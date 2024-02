Basta passare giusto qualche minuto con un nipotino a colorare e… il danno è fatto!

Quante volte ti è capitato di ritrovare magliette o camicie macchiate dall’inchiostro di penne o da pennarelli! A volte, poi, la macchia non va via nemmeno dopo un lavaggio in lavatrice.

Per evitare questi spiacevoli danni il rimedio non è così drastico da evitare di avvicinarti a un bambino che sta colorando! Quello che ti serve è solo sapere quali sono i rimedi giusti per eliminare macchie di penne e pennarelli dai vestiti.

Macchie su magliette o camicie

Ahimè, penne e pennarelli tendono a macchiare più facilmente magliette e camicie in cotone e, in questi casi, metterci subito dell’acqua sopra non sembra risolvere o migliorare la situazione.

Il rimedio che uso e che, ti assicuro, funziona meglio di ogni altro sui capi in cotone è quello del… latte! Sì, hai capito benissimo! Questa sostanza, infatti, tende a sciogliere le componenti dell’inchiostro e a slegarle dai tessuti, soprattutto se la macchia è ancora fresca.

Il modo migliore per usarlo è quello di passare un panno imbevuto nel latte sulla macchia e strofinare con forza fino a scomparsa completa della macchia. Se la macchia è già secca, puoi mettere la maglietta o la camicia in ammollo in una bacinella con acqua e latte (ne bastano spesso due bicchieri) per circa un’ora. Poi, è importante risciacquare il tutto e procedere con un normale lavaggio in lavatrice.

Macchie su jeans

Quello dei jeans è un materiale molto più resistente e su cui l’inchiostro si assorbe in maniera diversa rispetto a quanto accade con il cotone. Così, utilizzo un metodo diverso a base di… alcol denaturato!

Questa sostanza, che può essere spesso eccessivamente forte sui capi in cotone, sui jeans può essere utilizzata. Di solito, utilizzo un panno imbevuto, strofinandolo poi sulla macchia finché questa non scompare.

Un altro rimedio che mi ha trasmesso mia nonna per rimuovere queste fastidiose e brutte macchie dai jeans consiste nell’utilizzare la lacca. Questa va spruzzata sulla macchia e, dopo aver atteso circa un quarto d’ora, va rimossa con abbondante acqua fresca. La lacca, infatti, si attacca alla macchia d’inchiostro: così, quando viene rimossa, porta con sé la stessa.

Macchie su capi bianchi

I capi bianchi sono quelli su cui, ahimè, il colore dell’inchiostro è più evidente e più volte ho dovuto giostrarmi tra vari prodotti per provare quanto meno a sbiadire le macchie su questi vestiti.

Una soluzione che trovo molto semplice e pratica consiste nel mettere i vestiti in ammollo in una bacinella con una parte di acqua ossigenata ogni 11 di acqua. Poi, lascio agire per circa 15 minuti prima di togliere il capo, strizzarlo e risciacquarlo o lavarlo in lavatrice.

Se hai, tuttavia, dei vestiti bianchi abbastanza delicati o pregiati puoi provare l’aceto bianco o il succo di limone sempre e solo diluiti in dell’acqua, passando il tutto direttamente sulla macchia e strofinando senza esagerare (il rischio è quello di rimuovere la macchia sfilacciando però il tessuto).

Ovviamente tutte le volte in cui mi sono macchiato un capo cui tengo particolarmente o di un tessuto abbastanza pregiato ho sempre preferito chiedere una mano in lavanderia.