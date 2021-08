Come togliere le MACCHIE di CLORO della piscina da costumi e vestiti!

In estate, c’è chi preferisce il mare e chi, invece, la piscina pur di passare una giornata all’aperto, a prendere il sole e a rinfrescarsi non appena il caldo diventa insopportabile.

La piscina, però, a differenza del mare, non è naturale e, soprattutto, accoglie tante persone in un piccolo spazio, perciò viene disinfettata con una sostanza chimica chiamata cloro, il quale tende a formare una patina bianca sui nostri vestiti e costumi e a scolorirli.

Perciò, oggi vedremo insieme come rimuovere queste macchie bianche di cloro dai costumi e dai vestiti con rimedi casalinghi e naturali.

Acqua e basta

Anche se potrebbe sembrare troppo banale, in realtà l’acqua è il rimedio più efficace per rimuovere le macchie di cloro dai vostri capi o costumi.

L’importante è, però, risciacquare questi capi non appena siete a casa in modo tale da non far fissare il cloro nelle fibre del tessuto e da non provocare lo sbiadimento dei colori.

L’ideale, infatti, sarebbe fare la doccia dopo ogni bagno in piscina; in questo modo, infatti, farete sì che questa sostanza non si “attacchi” ai capi.

Se, però, le macchie di cloro sono già fissate nel tessuto, non temete!Ora vediamo gli atri ingredienti da utilizzare per rimuoverlo in un batter d’occhio!

Aceto bianco

Un altro rimedio molto utile per rimuovere le macchie bianche di cloro dai vestiti consiste nell’utilizzare il tanto amato aceto bianco.

Riempite, quindi, una bacinella con parti uguali di acqua fredda e aceto e mescolate fino a far ben amalgamare gli ingredienti.

Immergete, poi, i vostri vestiti e costumi nella bacinella fino a ricoprirli completamente di acqua e lasciateli in ammollo per circa 3 ore. Infine risciacquate il capo in acqua fredda e procedete al comune lavaggio a mano con acqua e sapone di Marsiglia.

Sapone di Marsiglia

Quando si parla di smacchiatori naturali ed ecologici, non si può non citare il sapone di Marsiglia, un ingrediente noto per le sue proprietà pulenti e sgrassanti molto delicate. Inoltre, ha un profumo naturale molto piacevole.

Tutto ciò che dovrete fare è mettere in ammollo il costume e i capi in una bacinella contenente acqua e qualche scaglia di sapone di Marsiglia e lasciarli lì per qualche ora.

Dopodiché, risciacquate il tutto accuratamente e lasciatelo asciugare all’aria aperta al riparo, però, dalla luce solare diretta. La macchia di cloro sarà solo un brutto ricordo!

Bicarbonato

Un ultimo rimedio consiste nell’utilizzare il bicarbonato, un ingrediente noto per le sue proprietà pulenti e sgrassanti, utili per trattare anche tessuti in lycra quali quelli del costume.

Versate, quindi, 2 cucchiai di bicarbonato e aggiungeteli in una bacinella contenente acqua tiepida. Mettete, poi, i capi in ammollo per qualche ora. Infine, risciacquateli e lasciateli asciugare. L’azione antimacchia del bicarbonato aiuterà a rimuovere le macchie e l’odore di cloro sui vostri costumi e vestiti.

Inoltre, sarà utile anche per eliminare la sabbia dal costume che spesso tende ad attaccarsi. Sciacquate, quindi, prima bene il costume in acqua fredda per rimuovere la sabbia in eccesso, dopodiché mettetelo in un sacchetto dove avrete inserito alcune manciate di bicarbonato.

Scuotete, quindi, il sacchetto e noterete che l’azione abrasiva ma delicata del bicarbonato aiuterà la sabbia a staccarsi dal nostro costume.

Avvertenze

Vi ricordiamo di leggere bene l’etichetta prima di procedere con i rimedi indicati. I costumi da bagno sono realizzati in tessuti differenti. Inoltre provate il metodo in un angolo nascosto per vedere come reagisce il tessuto.

Bucato sempre al top

Se avete voglia di pulizie e volete un bucato sempre al top, ecco altri post interessanti: