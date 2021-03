Come pulire tutto il balcone con rimedi naturali?

Con l’arrivo della primavera e delle belle giornate di sole, il nostro balcone ha bisogno di essere pulito a fondo così da essere pronto per la stagione estiva.

Il balcone, infatti, soprattutto durante le belle giornate, è il nostro luogo di rifugio quando vogliamo stare all’aria aperta senza, però, rinunciare alla comodità di stare in casa.

Dal momento, però, che è esposto ai fattori esterni ed è a contatto diretto con detriti, polvere e pioggia, le ringhiere, le balaustre e i pavimenti possono accumulare davvero molta sporcizia.

Dopo mesi di pioggia, poi…ci sarà tanto da lavorare!

Ma non disperate, perché oggi vedremo insieme come pulire a fondo i nostri balconi con metodi naturali in modo facile e veloce!

N.B. I rimedi indicati sono costituiti da prodotti naturali. Prima di iniziare, è bene assicurarsi del materiale di cui è composto il pavimento o balaustre in modo da non rovinarli.

Balaustre e ringhiere

Innanzitutto, per una pulizia profonda del vostro balcone, è importante partire dalle balaustre e ringhiere.

Come abbiamo già detto, infatti, queste sono esposte alle intemperie e accumulano molta sporcizia, soprattutto durante la stagione invernale.

Non tutte le balaustre o ringhiere, però, sono uguali, in quanto ne esistono di differenti tipologie, perciò vediamo come pulirle in base al materiale.

Balaustre in marmo

Partiamo dalle balaustre in marmo, quelle più delicate e maggiormente soggette ad usura.

Siccome il marmo è una pietra naturale, può essere pulito solo con prodotti naturali con ph neutro; prodotti acidi come aceto e limone, infatti, rischierebbero di corrodere la sua superficie.

Per pulire le balaustre in marmo, utilizzate 4 cucchiai di sapone di Marsiglia, ridotto in scaglie e scioglietelo in un secchio d’acqua.

Con una spazzola dalle setole morbide, massaggiate delicatamente la superficie per rimuovere le incrostazioni. Rimuovete la schiuma con un panno, risciacquate e asciugate con cura.

Balaustre e ringhiere in ferro

Se, invece, avete balaustre o ringhiere in ferro, questo è il rimedio naturale che fa per voi!

Create una soluzione di acqua e aceto e aggiungete, poi, un po’ di succo di limone. Dopodiché, passatela sulle superfici che volete pulire, lasciatela agire e risciacquate.

Vi consigliamo sempre, però, di spolverare le superfici prima di pulirle così da rendere più facile l’operazione di pulizia.

Infine, per prevenire la ruggine, vi basterà ungere balaustre e ringhiere con un po’ di olio d’oliva.

Ringhiere in vetro

Nel caso delle ringhiere in vetro, potete utilizzare i rimedi naturali che normalmente utilizzate per la pulizia dei vetri.

Vi consigliamo, quindi, di creare una miscela composta da parti uguali di aceto e di acqua.

In alternativa, potete anche aggiungere un po’ di borotalco nell’acqua e utilizzare questa soluzione per rendere i vetri brillanti!

Attenzione! Vi raccomandiamo di fare attenzione durante questa operazione di pulizia a non sporgervi troppo.

Video procedimento

Prima di passare a come pulire i vari tipi di pavimento del balcone, ecco un video che ci guiderà nella pulizia!

Pulizia pavimenti

Una volta visto come pulire le ringhiere e le balaustre, vediamo insieme come pulire i pavimenti in base al materiale di cui sono fatti.

Pavimenti in cotto

La prima tipologia di pavimento che vedremo come lavare è il cotto, un materiale molto utilizzato nella pavimentazione da esterni perché molto resistente.

Versate, quindi, 2 bicchieri di aceto bianco in un secchio d’acqua e aggiungete, poi, qualche scaglia di sapone di Marsiglia.

Dopodiché, immergete un panno in microfibra, passatelo sul pavimento più volte e ricordate di asciugare subito, così da evitare aloni.

Pavimenti in ciottoli

Anche i pavimenti in ciottoli sono tra i preferiti per l’arredo di esterni per la bassa manutenzione di cui hanno bisogno.

Per la loro pulizia potete, iniziate utilizzando una scopa dalle setole rigide in modo tale da eliminare gli accumuli di sporco tra un ciottolo e l’altro.

Per il lavaggio, invece, lasciate sciogliere 4 cucchiaini di bicarbonato di sodio in una bacinella contenente 2 litri di acqua.

Utilizzate il composto versandolo sui ciottoli e lavandoli con un panno in microfibra.

Grazie all’azione pulente e leggermente abrasiva del bicarbonato di sodio, la patina di sporco superficiale verrà eliminata e i ciottoli manterranno il loro originario colore.

Pavimenti in legno

Solitamente i legni scelti per gli esterni sono più resistenti di quelli utilizzati per il parquet interno, ma necessitano comunque delle giuste cure.

Per lavare questa tipologia di pavimenti, mescolate due bicchieri di aceto bianco e qualche scaglia di sapone di Marsiglia in un secchio contenente acqua.

Immergete, poi, un panno in microfibra e passatelo più volte. Infine, asciugate bene.

Ricordatevi, infatti, che l’umidità può lasciare antiestetiche macchie; per questo motivo, evitate anche di mettere vasi di piante che possano perdere acqua.

Pavimenti in gres porcellanato

I pavimenti in gres sono utilizzati per gli esterni, ma si tratta di un materiale particolarmente soggetto alla formazione di macchie e aloni.

Per il lavaggio, aggiungete 2 cucchiai di bicarbonato di sodio e 3 cucchiai di succo di limone in 2 litri di acqua.

Mescolate e utilizzate il composto per il lavaggio, facendo attenzione alle fughe, dove solitamente si accumula più sporco.

N.B: evitate l’utilizzo di acidi o sostanze eccessivamente corrosive che possono danneggiare in modo permanente i pavimenti in gres.

Pavimenti in ardesia

L’ardesia è un materiale che riesce a donare agli esterni uno stile unico e accattivante, ma molto delicato.

Per il suo lavaggio l’ideale è mescolare acqua tiepida con due cucchiai di bicarbonato di sodio, due cucchiai di alcol denaturato e qualche scaglia di sapone di Marsiglia.

Immergete, poi, un panno in microfibra nella soluzione così ottenuta e passatelo sul pavimento.

Il vostro balcone sarà pulito come non mai!

N.B: è importante, per il lavaggio dei pavimenti in ardesia, non utilizzare mai prodotti eccessivamente acidi o basici come succo di limone, acido muriatico, aceto o prodotti anticalcare che possono danneggiarlo irreparabilmente.

Come rimuovere macchie dei vasi

Se, invece, volete rimuovere eventuali macchie dei vasi, il sapone di Marsiglia è il rimedio più efficace!

Grazie alle sue caratteristiche naturali, infatti, è un ingrediente di pulizia molto delicato che può essere utilizzato su qualsiasi superficie senza che la danneggi.

Per usarlo al meglio, mescolatelo ad acqua tiepida e lasciate riposare per qualche minuto.

Poi, applicate sulla macchia, strofinando con una spugnetta.

Se il pavimento del vostro balcone è particolarmente delicato, fate attenzione a usare una spugnetta non abrasiva.

Risciacquate con acqua e… voilà! La macchia sarà completamente sparita e il vostro pavimento sarà più pulito che mai!

Avvertenze

Consultate sempre le istruzioni del produttore prima di cimentarvi nella pulizia del vostro pavimento, balaustra e ringhiera utilizzando gli ingredienti suggeriti.

