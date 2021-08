Come togliere il CALCARE in un lampo con il DOCCIA-RAPIDO in bottiglia!

Pulire tutta la doccia può essere complicato!

Nella pulizia dei vetri, delle piastrelle e delle parti metalliche a volte i normali detergenti non bastano e il calcare si accumula, lasciando aloni e incrostazioni.

Oppure, spesso, il calcare torna a farsi vedere subito dopo la pulizia, come se non avessimo mai pulito.

Ma esiste un modo per far splendere la doccia, togliendo il calcare in un lampo ed evitando che si riformi subito dopo? Assolutamente sì!

Vi basterà usare il doccia rapido in bottiglia, un anticalcare naturale e semplice da preparare. Scopriamo insieme come fare.

N.B: prima di utilizzare il doccia rapido in bottiglia, assicuratevi di aver consultato le indicazioni di produzione della vostra doccia in modo da sapere se alcune sostanze possono o meno essere utilizzate.

Di cosa avrete bisogno

Preparare il doccia rapido in bottiglia è semplicissimo: si prepara con cose che probabilmente avrete già a casa. Vi occorrerà:

una bottiglia di plastica vuota

di plastica vuota un bicchiere di acqua tiepida (150 ml)

(150 ml) un bicchiere di aceto bianco (150 ml)

(150 ml) un bicchiere di succo di limone (150 ml) o, in alternativa, acido citrico.

Preparazione

Prendete la bottiglia di plastica e sciacquatela, assicurandovi che sia pulita.

Poi, versateci dentro prima l’acqua tiepida, seguita dall’aceto bianco. Mescolate per qualche minuto. Infine, aggiungete il succo di limone.

A questo punto, chiudete la bottiglia e agitatela così che tutte le sostanze si mescolino creando un composto omogeneo. Infine, avvitate un vaporizzatore sulla bottiglia o versate il composto in uno spruzzino.

Il vostro doccia rapido in bottiglia è pronto: si tratta di un potentissimo anticalcare naturale! L’aceto bianco riesce a eliminare anche le incrostazioni più intense di calcare. Il succo di limone, invece, lascia le superfici lucide, pulite e profumate potenziando l’azione dell’aceto.

Come usarlo

Adesso che è tutto pronto, come fare per utilizzare il nostro doccia rapido in bottiglia correttamente? Vi basterà spruzzarlo abbondantemente sulle superfici che volete pulire.

Lasciate agire per 5-10 minuti.

Poi, asciugate tutto con un panno in microfibra. Il risultato sarà sorprendente!

Ricordate che potete utilizzarlo tanto per i vetri della doccia quanto per le componenti in metallo e le piastrelle.

Trucchetto tuttofare

Un anticalcare da non usare solo in bagno! Questo comodo doccia rapido in bottiglia può essere utilizzato anche per pulire altre parti della casa.

Un esempio? Spruzzatelo sui piani in acciaio della cucina: in pochi secondi, li avrete lucidi e splendenti come non mai!

Anche in questo caso dovrete lasciarlo agire, prima di asciugare con un panno in microfibra.

N.B: non utilizzate mai questo prodotto su marmo o pietra naturale, potreste danneggiarli irrimediabilmente.

Segreti di pulizia

Le pulizie domestiche possono essere davvero estenuanti, soprattutto se si ha a che fare con il calcare. Alcuni trucchetti possono, però, aiutarci a liberarcene.