Dopo essere stato nostro alleato per tutto l’inverno e averci regalato pietanze buonissime tutte da gustare, è il momento di pulire il nostro amatissimo forno!

Con l’arrivo della primavera, si sa, si inaugura la stagione delle grandi pulizie e se c’è un elettrodomestico che necessita di una pulizia accurata, questo è proprio il nostro forno.

Il suo contatto con pietanze, talvolta grasse e oleose, infatti, fa sì che si sporchi facilmente presentando delle incrostazioni e delle macchie per niente belle da vedere.

Per questo è ora di procedere con una pulizia profonda e far tornare il nostro forno come nuovo!

A tal proposito, oggi vedremo insieme come pulirlo in maniera efficace e veloce con rimedi tutti naturali!

N.B Vi ricordiamo di consultare sempre le istruzioni del produttore prima di cimentarvi nella pulizia del forno seguendo i nostri rimedi.

Prima di iniziare

Prima di iniziare con l’operazione di pulizia del vostro forno, accertatevi sempre che l’elettrodomestico sia spento o che si sia completamente raffreddato.

Non pulitelo mai, quindi, quando ancora bollente perché potreste scottarvi. Inoltre, laddove necessario, ricordate di tenere staccare la spina per pulire in piena sicurezza.

Infine, ricordatevi che potete accendere e utilizzare il vostro forno solo quando sarà completamente asciutto.

Pulizia delle pareti interne

Innanzitutto, iniziamo dalla pulizia della parte più importante del forno: le pareti interne, ovvero il vano che ospita le nostre teglie e, quindi, le nostre pietanze.

Per la pulizia interna, ci sono vari ingredienti naturali che potete utilizzare…vediamoli insieme!

Limone

Il primo rimedio naturale che vogliamo proporvi per pulire il vostro forno è il limone, da sempre utilizzato per le sue naturali proprietà sgrassanti e pulenti.

Iniziate, quindi, con il rimuovere le griglie interne così da svuotare il vano, dopodiché tagliate un limone a metà.

Utilizzatelo, quindi, come se fosse una spugnetta passandolo direttamente sulle pareti interne del forno, insistendo sui punti dove le incrostazioni sono più evidenti.

Infine, risciacquate con acqua tiepida e aceto bianco per eliminare definitivamente le incrostazioni ormai ammorbidite.

In alternativa a questo metodo, potete anche direttamente utilizzare il succo di limone.

Aggiungete, quindi, il succo di 3 limoni in una ciotola o una teglia dai bordi alti contenente acqua.

Infornate, poi, la teglia e lasciate acceso il forno a 180° per circa mezz’ora.

Il calore sprigionato aiuterà a far evaporare la miscela e la superficie del forno sarà totalmente sgrassata.

Una volta raffreddato il forno, utilizzate un panno o un raschietto per rimuovere le incrostazioni ammorbidite dal succo di limone.

Il vostro forno non solo sarà sgrassato e privo di macchie, ma anche più profumato poiché il limone è un neutralizzatore naturale molto noto per assorbire i cattivi odori!

Aceto

Un altro rimedio per pulire a fondo il forno consiste nell’utilizzare l’aceto, un ingrediente che vanta proprietà sgrassanti, disincrostanti e anti odore.

Dopodiché, aggiungete mezzo bicchiere di aceto (aceto bianco o aceto di mele) in 1 litro di acqua e mescolate gli ingredienti. Versate, poi, il tutto in un flacone spray.

A questo punto, spruzzate la miscela all’interno del vano forno e insistete, in particolare, sulle parti in cui sono presenti maggiormente le incrostazioni e le macchie.

Strofinate, poi, con una spugnetta imbevuta di acqua fino a rimuovere tutto lo sporco.

In alternativa, potete anche portare a ebollizione 2 bicchieri di aceto bianco di alcool e versarli, poi, in due ciotole.

Riponetele, quindi, le ciotole nel forno quando sono ancora fumanti. Dopodiché, chiudete lo sportello del forno e lasciatele agire per circa 30 minuti.

Durante questo tempo di posa, infatti, i fumi ammorbidiranno lo sporco e le incrostazioni presenti.

A questo punto, aprite lo sportello e risciacquate con acqua e aceto bianco lavando via gli ultimi residui e ottenendo, così, un forno pulitissimo.

Le pareti del vostro forno saranno brillanti come non mai!

