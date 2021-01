Avere una casa sempre pulita è il sogno di tutte noi. E per realizzarlo, spesso, compriamo tanti detersivi che ci promettono una pulizia ottimale.

Siccome, però, siamo amanti dei prodotti ecologici, oggi vogliamo suggerirvi alcuni ingredienti naturali che sicuramente avrete già in dispensa.

Gli ingredienti di cui parleremo oggi sono il bicarbonato, l’alcol e il sapone di Marsiglia, noti per le loro proprietà pulenti e sgrassanti.

Anche se non ci crederete, vi basteranno questi tre ingredienti per pulire davvero tutta la casa e averla profumata come non mai!

Ogni ingrediente ha un uso specifico in casa vostra, perciò vediamo insieme come usarli.

N.B Vi consigliamo di consultare sempre le etichette di produzione prima di cimentarvi nella pulizia seguendo i nostri rimedi.

Il bicarbonato

Il bicarbonato è un ingrediente naturale molto utilizzato nella pulizia domestica grazie alla sua azione sbiancante e sgrassante.

Inoltre, è in grado di neutralizzare i cattivi odori.

Vediamo per cosa possiamo utilizzarlo.

Lavare vestiti

Innanzitutto, il bicarbonato può essere utilizzato per lavare i vestiti che presentano macchie o cattivi odori.

Il suo potere sbiancante e leggermente abrasivo, infatti, è in grado di rimuovere alcune macchie di sporco.

In questo caso, cospargete il bicarbonato direttamente sulla macchia e lasciatelo agire per un po’. Dopodiché, spazzolate delicatamente e risciacquate.

In caso, invece, di vestiti maleodoranti, aggiungete 2 cucchiai nella vaschetta del detersivo della lavatrice o in un secchio di acqua.

Il bicarbonato aiuterà ad eliminare i cattivi odori e a pulire in profondità.

Il vostro bucato sarà più pulito e profumato che mai!

Deodorare e pulire gli elettrodomestici

Il bicarbonato può essere utilizzato per pulire il frigorifero, il congelatore, il forno, il microonde e la lavastoviglie.

Grazie al suo potere sgrassante, infatti, basta un po’ di bicarbonato per togliere lo sporco di grasso e le incrostazioni dagli elettrodomestici che utilizzate in cucina.

Inoltre, aiuta a rimuovere i cattivi odori al loro interno.

Prendete, quindi, una ciotola con bicarbonato e aggiungete, se volete, un po’ di succo di limone per un effetto più efficace.

Posizionate, poi, la ciotola all’interno dell’elettrodomestico e lasciatelo agire. I cattivi odori saranno solo un brutto ricordo!

Se, invece, volete procedere con la pulizia profonda degli elettrodomestici, potete aggiungere 3 cucchiai di bicarbonato in un secchio di acqua.

Utilizzate, quindi, un panno imbevuto in questa soluzione.

Oppure, potete direttamente creare un composto di acqua e bicarbonato che userete come crema abrasiva da applicare sulle incrostazioni.

Versate, quindi, alcuni cucchiai di bicarbonato e versateli in un bicchiere, dopodiché aggiungete l’acqua quanto basta fino ad ottenere una consistenza densa.

A questo punto, applicate la pasta di bicarbonato sulla macchia e lasciatela agire.

Le incrostazioni di grasso e di sporco svaniranno!

N.B Consultate sempre le etichette di produzione dei vostri elettrodomestici prima di cimentarvi nella loro pulizia. Verificate sempre che la presa della corrente sia scollegata prima di pulirli.

Lavare le superfici

Sono tantissime le superfici che potete lavare con il bicarbonato.

Potete, infatti, lavare il pavimento e renderlo più splendente e disinfettato, oppure lavare le superfici dei lavandini e dei sanitari in cucina e in bagno.

Anche in questo caso, vi basterà aggiungere alcuni cucchiai di bicarbonato in un secchio di acqua e mescolare gli ingredienti.

Grazie, poi, al suo potere leggermente abrasivo ma delicato, è utile per ripulire anche i ripiani della cucina.

Oppure potete realizzare un ottimo spray multisuperficie! Vi occorreranno 45 gr di bicarbonato da sciogliere in 1 litro d’acqua. Può aiutarvi a sgrassare il piano cottura in acciaio o altre superfici che avete in casa!

