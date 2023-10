Dopo la pioggia, sono tante le superfici della casa che necessitano di una pulizia per rimuovere quella patina polverosa che si è formata.

Tra queste, ricordiamo le persiane, che tendono ad accumulare molta polvere e sporco.

Per questo, oggi vedremo insieme come pulire le persiane molto sporche dopo la pioggia!

Come spolverarle

Innanzitutto, vediamo insieme come spolverare le persiane in modo da rimuovere la polvere in eccesso ed evitare di spostarla da una parte all’altra della superficie.

Ci sono vari trucchetti per rimuovere la polvere, vediamoli insieme!

Scopa

Ovviamente, il trucchetto più immediato e più facile da provare consiste nell’utilizzare una scopa.

Tutto ciò che dovrete fare, quindi, è passare una scopa dalle setole dure sulle persiane chiuse, e fare, poi, un’altra passata avendo cura di far passare la scopa nelle fessure e negli angoli.

Ovviamente, vi raccomandiamo di procedere dall’alto verso il basso.

Panni morbidi

In alternativa, potete anche utilizzare semplicemente dei panni antistatici o in microfibra noti per la loro capacità di assorbire la polvere velocemente.

Aprite, quindi, bene le persiane e passate, poi, un panno su ogni stecca così da togliere tutta la polvere depositata tra le fessure.

Se volete riciclare materiali che già avete in casa, potete ricorrere ai capi in lana, in quanto svolgono un’azione elettrostatica in grado di attirare la polvere, o ai vecchi collant, in quanto sono fatti di un materiale molto simile a quello dei panni cattura polvere disponibili in commercio.

Pinze da cucina

Infine, vediamo un ultimo trucchetto per pulire velocemente le persiane, il quale prevede l’utilizzo delle pinze da cucina.

In questo caso, dovrete semplicemente avvolgere ogni lato delle pinze con un panno in microfibra, fissare i panni con un elastico e passare le pinze sopra e sotto ogni stecca.

Procedete così per tutte le persiane e…addio polvere!

Come lavarle

Una volta visto come spolverare le persiane, vediamo insieme come lavarle per renderle lucide e pulite. Badate bene, però, che possono essere fatte di vario materiale.

In legno

In caso di persiane in legno, poiché è un materiale abbastanza delicato, vi suggeriamo di utilizzare semplicemente il sapone di Marsiglia, il quale vanta proprietà pulenti molto delicate. Non a caso, è l’ingrediente base dello sgrassatore universale fai da te!

Versate, quindi, 2 cucchiai di sapone di Marsiglia in un secchio d’acqua tiepida e immergete, poi, un panno in microfibra nella soluzione così ottenuta.

Dopodiché, passatelo sulle persiane più volte e lasciatele asciugare.

In alluminio

Se avete, invece, persiane in alluminio, vi suggeriamo invece di utilizzare l’aceto, il quale vanta proprietà lucidanti in grado di far brillare il piano cottura!

Mescolate, quindi, parti uguali di aceto e sapone di Marsiglia e strofinate questo composto sulle persiane con una spugnetta morbida.

Dopodiché, risciacquate con un panno imbevuto di sola acqua.

In PVC o plastica

Infine, vediamo insieme come pulire le persiane in PVC o plastica, molto gettonate perché molto resistenti e facili da pulire.

In questo caso, dovrete semplicemente versare 2 cucchiai di sapone di Marsiglia in un secchio d’acqua e immergere, poi, un panno nella miscela così ottenuta.

Dopodiché, passatelo sulle persiane più volte prima di risciacquare con sola acqua.

E se volete anche un video per vedere come pulire le persiane passo dopo passo, ecco a voi!

Avvertenze

I rimedi sono delicati e non aggressivi. Tuttavia, ricordatevi di accertarvi sempre del materiale della superficie da pulire prima di procedere con i rimedi consigliati.