Come pulire la piastra del ferro da stiro bruciata

Per tutte le volte che stiriamo, diventa poi naturale con il tempo accumulare lo sporco e il calcare sia nella caldaia che nella piastra del ferro da stiro. Pulire quest’ultima può diventare davvero ostinata da pulire dato che si tratta di un elemento su cui lo sporco non viene via facilmente. Quante volte capita che, a furia di usare frequentemente il ferro da stiro, la piastra resta bruciata e appiccicosa per lo sporco ed il calcare che si attaccano sopra? Questo può avvenire per una serie di motivi. Si possono accumulare residui di materiale sintetico o anche di detersivo utilizzato troppo in abbondanza.

Spesso si provano tanti diversi detersivi al fine di renderla come nuova, ma perché non ottenere un ottimo risultato usando dei rimedi naturali? Ebbene, oggi vedremo insieme che bastano questi pochi ingredienti se avete la piastra del ferro da stiro bruciata.

Acqua e aceto per pulire la piastra del ferro

Una pulizia più veloce ma al contempo efficace include l’utilizzo del semplicissimo aceto bianco. Ha proprietà sgrassanti e svolge una potente azione anticalcare. Se la piastra è tiepida la pulizia sarà perfetta, ma anche fredda risulterà efficace. Assicuratevi sempre che la spina sia staccata. Prendete una ciotola e versate acqua e aceto in parti uguali. Poi aggiungeteci 2 cucchiai di sale fino, mescolando. Immergete una spugnetta morbida, strizzatela per bene e strofinate delicatamente la piastra del ferro fin quando o sporco non sarà eliminato. Rimuovete del tutto il vostro detergente naturale e la piastra risplenderà!

Sapone di Marsiglia per pulire la piastra del ferro

Conosciamo tutti le potenti azioni sgrassanti del sapone di Marsiglia. Ottimo in casa e per il bucato, risulta essere molto delicato sulle superfici. Per togliere la bruciatura dal ferro da stiro, vi basterà passare il panetto sulla piastra calda, facendo sempre attenzione a non sporcarvi. Poi potete rimuovere l’eccesso prima con un foglio di giornale accartocciato (che assorbirà il tutto) e poi con un panno umido pulito.

Limone per pulire la piastra del ferro

Anche da solo il limone conserva tutte le sue proprietà sgrassanti e pulenti. Accendete il ferro, fatelo riscaldare e poi staccate la spina. Poi prendete mezzo limone e passatelo su tutta la superficie. Per un maggiore effetto sgrassante, prendere una spugnetta, metteteci qualche goccia di aceto e passatela sulla piastra. In alternativa, va bene anche un po’ d’acqua con del detersivo per i piatti. Pero deve essere tutto ben strizzato. Risciacquate accuratamente e asciugate.

Bicarbonato di sodio per pulire la piastra del ferro

Un altro metodo molto efficace è invece il bicarbonato di sodio! Questo prodotto possiede una forte azione abrasiva e pulente, per cui è l’ideale in caso di una piastra molto incrostata. Per usarlo dovrete mescolare 1 cucchiaio e mezzo di bicarbonato con acqua a filo e mettere il composto sulla spugnetta, poi strofinate energicamente e risciacquate. Vedrete che dopo la piastra sarà come nuova!

Sale per pulire la piastra del ferro

Analogamente al bicarbonato di sodio, anche il sale ha sia un’azione abrasiva, sia un’azione sgrassante che rende lucide le superfici sul quale viene usato. Se si tratta dell’acciaio, inoltre, quest’ingrediente dà il meglio di sé e il risultato potrebbe sorprendervi! Dunque create un composto omogeneo mescolando 2 cucchiai di sale fino con acqua calda a filo finché non avrete ottenuto un composto omogeneo dalla consistenza di un gel. Successivamente spargete il composto sulla spugna e strofinate per mandare via le incrostazioni, risciacquate e asciugate. A questo punto godetevi una piastra super pulita!

Metodo della candela

Il metodo della candela non è noto a tutti, ma sembra uno dei rimedi migliori per pulire la piastra del ferro bruciata.

Ecco di cosa avrete bisogno:

una candela bianca

un asciugamano vecchio o un panno in microfibra

una spugnetta abrasiva (facoltativo)

mezzo limone (facoltativo)

Si tratta di un metodo semplice e veloce, che farà brillare la piastra del ferro da stiro. Per prima cosa, accendete il ferro e fatelo riscaldare per bene.

Badate che non sia rovente, ma solo abbastanza caldo in modo da permettervi la pulizia.

Dopodiché staccate la spina. Prendete la vostra candela e iniziatela a passare sulla piastra del ferro calda. Potrebbe essere utile fare tutto questo su un panno vecchio in modo da non sporcare le superfici.

Noterete che la cera si scioglierà a contatto con la piastra. Una volta eseguito tale passaggio, con il ferro ancora caldo, passatelo sull’asciugamano vecchio o panno in microfibra, come se stesse stirando.

E.. voilà il gioco è fatto! Ma se lo sporco dovesse essere ostinato, potete passarci una spugnetta abrasiva. Come fase finale, prendete mezzo limone e passatelo sulla superficie.

Le sue proprietà sgrassanti lucideranno la piastra del ferro e dirette addio alle bruciature!co come fare:

Metodo del sale

Quest’altro metodo sarà molto efficace per pulire la piastra del ferro da stiro bruciata e include l’utilizzo del sale, ottimo rimedio naturale per pulire la casa! Mettete un foglio di carta forno sul copriasse e spargeteci del sale. Accendete il ferro e passatelo sul sale come se stesse stirando.

Questo alimento che usiamo per condire avrà un effetto abrasivo e pulente sulla piastra. Si comporta da scrub pulente, economico ed efficace!

Attenzione: potete anche usare un foglio d’alluminio, se vi manca la carta forno!

Come lucidare la piastra del ferro

Una volta seguiti tutti i passi al fine di ottenere una piastra senza incrostazione, vediamo insieme quali sono i passaggi per lucidare! Quello che bisogna procurarsi sono anzitutto gli ingredienti. Non preoccupatevi, sono elementi che usate spesso in casa, soprattutto se siete amanti dei rimedi naturali! Nello specifico vi occorrerà:

1 cucchiaio di sapone di Marsiglia (liquido o a scaglie)

Mezzo bicchiere d’aceto

Mezza tazza d’acqua calda

Ecco che avete tutti gli ingredienti! Sia l’aceto che il sapone di Marsiglia sono ottimi per lucidare, il secondo di questi ingredienti viene spesso usato anche per lucidare il legno.

Procedimento

Passiamo adesso al procedimento che è molto semplice e veloce! Non dovrete far altro che mettere la mezza tazza d’acqua calda all’interno di una ciotola, fate sciogliere poi il sapone di Marsiglia all’interno per bene, soprattutto se sono delle scaglie. Infine aggiungete l’aceto bianco e mescolate il tutto, avrete ottenuto un detergente naturale perfetto per pulire e lucidare la piastra!

Immergete un panno in microfibra nella soluzione e passatelo sulla piastra per più volte finché non vedete che diventa lucida e splendente! Potete usare il composto rimasto per sbiancare le ceramiche del bagno o per lucidare l’acciaio.