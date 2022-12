Quando, per mancanza di tempo o perché si è presi da tante cose, si trascurano elettrodomestici come la lavatrice, le conseguenze si fanno sentire ben presto.

Infatti si accumula lo sporco che si presenta sotto forma di calcare, muffa e residui vari, dunque bisogna mandarlo via quanto prima!

Oggi vedremo insieme come pulire e togliere lo sporco incrostato dalla lavatrice con 1 bicchiere in cui metteremo gli ingredienti più efficaci per mandare via l’incrostazione.

Aceto d’alcol

Tutti hanno avuto modo di provare almeno una volta l’azione sgrassante e pulente dell’aceto d’alcol!

Non a caso stiamo parlando di uno dei prodotti più gettonati per la pulizia ecologica della casa e sarà fantastico se usato in lavatrice!

Tutto quello che dovrete fare è riempire 1 bicchiere di prodotto, versarlo nel cestello e avviare un lavaggio a vuoto a temperature alte.

Una volta terminato il lavaggio, la lavatrice avrà un profumo inebriante!

Bicarbonato di sodio

A braccio con l’aceto d’alcol, tra gli ingredienti più amati c’è senza dubbio il bicarbonato di sodio!

Vediamo come usarlo per avere una lavatrice sempre pulita, priva di odori e che vi dia un bucato perfetto ad ogni lavaggio!

Anche in questo caso 1 solo bicchiere di bicarbonato sarà l’ideale per effettuare un lavaggio a vuoto che possa togliere definitivamente tutto il calcare e la muffa che si accumulano.

Inoltre 1 misurino di bicarbonato messo nel cestello quando lavate i capi bianchi, ve li farà avere candidi e morbidi!

Acido citrico

Sempre più diffuso è anche l’acido citrico, usato spesso in lavatrice come ammorbidente naturale.

Ma le sorprese con questo prodotto non si riducono soltanto al bucato, infatti da solo è molto efficace in lavatrice per fare dei lavaggi a vuoto anticalcare e antimuffa, vediamo subito come fare!

Dovrete semplicemente sciogliere 150 grammi di prodotto in 1 litro d’acqua fino ad ottenere un’unica soluzione.

Poi versate tutto il composto nella lavatrice e avviate il lavaggio: il risultato sarà sorprendente e l’elettrodomestico tornerà pulitissimo!

Succo di limone

Non possiamo trascurare anche il succo di limone tra i nostri migliori rimedi per dire addio allo sporco nella lavatrice!

L’agrume più amato e famoso del mondo, infatti, non solo è ideale per una pulizia approfondita dell’elettrodomestico, ma il suo aroma inebriante profumerà tutta la lavatrice.

Filtrate il succo di limone fino a riempirne 1 bicchiere, poi versatelo nel cestello insieme anche ad 1 bicchiere d’aceto di mele e avviare il lavaggio a vuoto.

Vedrete che basterà solo questo lavaggio per avere la lavatrice come nuova!

Sale grosso

Concludiamo i trucchetti per togliere lo sporco incrostato dalla lavatrice con il sale grosso!

Non soltanto in cucina, questo prodotto è prezioso anche per le faccende domestiche e in particolare dà il meglio di sé se usato in lavatrice.

Tutto quello che dovrete fare è semplicemente riempire 1 bicchiere colmo di prodotto e versarlo nel cestello.

Il lavaggio dovrà essere ad una temperatura minima di 40° altrimenti i granuli del sale non si scioglieranno per bene.

Avvertenze

Consigliamo di controllare, attraverso le istruzioni da manuale, di poter usare i rimedi descritti senza danneggiare l’elettrodomestico.