Lo sporco sarà assorbito in un batter d’occhio!

Alcol

Il secondo ingrediente che vi consigliamo sempre di avere in dispensa per una pulizia domestica eccellente è l’alcol etilico.

L’alcol è utile per pulire a fondo e disinfettare, poiché distrugge i batteri presenti sulle superfici.

Vediamo dove utilizzarlo!

Bagno

Innanzitutto, l’alcol può essere utilizzato per la pulizia del bagno per rimuovere lo sporco e il calcare.

Immergete, quindi, un panno morbido nell’alcol etilico e passatelo sulle superfici del bagno quali lavandino, la doccia e il wc.

Le superfici saranno libere da ogni sporcizia!

Cucina

L’alcol può essere utilizzato anche per la pulizia del piano di lavoro in cucina.

Vi consigliamo, infatti, di passare un panno imbevuto di alcol etilico quotidianamente sulle superfici della vostra cucina.

L’alcol etilico non solo disinfetterà e pulirà le superfici ma gli conferirà anche la loro naturale brillantezza.

Inoltre, è in grado di eliminare le impronte e le ditate sulle ante dei mobili della cucina o sulla cappa.

Infine, utilizzatelo per sgrassare e rimuovere l’unto dal piano cottura. Insomma, un solo ingrediente per una cucina brillante!

N.B L’alcol è consigliato soprattutto in caso di piani di lavoro in marmo; in questo caso, infatti, ridona la brillantezza tipica del marmo.

Vetri e specchi

Infine, l’alcol sembra essere molto utile per pulire specchi e vetri. Questo rimedio rientra tra i trucchetti delle nostre nonne.

Prendete, quindi, un po’ di alcol e spruzzatelo sui vetri delle finestre o sugli specchi. Dopodiché, asciugate con un foglio di giornale.

I vostri vetri e specchi torneranno a splendere senza aloni!

Sapone di Marsiglia

Infine, vediamo insieme come utilizzare il sapone di Marsiglia per una casa che sa di fresco e pulito!

In realtà, questo ingrediente, grazie alla sua delicatezza, può essere utilizzato in ogni angolo della casa senza danneggiare le superfici.

Però, ora vedremo insieme alcuni usi più specifici.

Pulire i pavimenti

Il sapone di Marsiglia può essere utilizzato per pulire i pavimenti di qualsiasi materiale.

Come abbiamo già detto, infatti, questo ingrediente è così delicato che può essere utilizzato senza timore di danneggiare le superfici.

Questo ingrediente è quello più utile per la pulizia dei pavimenti perché è in grado di eliminare i cattivi odori e di portare una ventata di profumo.

Aggiungete, quindi, un po’ di sapone di Marsiglia al secchio con acqua tiepida e immergete un panno morbido nella soluzione così ottenuta.

A questo punto, passatelo sul pavimento e voilà: il vostro pavimento sarà più pulito e profumato che mai!

Eliminare i cattivi odori

Il sapone di Marsiglia è davvero utile per rendere più profumata la nostra casa ed eliminare i cattivi odori.

Per questo, utilizzatelo per togliere i cattivi odori dalle scarpe, dai vestiti o per eliminare la puzza di fumo dalla casa.

In questo caso, lavate le tende, i tappeti e tutti i tessuti impregnati di fumo con il sapone di Marsiglia e noterete che i cattivi odori saranno solo un brutto ricordo!

Spray multiuso

Come abbiamo già detto, il sapone di Marsiglia può essere utilizzato praticamente per tutte le superfici senza timore di danneggiarle.

Per questo, vi consigliamo di preparare uno spray multiuso che potete utilizzare all’occorrenza dove preferite per sgrassare e profumare.

Aggiungete 3 cucchiai di sapone di Marsiglia in scaglie in un litro di acqua bollente e lasciate scioglierle.

Aspettate, poi, che si raffreddi la miscela e versatela in un flacone con spray.

A questo punto, siete pronte per utilizzarlo per pulire tutte le superfici lavabili della vostra casa!

Avvertenze

Ricordiamo di seguire sempre le indicazioni di produzione per la pulizia delle superfici della vostra casa, al fine di non rovinarli.

