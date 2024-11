Come togliere la puzza di sudore dai maglioni?

Durante le giornate invernali, indossare maglioni di lana caldi e avvolgenti è davvero tutto ciò di cui abbiamo bisogno per combattere il freddo.

Per quanto siano una coccola, però, gli indumenti di lana tendono ad assorbire rapidamente i cattivi odori e ad “incastrarli” tra le fibre. Quante volte, infatti, vi è capitato di sentire puzza di sudore per niente facile da rimuovere? Spesso, però, sono così pesanti che tendiamo a sudare e quella puzza di sudore, poi, si impregna così tanto nelle fibre che non va via facilmente. Vediamo insieme gli errori che state commettendo se sentite la puzza di sudore sui maglioni dopo la lavatrice!

Programma sbagliato

Molto spesso la cosa che proprio non va in un bucato è il programma che si sceglie. Non raramente questo è sbagliato e, anzi, per niente indicato al tessuto che stiamo lavando, specie se parliamo di maglioni i quali sono molto delicati. A tal proposito è necessario cercare di rimediare a questa distrazione anzitutto leggendo le etichette di lavaggio dei maglioni, pensate che alcuni non possono nemmeno essere lavati in lavatrice! Prediligete, in linee generali, dei lavaggi delicati e con ingredienti dalla composizione non troppo pesante. Inoltre dedicare un lavaggio solo ai maglioni è la soluzione migliore!

Troppo tempo nel cestello

Il cesto dei panni sporchi è uno spazio che si riempie e si riempie ogni giorno di più finché non abbiamo tempo di effettuare tutti i vari lavaggi. Tuttavia bisogna anche sapere bene che alcuni vestiti, specie se hanno sopra degli odori particolarmente intensi (per esempio quelli che togliamo dopo una giornata impegnativa all’insegna del sudore), devono avere la priorità nei lavaggi. La lana dei maglioni tende a raccogliere tutti i cattivi odori e dal momento che i lavaggi non possono essere troppo aggressivi, succede che anche dopo il bucato sentiamo la puzza.

Poco o troppo detersivo

Sebbene non ci sia bisogno di mettere tanti prodotti diversi quando si lavano i maglioni, c’è da dire che nemmeno essere eccessivamente parsimoniosi è bene. Il tessuto dei maglioni è doppio e spesso, per cui bisogna che il detersivo non sia poco, ma nemmeno troppo. Dev’essere giusto. Vi invito, tuttavia, a prediligere detergenti ecologici e dalla composizione leggera. Una buona idea sarebbe usare il sapone di Marsiglia. Dovrete mettere 1 cucchiaio di prodotto in scaglie direttamente nella vaschetta del detersivo ed ecco fatto!

Non aprire subito il cestello

Quante volte vi avranno detto che dopo la lavatrice il cestello va aperto? E non solo, i panni andrebbero anche stesi subito così che l’acqua non possa ristagnare, generando dei terribili cattivi odori. Ebbene, per tale ragione vi consiglio vivamente di programmare il lavaggio dei maglioni quando siete sicuri di poterli tirare fuori subito. Diversamente, la puzza di sudore aumenterà e sarete costretti, in casi estremi, a ripetere il lavaggio.

Umidità ancora presente

In relazione al consiglio appena dato, un altro momento a cui prestare attenzione è l’asciugatura dei maglioni. Si sa che hanno bisogno più tempi rispetto agli altri indumenti, quindi vi consiglio di non avere fretta di toglierli dallo stendino. Se l’umidità è ancora presente e voi togliete i maglioni mettendoli nell’armadio, rischierete di sentire cattivi odori impregnati all’interno.

Come rimediare

A questo punto vediamo dei piccoli consigli su come rimediare alla puzza di sudore sui maglioni dopo il lavaggio:

Usare il bicarbonato : una soluzione perfetta dal momento che aiuta non solo a sgrassare meglio, ma assorbe anche i cattivi odori in modo naturale.

: una soluzione perfetta dal momento che aiuta non solo a sgrassare meglio, ma assorbe anche i cattivi odori in modo naturale. Ammorbidente in casa : prendete 150 grammi di acido citrico e mescolateli in 1 litro d’acqua , aggiungete poi 10 gocce di olio essenziale ed ecco il prodotto perfetto per profumare e ammorbidire i maglioni.

