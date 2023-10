Con il passare del tempo anche le lenzuola e le federe più bianche tendono a perdere il loro candore a causa di macchie che potrebbero formarsi e farle sembrare sporche e vecchie.

Tra queste, quelle più temute sono le macchie di sangue, le quali sono anche mal viste perché ci fanno pensare, erroneamente, di dover buttare le lenzuola.

In realtà, non è così! Oggi, infatti, vedremo insieme alcuni trucchetti per togliere le macchie di sangue da federe e lenzuola in modo facile e veloce!

Pretrattamento

Innanzitutto, è bene soprattutto pretrattare queste macchie in modo da agire localmente in maniera efficace.

Per farlo, dovrete ricorrere all’acqua ossigenata, le cui proprietà sbiancanti e pulenti sono una manna dal cielo anche per le macchie più ostinate.

Tutto ciò che dovrete fare, quindi, è inumidire il lenzuolo con un po’ di acqua tiepida e cospargere, poi, la macchia con acqua ossigenata.

Dopodiché, strofinate delicatamente con una spazzolina fino a quando non sarà rimossa e lasciate agire per un po’.

Ovviamente, vi raccomandiamo sempre di utilizzare quella per uso domestico, ovvero al 3% o a 10 volumi.

N.B Vi ricordiamo di utilizzare l’acqua ossigenata solo con le lenzuola bianche e di essere certe che non ci siano altri capi in lavatrice; l’acqua ossigenata, infatti, potrebbe scolorirli.

Fase di lavaggio

Una volta pretrattate le macchie, è ora di procedere con il lavaggio. Anche in questo caso c’è un ingrediente casalingo che vi consigliamo: il percarbonato di sodio, il quale è una polverina in grado di sbiancare i capi senza ricorrere alla candeggina!

Affinché, però, la sua azione sbiancante possa essere attivata, è importante utilizzarlo con acqua calda, a temperatura superiore ai 40 gradi.

Pertanto, versate la quantità di prodotto come indicata sulla confezione e avviate il ciclo di lavaggio con le lenzuola in lavatrice: delle macchie di sangue non ci sarà più traccia!

N.B Consultate sempre le etichette di lavaggio delle lenzuola per essere certe che possiate lavarle a queste temperature.

Altre tipologie di macchie

Sulle lenzuola e sulle federe, però, non ritroviamo solo le macchie di sangue ma anche altre tipologie di macchie. Per questo, vediamo insieme quali sono e come rimuoverle per avere la biancheria da letto sempre pulita!

Bevande e cibo

Se a rovinare le vostre lenzuola e federe sono le macchie di bevande e cibo, allora vi suggeriamo di utilizzare l’aceto, un ingrediente dalle proprietà smacchianti molto efficaci.

Vi basterà inumidire con acqua la zona interessata, aggiungere un po’ di aceto e strofinare con un panno.

Dopodiché, passate al lavaggio in lavatrice con un bicchiere di aceto nella vaschetta del detersivo o con una miscela composta da 150 gr di acido citrico sciolti in 1 litro di acqua.

Come se non bastasse, entrambi fungeranno anche da ammorbidente naturale!

Sudore

Per quanto riguarda, invece, le macchie di sudore, che si presentano sotto-forma di aloni gialli, allora dovrete ricorrere alla combinazione di due ingredienti: il bicarbonato e l’acqua ossigenata.

Mescolate, quindi, 1 cucchiaio di bicarbonato di sodio con 1 cucchiaio di acqua ossigenata fino ad ottenere una sorta di pasta gel, dopodiché applicatela sulla macchia e strofinate con un panno in microfibra.

Fate agire per circa mezz’ora, infine procedete con il lavaggio in lavatrice aggiungendo 1 cucchiaio di prodotto nella vaschetta del detersivo e avviando il ciclo di lavaggio.

Make-up

Quante volte vi è capitato di non aver voglia di struccarvi e andare a letto ancora con il make up? Immagino spesso!

Questa cattiva abitudine, però, fa sì che si formino delle macchie sul cuscino e sulle lenzuola che non sempre vanno via facilmente.

In questo caso, quindi, dovrete inumidire la macchia con acqua tiepida e strofinare sopra un po’ di sapone di Marsiglia, un ingrediente dalle proprietà pulenti e smacchianti molto delicate.

Vi ricordiamo, infatti, che è l’ingrediente base per realizzare lo smacchia-tutto fai da te! Infine, procedete con il lavaggio in lavatrice.

Urina

Infine, vediamo insieme come rimuovere le macchie di urina, su cui vi suggeriamo di intervenire nell’immediato per evitare che si possano fissare sul tessuto.

Mescolate, quindi, quantità uguali di aceto e acqua ossigenata e travasate la miscela così ottenuta in un vaporizzatore. Dopodiché, spruzzate una quantità abbondante sulla macchia e strofinate a fondo.

Infine, procedete con il lavaggio a mano o in lavatrice versando un bicchiere di aceto nella bacinella o nella vaschetta della lavatrice.

Avvertenze

Al fine di evitare qualsivoglia tipo di errore con le lenzuola è importante leggere e consultare le etichette di lavaggio.