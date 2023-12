L’acido citrico è un ingrediente molto noto per le sue molteplici proprietà che lo rendono un valido alleato nella pulizia domestica.

Simile all’aceto, ma più ecologico, l’acido citrico è considerato un anticalcare naturale ed è quindi adatto soprattutto alla pulizia del bagno.

Pertanto, oggi vedremo insieme come usarlo per la pulizia del bagno e della doccia!

Sui rubinetti

Iniziamo dalla pulizia dei rubinetti che spesso presentano una patina opaca e perdono tutta la loro brillantezza originaria.

Dal momento che l’acido citrico vanta proprietà anticalcare può essere una manna dal cielo per far tornare queste superfici lucide!

Versate, quindi, 150 gr di acido citrico in 1 litro d’acqua demineralizzata e travasate, poi, la soluzione così ottenuta in un flacone spray.

A questo punto, spruzzate direttamente la miscela sui rubinetti, lasciate agire per un po’, passate un panno, risciacquate e asciugate.

Negli scarichi

Se sentite una puzza di fogna provenire dal lavandino, sarete felici di sapere che l’acido citrico è in grado anche di assorbire i cattivi odori e liberare gli scarichi del lavandino intasati con i residui di capelli e peli.

Mescolate, quindi, 150 grammi di acido citrico in un litro d’acqua bollente e versate, poi, l’intera miscela nel lavandino.

A questo punto, lasciate agire per tutta la notte senza aprire i rubinetti e voilà: i vostri scarichi saranno liberi!

Come se non bastasse, l’acido citrico è in grado anche di pulire a fondo la lavatrice!

Ah dimenticavo! Se ti piacciono questi Consigli Naturali posso inviarteli ogni giorno direttamente su WHATSAPP! Iscriviti al mio Canale! Ti aspetto!

Sulle piastrelle

Se c’è una superficie del bagno su cui tende a depositarsi molto il calcare, queste sono le piastrelle della doccia sempre esposte all’acqua.

Per pulirle e lucidarle, quindi, dovrete versare, come già visto nei rimedi precedenti, 150 grammi di acido citrico in 1 litro di acqua demineralizzata e travasare la miscela in un flacone con spray.

Dopodiché, vaporizzatela sulle piastrelle, lasciate agire un po’ e passate un panno in microfibra.

E se volete un video per vedere come realizzare questo anticalcare step by step ecco a voi!

Nel wc

Se le macchie di calcare sono concentrate, invece, nel vostro wc, allora sarete felici di sapere che l’acido citrico è in grado di togliere anche le macchie più incrostate!

Realizzate, quindi, la solita miscela di acido citrico con acqua, dopodiché versatela nella tazza, lasciate agire per qualche ora o per tutta la notte e l’indomani strofinate con lo scopino o una spazzola.

Infine, risciacquate e tirate lo sciacquone.

Nel box doccia

Oltre alle piastrelle, tutte le componenti del box doccia sono esposte continuamente all’acqua e all’umidità e presentano, quindi, macchie bianche e aloni per niente facili da rimuovere.

Ma la soluzione di acido citrico con acqua verrà in vostro soccorso per pulire velocemente il soffione, i rubinetti e i vetri del box doccia!

Vaporizzate, quindi, questa miscela su queste superfici fino a ricoprire tutto, dopodiché lasciate agire per circa 10 minuti per far ammorbidire le incrostazioni di calcare.

Infine, risciacquate accuratamente e asciugate per evitare la formazione di aloni. Inoltre, l’acido citrico aiuterà a rimuovere anche le macchie di muffa!

Sul cerchio scuro intorno al wc

Non solo all’interno del wc si formano le macchie di calcare, in quanto è possibile notare anche l’accumulo di calcare intorno alla base del water che si presenta sotto forma di un cerchio giallo.

Spruzzate, quindi, la miscela di acido citrico e acqua sul cerchio scuro, dopodiché lasciate agire per un po’ prima di strofinare con una spugnetta. Infine, risciacquate accuratamente.

Avvertenze

Provate l’acido citrico prima in angoli non visibili per assicurarvi di non danneggiare le superfici. Inoltre ricordiamo che non può essere usato su marmo o pietra naturale.