: prendete , aggiungete poi 10 gocce di olio essenziale ed ecco il prodotto perfetto per profumare e ammorbidire i maglioni. Centrifuga : importantissima in questo caso. Regolatela bene in modo da non eccedere e restringere i maglioni, ma non dev’essere nemmeno assente altrimenti ci sarà troppa acqua da asciugare.

: importantissima in questo caso. Regolatela bene in modo da non eccedere e restringere i maglioni, ma non dev’essere nemmeno assente altrimenti ci sarà troppa acqua da asciugare. Profumare nell’armadio: mettete un sacchetto con foglie d’alloro tra i maglioni quando li posate e saranno sempre profumati!

Bicarbonato di sodio

Quando si parla di ingredienti naturali in grado di neutralizzare i cattivi odori, non si può non citare il bicarbonato, un ingrediente tanto amato per le sue numerose proprietà. Per questo rimedio, avrete bisogno di:

4 cucchiai di bicarbonato

1 litro di acqua fredda

Versate il litro di acqua fredda in una bacinella e poi aggiungete i 4 cucchiai di bicarbonato. Immergete il vostro maglione o il vostro capo di lana nella bacinella e lasciatelo per l’intera notte. Il mattino dopo, sciacquate il vostro capo e lavatelo con il sapone di Marsiglia per conferirgli un odore piacevole. Vi consigliamo di lasciare asciugare il maglione su un piano orizzontale così da non deformarlo.

Sale grosso

In alternativa al bicarbonato di sodio, potete utilizzare anche il sale grosso, il quale ha un forte potere assorbente. Potete, infatti, utilizzarlo anche per assorbire l’umidità in casa in maniera del tutto naturale! Anche in questo caso, quindi, versate in una bacinella contenente acqua fredda 4 cucchiai di sale grosso e immergete, poi, al suo interno il capo di lana da lavare. Strofinate con delicatezza sul punto del capo su cui è impregnato maggiormente il cattivo odore di sudore, dopodiché lasciate agire per circa un’ora o per tutta la notte. A questo punto, procedete con il comune lavaggio e il gioco è fatto!

Limone

Finora abbiamo visto due rimedi in grado di neutralizzare i cattivi odori ma non di portare un’esplosione di profumo, come invece fa l’agrume dal profumo inebriante naturale: il limone.

Per eliminare in maniera definitiva ogni traccia di sudore, prendete, quindi, il succo di tre limoni spremuti e versatelo in una bacinella con acqua fredda. Immergete, quindi, il capo e lasciatelo in posa per 30 minuti. Dopodiché, risciacquate il capo e procedete all’asciugatura. La puzza di sudore sarà solo un cattivo ricordo!

Aceto

Infine, vediamo insieme un ultimo ingrediente che sicuramente avrete in casa, in grado di rendere i vostri maglioni super profumati e morbidi. L’aceto, infatti, oltre a neutralizzare i cattivi odori, è efficace anche se usato come ammorbidente naturale! Aggiungete, quindi, mezzo bicchiere di aceto in una bacinella contenente acqua e lasciate in ammollo i capi di lana nella soluzione così ottenuta per almeno un’ora o anche tutta la notte. L’aceto aiuterà anche ad eliminare eventuali residui di detersivo sedimentati tra le fibre, perciò potete utilizzarlo anche come risciacquo finale.

Sapone di Marsiglia

Poiché consigliamo sempre di lavare i maglioni di lana a mano per evitare di danneggiarli e di slabbrarli, vi suggeriamo di versare un cucchiaio di sapone di Marsiglia in scaglie in una bacinella contenente acqua tiepida e di mescolare. Dopodiché, mettete in ammollo i maglioni per qualche ora prima di strofinare soprattutto nelle aree del tessuto dove è maggiormente concentrato il cattivo odore. Infine, procedete con il risciacquo o con il comune lavaggio a mano o in lavatrice.

Acido citrico

In alternativa all’aceto, potete anche utilizzare l’acido citrico, un ingrediente considerato un ammorbidente naturale! Per utilizzarlo, quindi, versare 150 grammi in un litro di acqua distillata, travasare il tutto in una bacinella e mescolare il composto. Dopodiché, mettete in ammollo il maglione in questa miscela per qualche ora o per tutta la notte e l’indomani procedete con il lavaggio normale!