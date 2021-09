Come avere sanitari bianchi e brillanti? Con lo SBIANCA-BAGNO fai da te!

Pulizia del bagno: a volte può essere davvero stancante. Le cose da disinfettare, lavare e smacchiare sono infinite!

Forse, il problema maggiore è quello della pulizia dei sanitari. Spesso, infatti, lavarli non basta per donare loro un aspetto super pulito e un colore chiaro come quando sono stati acquistati.

Perdere tempo a strofinarli non risolverà il problema. Ma c’è un rimedio naturale fai da te davvero efficace: si tratta di una polvere sbiancante facile da realizzare e che renderà i vostri sanitari come nuovi!

Bastano pochi ingredienti e pochi gesti per far splendere il vostro bagno con questo prodotto fai da te.

Vediamo insieme come fare per realizzarlo e in che modo utilizzarlo al meglio.

Ingredienti

Realizzare la polvere sbiancante per sanitari è davvero semplicissimo. Avrete bisogno di:

bicarbonato di sodio (250 grammi)

(250 grammi) sale fino (70 grammi)

(70 grammi) olio essenziale di lavanda (o altre profumazioni)

Inoltre, munitevi di una spugnetta in microfibra.

Preparazione

Prendete una ciotola e versateci dentro il bicarbonato di sodio. Poi, mescolatelo con il sale fino aiutandovi con un cucchiaio.

Aggiungete tra le 50 e le 70 gocce di olio essenziale: quello alla lavanda è particolarmente adatto a profumare il nostro bagno con il suo profumo fresco e delicato, tuttavia potete usare anche altre profumazioni.

Alla fine, otterrete una polvere abbastanza compatta e profumata. Potete conservarla in un barattolo di vetro a chiusura ermetica e usarlo anche nei mesi successivi.

Ricordate sempre, però, di rinfrescare questa polvere, aggiungendoci qualche goccia di olio essenziale ogni tanto in modo da mantenere sempre costante il suo grado di profumazione.

Come usarla

Il momento di utilizzare la vostra polvere sbiancante è arrivato!

Come fare? Vi basterà prendere una spugnetta in microfibra, inumidirla e versarci sopra un cucchiaino di polvere.

Poi, strofinate i sanitari con vigore, passando la spugnetta sull’intera superficie da pulire. Infine, risciacquate con acqua tiepida: noterete che ogni traccia di sporco è scomparsa e che i sanitari sono più bianchi che mai.

Utilizzate questo metodo per pulire i lavelli, il water, il bidet, la vasca da bagno e il piatto doccia in marmo. Ne basta un solo utilizzo per eliminare, oltre allo sporco, anche quella patina scura che col tempo rende i sanitari opachi e vecchi.

N.B: non utilizzate sui sanitari pregiati o su quelli che possono graffiarsi facilmente. Fate sempre una prova su una piccola parte dei vostri sanitari, per verificare che questo rimedio non causi danni.

Alternative

Se volete un’alternativa alla polvere sbiancante, vediamo quali sono gli altri rimedi naturali che potete utilizzare per sbiancare e smacchiare i sanitari del bagno.

Acido citrico

Un prodotto ecologico e biodegradabile: l’acido citrico. Ideale per la pulizia del water, potete utilizzarlo mescolandone 200 ml a 15 grammi di scaglie di sapone di Marsiglia.

Versate, poi, direttamente sulle parti del water che presentano macchie di calcare. Dopo aver lasciato agire per 10-15 minuti, risciacquate per ottenere un water pulitissimo e bianco.

L’acido citrico, infatti, è uno sbiancante naturale che funziona su molti materiali, preservandone comunque le caratteristiche.

Aceto bianco di vino

Un classico rimedio della nonna per sanitari splendenti: l’aceto bianco di vino.

Ne basteranno 2 cucchiai da mescolare con qualche goccia di succo di limone e un cucchiaio di sapone di Marsiglia liquido: mettete il composto direttamente sulle macchie e lasciate agire per 10 minuti.

Infine, risciacquate e noterete che ogni macchia è scomparsa.

Alcol denaturato

Oltre a disinfettare, regala ai vostri sanitari una nuova lucentezza: parliamo dell’alcol denaturato.

Per le piccole macchie scure sui vostri sanitari, potete anche utilizzarlo puro. Imbevetene un batuffolo di cotone e passatelo sulla bacchia strofinando.

Poi, risciacquate. L’alcol denaturato scioglie lo sporco, facendo tornare i sanitari come nuovi.

Pulizie in bagno: i segreti

Se siete alle prese con la pulizia del bagno, ecco alcuni trucchi che vi saranno sicuramente utilissimi.