Come pulire e lucidare il pavimento rosso del Terrazzo o del Balcone?

Lo stile dei terrazzi è sempre molto rustico, caldo e accogliente!

Per questo a terra possiamo trovare perlopiù un pavimento in cotto o le piastrelle rosse che lo rendono lucido e danno un tocco unico.

Oggi scopriremo insieme come pulire e lucidare queste mattonelle per avere il terrazzo (ma anche il balcone) sempre brillante e senza macchie!

Aceto di mele

Quello che pulisce e lucida al meglio questo pavimento è l’aceto di mele!

Oltre alla proprietà pulente, l’aceto di mele ha anche un odore più delicato rispetto alle altre tipologie, per questo risulta un metodo davvero efficace.

Per usarlo non dovrete far altro che mettere 1 bicchiere di prodotto nel secchio con acqua calda e procedere con il lavaggio approfondito.

Nel caso in cui pavimento è particolarmente sporco, dovrete fare una prima passata con il panno molto bagnato e poi man mano asciugare.

Succo di limone

Il succo di limone è un ottimo rimedio in questo caso, non solo perché pulisce a fondo il pavimento rosso del terrazzo, ma anche perché dona un fantastico profumo!

Già usato ampiamente per i rimedi naturali in casa e in lavatrice, il limone sarà una buona soluzione anche in questo caso.

Dovrete semplicemente premere il succo di 1 limone nel secchio con acqua calda e passare poi al lavaggio. Per intensificare il profumo di limone potete mettere 2 o 3 gocce di olio essenziale al limone nel secchio.

Ah dimenticavo! Se ti piacciono questi Consigli Naturali posso inviarteli ogni giorno direttamente su WHATSAPP! Contattami qui e salva il mio numero in rubrica! Ti aspetto!

Vedrete che sarà super lucido!

Bicarbonato

Quando il terrazzo è particolarmente sporco, come quello che vi ritrovate dopo un’intensa giornata di pioggia fangosa, allora non potete fare a meno di scegliere il bicarbonato come rimedio per rimetterlo a nuovo!

L’azione abrasiva di questo prodotto naturale toglie anche le macchie più incrostate e farà ritornare le piastrelle lucide e pulite.

Lavate via le macchie con un composto fatto da 1 cucchiaio di bicarbonato e acqua a filo fino ad avere la consistenza di un gel; mettete su una spugna e strofinate sulla zona interessata.

Passate poi al lavaggio dopo aver riempito il secchio e aver messo 2 cucchiai di bicarbonato di sodio all’interno.

Al termine della pulizia, il pavimento rosso sarà tornato come nuovo!

Sapone di Marsiglia

A mettersi nella lista degli ingredienti più indicati per avere qualsiasi tipo di pavimento perfetto c’è sicuramente il sapone di Marsiglia!

Analogamente ad altri rimedi come il limone o l’aceto di mele, anche il sapone di Marsiglia unisce l’efficacia pulente con un meraviglioso profumo.

Usatelo grattugiando 2 cucchiai di prodotto nel secchio con acqua calda. In caso di terrazzo troppo sporco, fate una prima passata spazzolando con la scopa e poi usate il panno in microfibra per bagnare ed asciugare.

Il terrazzo non sarà mai stato così profumato!

Sapone giallo

Ultimo trucchetto per lucidare a fondo e pulire il pavimento rosso del terrazzo è il sapone giallo!

Sebbene se ne conosca il suo uso principalmente in lavatrice, quest’ingrediente, composto principalmente da olio di cocco, è fantastico per dire addio alle piastrelle opache e molto sporche.

Usatelo soprattutto dopo le giornate piene di pioggia sciogliendo 1 pallina di sapone nel secchio con acqua calda e procedendo con il lavaggio.

Sciacquate con abbondante acqua e asciugate bene, controllando che tutti gli eventuali aloni dati dall’olio di cocco siano andati via in modo efficace!

Avvertenze

Per assicurarvi di non macchiare o danneggiare il pavimento del terrazzo, è necessario provare i rimedi descritti prima su un angolino non visibile.