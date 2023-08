L’aceto, si sa, è uno di quei prodotti che si possono utilizzare in casa perché vantano numerose proprietà molto utili per la pulizia domestica.

In particolare, l’aceto di alcol risulta essere molto efficace perché potrebbe sostituire molti detersivi disponibili in commercio.

Per questo, oggi vedremo insieme come usarlo in cucina e non comprare più detersivi!

Piano cottura e piastrelle

Il piano cottura, così come le piastrelle della cucina che servono a non sporcare il muro, sono delle componenti su cui spesso troviamo schizzi di olio, di sugo e così via.

Infatti, diciamocelo, durante la preparazione dei pasti, questi angoli della cucina diventano veramente un campo di battaglia! Per fortuna, però, l’aceto di alcol viene in nostro soccorso in quanto può essere utilizzato sia per sgrassare sia per lucidare il piano cottura e le piastrelle.

Vi basterà semplicemente versare un po’ di questo aceto su una spugnetta non abrasiva e passarla, poi, ripetutamente su queste superfici. Dopodiché, fate agire per un po’ prima di risciacquare accuratamente. Infine, asciugate accuratamente per evitare la formazione di macchie d’acqua e il gioco è fatto!

Mobili

Oltre al piano cottura e alle piastrelle, anche i mobili “raccolgono” il grasso e il vapore prodotto durante la preparazione dei pasti. Perciò, tendono a sporcarsi e a perdere tutta la loro lucentezza.

Per questo, vi suggeriamo di versare un po’ di aceto di alcol su un panno in microfibra e passarlo, poi, accuratamente sulla superficie dei mobili, sia all’esterno che all’interno.

Infine, non vi resta che passare un panno inumidito con sola acqua per risciacquare e non solo i vostri mobili saranno sgrassati, ma anche lucidati grazie alla capacità dell’aceto di ravvivare il colore originario!

Rubinetto

Oltre all’acciaio del piano cottura, l’aceto di alcol può lucidare e rimuovere le macchie di calcare anche dai rubinetti, su cui solitamente troviamo quella patina bianca tanto fastidiosa a causa della continua esposizione all’acqua.

Ah dimenticavo! Se ti piacciono questi Consigli Naturali posso inviarteli ogni giorno direttamente su WHATSAPP! Contattami qui e salva il mio numero in rubrica! Ti aspetto!

In questo caso, quindi, dovrete mescolare metà quantità di acqua e metà quantità di aceto, e travasare, poi, la miscela così ottenuta in un flacone spray. A questo punto, agitate il tutto energicamente e vaporizzate la miscela così ottenuta sui rubinetti. Dopodiché, lasciate agire per circa 10 minuti e risciacquate: addio calcare!

In caso di filtro otturato del rubinetto, inoltre, potete usare l’aceto di alcol per liberarlo! Vi basterà, quindi, prendere un sacchetto come quelli che utilizzate per il frigo e aggiungere all’interno l’aceto di alcol puro.

A questo punto, legate il sacchetto al rubinetto e lasciate agire per circa 10 minuti. Infine, rimuovete la busta e godetevi la magia! N.B Vi ricordiamo di combinare sempre l’aceto con acqua e di non utilizzarlo mai puro perché potrebbe corrodere la superficie in acciaio.

Puzza di cucinato

Solitamente, in cucina, troviamo anche quella tanto odiata puzza di frittura o di cucinato che non va via facilmente. Ma sarete felici di sapere, però, che anche in questo caso l’aceto di alcol potrà esservi di aiuto per eliminarla!

Dovrete, quindi, versare l’aceto in un pentolino, portarlo ed ebollizione e spegnere il fuoco. Dopodiché, lasciate il pentolino sul piano cottura o sul tavolo per qualche ora e i cattivi odori saranno solo un brutto ricordo!

Vetri

Infine, vediamo come utilizzare l’aceto di alcol per pulire i vetri della cucina, come i vetri delle porte! Le proprietà lucidanti di questo prodotto, infatti, elimineranno tutto lo sporco accumulato e i tanto temuti aloni!

In un flacone spray, quindi, versate 3/4 di aceto e aggiungete, poi, l’acqua e agitate il flacone per mescolare gli ingredienti. Infine, vaporizzate il composto direttamente sul vetro e passate un panno in cotone, effettuando movimenti circolari in modo da rimuovere le macchie: i vostri vetri saranno brillanti come non mai!

Rimedi naturali per pulire tutta la casa (VIDEO)

E se volete sapere come realizzare degli spray con rimedi naturali per pulire tutta la casa, ecco un video per voi!

Photo Credits:

Le immagini presenti in questo articolo sono di proprietà di Meraki s.r.l.s.