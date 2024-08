Come pulire le zanzariere senza smontarle

In estate, la zanzariera è davvero una manna dal cielo in quanto vieta l’ingresso alle zanzare nella nostra casa e ci permette, quindi, di dormire sogni tranquilli senza essere disturbate da questi insetti. Oltre a impedire il passaggio di questi insetti, le zanzariere in casa sono efficaci anche per filtrare il polline o le tracce di polvere e, per questo, tendono a trattenere molto sporco.

La stagione calda porta con sé non solo il piacere del sole e degli spazi aperti, ma anche la fastidiosa presenza di insetti. Ma se abbiamo l’aiuto delle zanzariere, riusciamo a tenere alla larga dalle stanze di casa mosche, zanzare e tutte le loro compagne! Le zanzariere diventano così i nostri migliori alleati, ma come possiamo mantenerle pulite e funzionali senza rovinarle? Visto che potrebbero deformarsi facilmente, vedremo insieme come pulire le zanzariere in casa e togliere tutta la polvere e lo sporco accumulato!

Come rimuovere la polvere

Innanzitutto, bisogna procedere con la rimozione della polvere che si accumula tra le maglie della sua rete. Come abbiamo già detto, infatti, la zanzariera tende ad assorbire tutto lo sporco e la polvere, perciò prima di pulirla in maniera approfondita, è necessario rimuovere queste particelle per evitare di indurirle con l’acqua o di spostarle da una parte all’altra della zanzariera.

Phon

Anche se può sembrarvi un trucchetto piuttosto strano da utilizzare, in realtà il phon che comunemente utilizzate per la messa in piega può essere molto efficace per liberare le vostre zanzariere dalla polvere. Attivatelo, quindi, sull’aria fredda e passatelo lungo le maglie e il gioco è fatto. Sebbene possa risultare un po’ noioso perché dovrete passarlo su tutta la superficie, ne varrà la pena! Questo trucchetto è indicato soprattutto sulle zanzariere a plissè che non sono rigide come quelle a rullo e che, quindi, non possono essere spolverate con l’aspirapolvere perché potrebbe risucchiarle.

Aspirapolvere

L’aspirapolvere è di sicuro il metodo preferito da tutte noi poiché ci permette di aspirare velocemente la polvere in eccesso senza molta fatica. Utilizzate la bocca dell’aspirapolvere e passatela su tutti i lati della zanzariera, poi, passatela su tutta la rete. Ricordatevi, però, che questo elettrodomestico può essere utile per gli accumuli di polvere più ingombranti, mentre è poco efficace per tutti gli altri residui di sporco che restano attaccati nelle maglie della rete.

Panno cattura polvere

Infine, non poteva mancare il panno cattura polvere, comodo per il suo essere molto maneggevole. Inoltre, permette di arrivare nei punti più nascosti e di raccogliere tutte le tracce di sporco. L’unica pecca, però, è che bisogna avere pazienza e passarlo con cura sull’intera superficie delle vostre zanzariere.

Pulizia approfondita

Dopo aver eliminato la polvere con i metodi che vi abbiamo indicato, è sempre suggerito proseguire la pulizia in modo più approfondito. Per farlo potete utilizzare diverse soluzioni. Eccovene alcune.

Ammoniaca

Una delle soluzioni più pratiche è veloci è quella di mescolare ammoniaca (due bicchieri) e acqua (2 litri). Lasciate riposare il composto per qualche minuto. Poi, immergeteci dentro una spugna lavapiatti e passatela sulla superficie della zanzariera, insistendo particolarmente negli angoli. Poi risciacquate con acqua fresca. L’ammoniaca è particolarmente efficace nello sciogliere lo sporco più denso e nel donare alla rete della zanzariera una nuova lucentezza.

Se la vostra zanzariera è particolarmente delicata, il consiglio è quello di utilizzare, al posto della spugna, una spazzola morbida. In commercio, inoltre, esistono delle spazzole apposite per le zanzariere, ma potete usare quella che avete già a casa facendo però attenzione a non spingere troppo: la zanzariera potrebbe staccarsi o deformarsi.

Aceto bianco di alcol

Una valida alternativa all’ammoniaca è utilizzare l’aceto bianco di alcol. In tal caso potete versare mezzo bicchiere di aceto bianco in un litro d’acqua, mescolare e versare il tutto in uno spruzzino. Spruzzate il composto su tutta la rete della zanzariera. Risciacquate con acqua fresca. L’aceto bianco di alcol ha una potente azione sgrassante, antibatterica e anticalcare. Inoltre il suo odore, seppure un po’ pungente, non è durevole e scompare poco dopo il suo utilizzo.

Sapone di Marsiglia

Il classico dei classici: usare il sapone di Marsiglia può sembrare scontato, ma si tratta di una delle soluzioni migliori! Per utilizzarlo, sciogliete un cucchiaio di sapone di Marsiglia in scaglie in due litri d’acqua e utilizzate il composto sulle zanzariere spruzzandolo con uno spruzzino oppure distribuendolo con una spazzola. Poi risciacquate. Al composto, potete aggiungere anche uno o due cucchiaini di succo di limone che contribuirà a dissolvere lo sporco e a liberare le fessure della zanzariera dai più piccoli residui di polvere.

