora questo è il rimedio che per voi!

Prendete un piccolo contenitore e versate 3 cucchiai di bicarbonato di sodio. Ponete, poi, il contenitore in un angolino del vostro armadio.

Il bicarbonato aiuterà non solo a trattenere i cattivi odori ma anche ad assorbire l’umidità.

Consigli per prevenire sporco e cattivi odori

Ci sono alcuni accorgimenti che vale sempre la pena avere così da evitare la puzza negli armadi.

Innanzitutto, vi consigliamo di verificare sempre che non ci siano avanzi di cibo nelle tasche dei capi prima di riporli nell’armadio. Le piccole briciole, infatti, favoriscono la formazione dei batteri.

Evitate, poi, di tenere l’armadio chiuso per troppo tempo e lasciatelo arieggiare di tanto in tanto.

È consigliabile, poi, lavare sempre i vostri capi prima di riporli nell’armadio; poiché essi vengono a contatto con tanti batteri quando li indossate, è il caso sempre che li laviate prima di posarli.

Infine, vi consigliamo di togliere le vecchie custodie proteggi abiti dei vostri vestiti e di lavarle o sostituirle, in quanto esse accumulano molta polvere.

Avvertenze

In caso il cattivo odore proveniente dagli armadi sia resistente a ogni forma di pulizia, vi consigliamo di contattare un professionista.

Spesso, infatti, la puzza può dipendere dalla presenza di muffe e funghi che, magari, non sono visibili.

Evitare i rimedi di pulizia suggeriti in caso di ipersensibilità e allergia rispetto agli ingredienti.

