L’eleganza dei gioielli, con il passare del tempo, può essere offuscata dalla formazione di una patina scura, un fenomeno molto comune dovuto all’ossidazione e all’accumulo di residui.

Tuttavia, restituire la brillantezza originale ai tuoi gioielli è possibile con l’uso dei vecchi rimedi della Nonna, da sempre intramontabili! Sei curiosa di scoprirli tutti?

Vediamo insieme come togliere la patina scura dai gioielli con pochi e semplici rimedi fai da te!

Bicarbonato di sodio

Ad aprire la lista dei rimedi per togliere la patina scura dai gioielli è sicuramente il bicarbonato di sodio.

Quante volte ti sarà capitato di usarlo per la casa? Beh, sappi che la sua funzione è fantastica anche contro l’ossidazione scura sui tuoi oggetti che vuoi ripristinare.

Tutto quello che dovrai fare è preparare una pasta mescolando 1 cucchiaio di bicarbonato di sodio con acqua a filo, finché non ottieni la consistenza di un gel.

Successivamente applicala sui gioielli con uno spazzolino dalle setole morbide. Lascia agire per almeno 40 minuti, quindi strofina delicatamente per rimuovere la patina scura.

Una volta sciacquati, i tuoi gioielli saranno di nuovo brillanti!

Aceto bianco

L’aceto bianco, noto per le sue proprietà antiossidanti, è ideale per eliminare la patina scura dai gioielli!

I passaggi da fare sono molto semplici: immergi i gioielli in una soluzione composta da 1 bicchiere d’aceto bianco e mezza tazzina d’acqua per circa 50-60 minuti.

Dopo l’ammollo, usa uno spazzolino o una spugna morbida per rimuovere delicatamente la patina che a questo punto verrà via facilmente o non ci sarà più!

Dentifricio

Non hai nessuno dei rimedi in casa? Sicuramente avrai il dentifricio, e puoi usarlo per far brillare di nuovo i tuoi gioielli!

Con la sua consistenza leggermente abrasiva, questo prodotto è molto efficace per eliminare la patina scura, specie se è molto ostinata e stenta ad andar via.

Applica una piccola quantità di dentifricio sulla superficie dei gioielli e strofinalo con uno spazzolino dalle setole morbide, lascia poi agire per 1 ora; successivamente risciacqua bene e asciuga con un panno in lana.

Questo metodo è particolarmente adatto per gioielli in oro o acciaio inossidabile. Ricorda di non usare il dentifricio in gel, ma quello di pasta bianca.

Sapone di Marsiglia

Andiamo avanti con la lista dei migliori trucchetti per togliere la patina scura dai gioielli, menzionando un prodotto che le nostre Nonne amano!

Il sapone di Marsiglia, con le sue proprietà detergenti e delicate, è un’opzione ideale per pulire i tuoi gioielli senza danneggiarli, infatti spesso viene usato anche per pulire il bracciale Pandora.

Non dovrai far altro che preparare una soluzione di 500 ml d’acqua calda e 2 cucchiai di scaglie di sapone di Marsiglia, successivamente immergi i gioielli per circa 1 ora.

Successivamente, usa un panno in microfibra per togliere le macchie ed ecco fatto!

Mix pulente

Un mix pulente di acqua ossigenata, bicarbonato e sapone di Marsiglia può rivelarsi un potente detergente naturale per gioielli e puoi usarlo soprattutto se sono particolarmente sporchi.

Mescola 1 cucchiaio di ogni ingrediente fino a formare una pasta densa dalla consistenza spumosa. Immergi i gioielli nella soluzione e lascia che agisca per 40-50 minuti.

In seguito, strofinala delicatamente con una spazzola morbida. Questo mix è efficace per gioielli in argento o con incrostazioni più ostinate.

Metodo dell’asciugamano

Prima di lasciarci, ti svelo il metodo dell’asciugamano che prevede l’uso del sapone di Marsiglia.

Bagna un asciugamano con acqua e strofina una panetto di sapone di Marsiglia su entrambi i lati. Avvolgi i gioielli all’interno dell’asciugamano in modo che siano completamente coperti.

Lascia agire per almeno 30 minuti, quindi strofina delicatamente con un’altra spazzola morbida. Risciacqua accuratamente e asciuga bene. Questo metodo è delicato e adatto a gioielli più delicati.

Trucchetto speciale! (VIDEO)

Avvertenze

Per assicurarti di non danneggiare i gioielli, prova il metodo che scegli prima su un angolo non visibile.