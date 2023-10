Tra gli ingredienti ecologici in grado di pulire la nostra casa senza inquinare ricorre uno che forse non conoscete molto: la soda da bucato, chiamata anche carbonato di sodio o soda solvay.

Utilizzata dalle nostre nonne per lavare, sbiancare e deodorare il bucato, in realtà vanta molte proprietà che possono essere una manna dal cielo per svariate superfici in casa.

Per questo, oggi vedremo insieme come pulire la casa con la soda.

Per lavare i capi

Innanzitutto, vediamo il modo in cui viene utilizzato la soda da bucato più comunemente: per lavare i capi. Come abbiamo già detto, infatti, a partire dalle nostre nonne veniva utilizzato per rendere il bucato pulito, fresco e profumato!

Tutto ciò che dovrete fare, quindi, è aggiungere 1 cucchiaio di soda da bucato nella vaschetta del prelavaggio o in quella del detersivo insieme agli altri prodotti e avviare, poi, il ciclo di lavaggio più adatto alla tipologia dei vostri capi (dopo aver consultato le etichette).

In caso di lavaggio a mano, invece, potete versare un cucchiaio in una bacinella di 5 litri d’acqua, mettere i capi in ammollo e lasciarli per circa un’ora. Dopodiché, procedete con il comune lavaggio. Il carbonato di sodio, inoltre, può essere utilizzato anche insieme ad altri detersivi che utilizzate normalmente per potenziare la loro azione pulente!

N.B. Vi ricordiamo che la soda da bucato non può essere utilizzata per trattare i capi delicati (come seta o cashmere) e per la lana.

Per sbiancare il WC

Grazie alle sue proprietà sbiancanti e pulenti, la soda da bucato è ottima anche per togliere le macchie gialle dal wc e renderlo bianco come nuovo!

Dovrete semplicemente rimuovere l’acqua nel wc, ricoprire le macchie con la soda da bucato e strofinare, poi, con lo scopino. A questo punto, lasciate agire per 10 minuti, risciacquate e tirate lo sciacquone: le macchie gialle saranno solo un brutto ricordo!

Per sturare gli scarichi

La soda da bucato vanta anche proprietà anticalcare e disincrostanti e, perciò, può essere utilizzata per sturare gli scarichi intasati e per rimuovere la puzza.

In questo caso, dovrete aggiungere 4 cucchiai di soda da bucato nello scarico, versare 1 litro di acqua bollente dopo qualche secondo e risciacquare lo scarico con acqua corrente. Non solo il flusso dell’acqua verrà ripristinato ma i dei cattivi odori non ci sarà più traccia!

Per sgrassare il forno

Dopo aver utilizzato il forno per preparare le nostre pietanze preferite, diventa veramente un problema pulirlo poiché tende a presentare delle macchie di grasso per niente facili da rimuovere.

Per fortuna, però, viene in nostro soccorso la soda da bucato, le cui proprietà sgrassanti riusciranno ad eliminare anche le macchie più ostinate! Versate, quindi, un cucchiaio di soda da bucato in un una brocca contenente un litro d’acqua calda, dopodiché mescolate accuratamente e travasate la miscela così ottenuta in un vaporizzatore.

A questo punto, spruzzatela all’interno del forno, strofinate con una spugnetta in modo da eliminare l’incrostazione e risciacquate.

A tal proposito, ecco un video per voi con tutti i trucchetti per utilizzare la soda da bucato in casa!

Per pulire le bottiglie

Spesso, pulire le bottiglie e rimuovere gli odori al loro interno potrebbe essere davvero difficile, soprattutto nel caso di bottiglie che contengono vino oppure olio.

Anche in questo caso, però, potrete usare la soda da bucato, riempendo la bottiglia con acqua tiepida, versando mezzo cucchiaio di soda all’interno e scuotendola per bene in modo da rimuovere tutto lo sporco al suo interno. Una volta pulita la bottiglia, svuotatela e risciacquatela più volte per eliminare le tracce di soda.

Per lavare i pavimenti

Infine, vediamo insieme come utilizzare la soda da bucato per lavare i pavimenti macchiati e con aloni. L’importante, però, è che non utilizziate mai direttamente il prodotto sul pavimento o sulle macchie, in quanto dovrete diluire 2 cucchiai di soda da bucato in un secchio contenente almeno 5 litri d’acqua.

Dopodiché, immergete un panno nella miscela così ottenuta, passatelo sul pavimento più volte e le macchie scompariranno in un batter d’occhio.

N.B. Vi ricordiamo di provare la soda da bucato prima in un angolino nascosto. La soda, infatti, non può essere usata su pavimenti in legno o in cotto.

Avvertenze

È di fondamentale importanza assicurarsi di poter usare i rimedi indicati provandoli prima in un angolino nascosto. Usate la soda con parsimonia rispettando le quantità indicate ed evitate di respirarla.