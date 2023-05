Se c’è un elettrodomestico indispensabile in cucina, questo è il frigorifero, il quale ci permette di conservare gli alimenti freschi per più giorni.

Il fatto, però, che sia continuamente esposto al cibo fa sì che tenda a sporcarsi facilmente. Per non parlare, poi, delle macchie gialle che si formano con il tempo.

Insomma, una buona pulizia del frigorifero è necessaria per farlo tornare come nuovo! A tal proposito oggi vedremo insieme come pulire gli scaffali e i cassetti del frigorifero ingialliti utilizzando solo ingredienti casalinghi e naturali!

Prima di iniziare

Prima di iniziare con la vera e propria pulizia, è bene innanzitutto svuotare completamente il frigorifero e conservare i prodotti che possono andare a male in borse termiche con placche di ghiaccio.

Inoltre, ricordatevi anche di spegnere il frigorifero e di staccare la spina per proseguire con la massima sicurezza. Infine, estraete i cassetti e gli scaffali e voilà: siamo pronte per pulirli e sbiancarli!!

Bicarbonato

Innanzitutto, vi suggeriamo di utilizzare il bicarbonato di sodio, il quale vanta proprietà sbiancanti, pulenti e sgrassanti. Inoltre, ha la capacità di assorbire e neutralizzare i cattivi odori.

Tutto ciò che dovrete fare, quindi, è mescolare 1 cucchiaio di bicarbonato in una brocca contenente 500 ml di acqua e aggiungere, se lo preferite, alcune gocce di olio essenziale al limone o tea Tree. A questo punto, immergete una spugnetta nella miscela così ottenuta e passatela sugli scaffali e sui cassetti più volte, dopodiché lasciate agire per qualche minuto prima di risciacquare il tutto.

Infine, non vi resta che risciacquare e asciugare accuratamente le componenti estraibili prima di reinserirle nel frigorifero, in modo da prevenire la comparsa di muffe. E voilà: il vostro frigorifero sarà come nuovo!

Aceto

Un altro ingrediente molto efficace è l’aceto, il quale vanta proprietà sbiancanti in grado anche di rimuovere le macchie gialle dal wc! In questo caso, quindi, dovrete mescolare parti uguali di acqua e aceto bianco e travasare la miscela così ottenuta in un flacone con spray.

Dopodiché, spruzzate la soluzione sugli scaffali e sui cassetti e servitevi di una spugnetta non abrasiva per strofinare. Infine, risciacquate e asciugate accuratamente con un panno pulito. Addio macchie gialle dal vostro frigorifero!

Limone

L’aceto, però, può essere combinato anche con il limone, un agrume noto per il suo profumo inebriante e per le sue proprietà sgrassanti. Vi ricordiamo, infatti, che era utilizzato già dalle nostre nonne per sbiancare il bucato! Tagliate, quindi, a fette 5 limoni e lasciatele macerare per 1 settimana in 1 litro di aceto bianco.

Dopodiché, filtrate l’infuso con un colino così da rimuovere via i residui di limoni e travasate la miscela così ottenuta in un flacone con spray. Infine, spruzzate un po’ di questa miscela sulle componenti estraibili del vostro frigorifero, strofinate con una spugnetta e passate un panno per risciacquare.

Sale grosso

Anche il sale grosso è una manna dal cielo per sbiancare gli scaffali del frigo, in quanto ha un forte potere assorbente. Non a caso, è utilizzato anche per assorbire i cattivi odori che si producono in questo elettrodomestico!

Vi basterà, quindi, riempire una bacinella con acqua calda e versare all’interno 4 cucchiai di sale grosso. Dopodiché, immergete una spugnetta nella miscela così ottenuta e strofinate sugli scaffali e sui cassetti. Infine, passate un panno in microfibra, risciacquate e asciugate!

Sgrassatore fai da te

Infine, vediamo come realizzare una sorta di sgrassatore fai da te dalle forti proprietà sbiancanti utilizzando più ingredienti insieme. Procuratevi, quindi, :

900 ml di acqua demineralizzata

4 cucchiai di sapone di Marsiglia grattugiato

50 ml di aceto (di alcool o di vino)

10 gocce di olio essenziale di limone o di tea tree oil

Iniziate, quindi, con il riscaldare l’acqua demineralizzata in un pentolino e versate, poi, al suo interno il sapone di Marsiglia, l’aceto e l’olio essenziale. Dopodiché, mescolate e, una volta ottenuta l’acqua saponata, lasciate raffreddare per un po’ la miscela prima di travasarla in un flacone spray.

A questo punto, spruzzate il vostro sgrassatore sugli scaffali e sui cassetti e strofinate con una spugnetta soprattutto sui punti in cui sono maggiormente concentrate le macchie gialle. Infine, lasciate agire per un po’, prima di passare un panno morbido inumidito per risciacquare.

N.B Ricordatevi sempre di scuotere il flacone ogni volta prima dell’uso perché gli oli, per loro natura, tendono a separarsi dal composto.

Avvertenze

Se desiderate pulire il frigorifero, ricordate di togliere tutti gli alimenti e le bevande riponendoli in una borsa termica per mantenerne la freschezza, se necessario. Ricordate di staccare la spina per pulire il frigo in tutta sicurezza.