Sale e bicarbonato di sodio

Infine, ecco l’ultimo rimedio: la combinazione di sale e bicarbonato!

Entrambi, infatti, svolgono una leggera azione abrasiva pulente, in grado di rimuovere le incrostazioni e lo sporco.

Prendete, quindi, una ciotola e riempitela per metà di sale grosso e per metà di bicarbonato di sodio. Aggiungete un po’ d’acqua tiepida (non troppa) e mescolate, così da ottenere un composto pastoso.

Applicate il composto sulle incrostazioni, fino a ricoprirle completamente. Lasciate agire per almeno un’ora.

Poi, con una spugnetta imbevuta, strofinate, rimuovendo la patina del composto e l’incrostazione.

Pulizie delle griglie

Una volta pulite le pareti interne, è l’ora delle griglie! Anche in questo caso, ci sono più soluzioni per la loro pulizia.

Vediamole quali sono!

Aceto e bicarbonato

Uno dei metodi più semplici consiste nell’utilizzare un mix di aceto bianco e bicarbonato di sodio.

Create una miscela fatta di aceto e acqua e versatela in un flacone spray. Prendete, poi, le griglie del forno e mettetele nel lavandino. Spruzzateci sopra la miscela così ottenuta e lasciate agire per qualche minuto.

A questo punto, spargete sopra le griglie un po’ di bicarbonato di sodio, insistendo sui punti dove le incrostazioni sono più evidenti.

Infine, risciacquate con acqua, strofinando con una spugnetta. Con una sola passata ogni traccia di sporco verrà via.

Sapone di Marsiglia

Un’alternativa all’utilizzo di aceto bianco e bicarbonato di sodio consiste nell’utilizzo del sapone di Marsiglia.

Tutto ciò che dovrete fare è mescolarlo con dell’acqua tiepida e utilizzare il composto così ottenuto sulle griglie.

Utilizzate, poi, una spugnetta per strofinare e rimuovere tutto lo sporco e le incrostazioni.

Il sapone di Marsiglia, infatti, ammorbidirà lo sporco e farà sì che questo possa esser rimosso con molta facilità grazie all’utilizzo di una spugna o di una piccola spazzola.

Pulizia del vetro del forno

Infine, vediamo come pulire il vetro del forno, ovvero la parte che più tende a sporcarsi.

Innanzitutto, è buona abitudine tenerlo aperto dopo aver utilizzato il forno, in modo da far passare dell’aria pulita.

Bicarbonato di sodio

Il primo trucchetto consiste nell’utilizzare il bicarbonato di sodio.

Mettete, quindi, 170 g di bicarbonato in una ciotola e aggiungete 3 cucchiai d’acqua. Mescolate, ottenendo così un composto non troppo liquido.

Prendetelo e spalmatelo sul vetro facendo attenzione a ricoprirne tutta la superficie.

A questo punto, lasciate agire il più a lungo possibile. L’ideale è attendere 24 ore. Se non potete attendere tanto a lungo, fate passare almeno 4 ore.

In questo modo, darete modo al bicarbonato di agire, assorbendo macchie di unto e sgrassando.

Infine, sciacquate con una spugnetta imbevuta, rimuovendo ogni residuo di bicarbonato.

I vetri saranno splendenti.

Aceto di vino bianco

Se volete una soluzione più immediata e veloce, l’aceto di vino bianco è il rimedio che fa per voi!

Vi basterà mescolarne mezzo bicchiere di aceto a un litro d’acqua e utilizzare il composto per lavare il vetro del forno.

Strofinate bene con uno strofinaccio o con una spugnetta. Poi risciacquate e ammirate la brillantezza del vetro.

Se avete bisogno di una maggiore azione abrasiva, cospargete del bicarbonato sul vetro del forno e vaporizzate la soluzione di aceto e acqua. Massaggiate con una spugnetta e risciacquate.

In caso, invece, di macchie molto ostinate, provate a riscaldare il forno a una temperatura di circa 40° C prima di pulirlo.

A questo punto, aprite il forno, aspettate qualche minuto per lasciarlo raffreddare un po’ e per non scottarvi, poi stendete la soluzione di aceto e bicarbonato.

Lasciate agire per un po’, dopodiché risciacquate con una spugna imbevuta di acqua.

Avvertenze

Vi ricordiamo di consultare sempre le etichette di produzione prima di provare i rimedi suggeriti.