Limone e bicarbonato

Infine, non potevano mancare il limone e il bicarbonato, ingredienti da dispensa dalle mille proprietà, in grado di liberare le fessure della zanzariera dai più piccoli residui di polvere. In un secchio contenente due litri di acqua, quindi, aggiungete due cucchiaini di succo di limone e due cucchiai di bicarbonato e, come nel rimedio precedente, servitevi di una spazzola per distribuire questa miscela sulla superficie della zanzariera. Lasciate, poi, agire per un po’, dopodiché risciacquate: le vostre zanzariere saranno come nuove!

La miscela fai da te perfetta per le zanzariere

Passiamo ora alla fase di lavaggio vero e proprio. Prepariamo un secchio riempiendolo con acqua tiepida, a cui aggiungo un cucchiaino di sapone per piatti – eccellente per sciogliere il grasso e lo sporco anche più tenace – e un bel bicchiere di aceto bianco di alcol.

Riguardo a questa miscela, che si può usare in effetti anche per le persiane e le tapparelle, è importante che l’acqua sia tepida. Tenete conto di questo: evitiamo l’utilizzo di aria o acqua caldi, per non danneggiare la trama delle zanzariere.

Dopodiché immergiamo una spugna morbida (e non abrasiva) nella soluzione e la strizziamo, per evitare di bagnare eccessivamente la zanzariera. Poi pratichiamo dei movimenti dall’alto verso il basso.

Tale movimento favorisce lo scorrimento naturale dell’acqua e del residuo di sporco verso il basso, semplificando enormemente il processo di pulizia. Inoltre, evita la formazione di righe e aloni che potrebbero apparire se pulissimo in maniera casuale o orizzontale.

Come asciugare le zanzariere nel modo giusto

Dopo aver lavato con cura la zanzariera, è fondamentale garantire un’asciugatura adeguata. L’ideale sarebbe farle asciugare completamente all’aria, in modo che non si crei umidità. Però, se avete poco tempo a disposizione, potete velocizzare questa ultima fase.

Vi serviranno un panno asciutto e il sempre phon. In genere preferisco passare prima il panno per rimuovere l’umidità in eccesso e poi, se necessario, finalizzo con un’asciugatura al phon (sempre con aria fredda) per accelerare il processo. Ricordate di stare a debita distanza!

Come pulire le fessure delle zanzariere

Ultimo, ma non meno importante, dedichiamo cura e attenzione alle piccole fessure delle zanzariere, luoghi prediletti da polvere e insetti. La soluzione che ho trovato più efficace è tagliare una spugna da cucina in modo tale da adattarsi a questi stretti passaggi. La bagno nella soluzione che ho usato per le zanzariere e la passo un paio di volte… un po’ come accade per la pulizia degli infissi. Dopo mi basta asciugare e la pulizia delle zanzariere è completa!

Come mantenere le zanzariere come nuove

Una volta visti gli ingredienti in grado di pulire a fondo le vostre zanzariere, vediamo insieme come mantenerle sempre nuove senza farle rovinare con il tempo. Innanzitutto, vi suggeriamo di procedere con la pulizia regolare delle zanzariere almeno una volta al mese così da rimuovere tutto lo sporco accumulato. Una volta all’anno, però, sarebbe meglio smontarle per effettuare una pulizia più profonda.

È importante, inoltre, scegliere per la pulizia sempre prodotti naturali come il sapone di Marsiglia, l’aceto, il bicarbonato e il limone, in quanto i prodotti aggressivi potrebbero rovinare le maglie della rete, mentre quelli oleosi tendono a far attaccare la polvere ancora di più. Infine, per quanto riguarda l’utilizzo del vapore, ricordatevi che è indicato solo in caso di zanzariere in fibra di vetro e non in caso di zanzariere in fibra sintetica, che potrebbero essere rovinate.

Come eliminare la polvere dopo un anno

Se avete le zanzariere, di sicuro le tenete più o meno in uso tutto l’anno, oppure preferite tenerle chiuse per preservarne l’utilizzo. In ogni caso, quando sta per arrivare l’estate, il problema che abbiamo tutti con le zanzariere è la polvere.

La prima cosa da fare è quindi eliminarla senza esercitare pressione che potrebbe deformarle o strapparle. Per questo motivo, potete procedere così: prendete un asciugacapelli (impostato su aria fredda) e passatelo su tutta la zona, meglio se lo fate che siete dentro casa (così la polvere va in balcone e non verso l’interno).

L’obiettivo è disperdere la maggior parte delle particelle di polvere. Successivamente, io uso un pennello morbido, passandolo delicatamente su tutta la superficie delle zanzariere. Preferisco non usare una spazzola (seppur morbida) perché temo che possa deformare la rete della zanzariera. Il pennello mi sembra un’ottima alternativa: potete prendere quello per il make up, basta che sia abbastanza largo, altrimenti ci metterete troppo tempo.