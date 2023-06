In estate, la zanzariera è davvero una manna dal cielo in quanto vieta l’ingresso alle zanzare nella nostra casa e ci permette, quindi, di dormire sogni tranquilli senza essere disturbate da questi insetti.

Come se non bastasse, poi, le zanzariere aiutano anche a filtrare il polline o la polvere e, per questo, tendono a sporcarsi molto.

Ma non temete! Oggi, infatti, vedremo insieme come pulire le zanzariere in casa e togliere tutta la polvere e lo sporco accumulato!

Prima di iniziare

Ancora prima di passare alla pulizia vera e propria, occorre fare delle precisazioni. I rimedi qui suggeriti si riferiscono alla pulizia delle zanzariere che non prevede lo smontaggio.

Vi suggeriamo, quindi, innanzitutto di passare un panno cattura polvere sull’intera superficie in modo da rimuovere la polvere e lo sporco accumulato ed evitare di indurirlo con l’acqua o di spostarlo da una parte all’altra.

Se possibile, sarebbe meglio passare sulle maglie della zanzariera l’aspirapolvere o il phon attivato sull’aria fredda. In particolare, vi consigliamo di optare per il phon in caso di zanzariere a plissè, le quali, non essendo rigide come quelle a rullo potrebbero essere “risucchiate” dall’aspirapolvere. E ora…passiamo alla pulizia!

Sapone di Marsiglia

Il primo rimedio che vi proponiamo per pulire a fondo la zanzariera e rimuovere tutte le macchie di sporco consiste nell’utilizzare il sapone di Marsiglia, un ingrediente noto per le sue proprietà pulenti molto delicate. Vi ricordiamo, infatti, che viene utilizzato per realizzare uno smacchiatore universale fai da te!

Tutto ciò che dovrete fare, quindi, è aggiungere un cucchiaio di sapone di Marsiglia in scaglie in una bacinella contenente due litri d’acqua e versare, poi, la miscela così ottenuta direttamente sulla zanzariera. Dopodiché, usate una spazzola per distribuire il prodotto e per strofinare sullo sporco.

Infine, lasciate agire per un po’ prima di risciacquare con un panno umido e lasciate asciugare: le vostre zanzariere saranno come nuove!

Limone e bicarbonato

Un altro trucchetto per pulire le zanzariere prevede la combinazione di due ingredienti che sicuramente avrete in dispensa o, in ogni caso, facili da reperire: il limone e il bicarbonato. Entrambi, infatti, vantano proprietà sgrassanti e pulenti. Vi ricordiamo, infatti, che insieme sono in grado di togliere le macchie di sudore dalle t-shirt!

Aggiungete, quindi, due cucchiaini di succo di limone e due cucchiai di bicarbonato in un secchio contenente due litri di acqua, dopodiché mescolate il tutto e versate la miscela così ottenuta sulla zanzariera servendovi di una spazzola. A questo punto, lasciate agire per un po’, prima di risciacquare: addio sporco e polvere dalle vostre zanzariere!

Aceto

Dopo il sapone di Marsiglia, il bicarbonato e il limone, non poteva mancare all’appello l’aceto bianco di alcol, il quale svolge una forte azione pulente, sgrassante e smacchiante. In questo caso, quindi, dovrete versare mezzo bicchiere di aceto bianco in una brocca contenente un litro d’acqua e travasare il tutto in un flacone con vaporizzatore.

Dopodiché, spruzzate la miscela così ottenuta su tutta la rete della zanzariera, risciacquate semplicemente con acqua e lasciate asciugare. Facile no? L’aceto, inoltre, aiuterà anche a prevenire la formazione di ulteriore polvere!

Come mantenere le zanzariere come nuove

Una volta visti gli ingredienti in grado di pulire a fondo le vostre zanzariere, vediamo insieme come mantenerle sempre nuove senza farle rovinare con il tempo.

Innanzitutto, vi suggeriamo di procedere con la pulizia regolare delle zanzariere almeno una volta al mese così da rimuovere tutto lo sporco accumulato. Una volta all’anno, però, sarebbe meglio smontarle per effettuare una pulizia più profonda.

È importante, inoltre, scegliere per la pulizia sempre prodotti naturali come il sapone di Marsiglia, l’aceto, il bicarbonato e il limone, in quanto i prodotti aggressivi potrebbero rovinare le maglie della rete, mentre quelli oleosi tendono a far attaccare la polvere ancora di più.

Infine, per quanto riguarda l’utilizzo del vapore, ricordatevi che è indicato solo in caso di zanzariere in fibra di vetro e non in caso di zanzariere in fibra sintetica, che potrebbero essere rovinate.

Per tenere lontane le mosche

E se volete tenere lontane anche le mosche dalla vostra casa, ecco un video per voi con alcuni rimedi efficaci!

Avvertenze

Attenetevi sempre alle indicazioni di produzione e alla sensibilità dei materiali prima di utilizzare i rimedi suggeriti, così da non danneggiare le vostre zanzariere.