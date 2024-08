Come usare l’aceto bianco di alcol per pulire la cucina

Quello di cui si dovrebbe avere sempre una bottiglia sotto al mobile della cucina è l’aceto d’alcol! Sebbene sia l’aceto di vino a essere quello più utilizzato, in realtà questa è un’altra tipologia di aceto altrettanto efficace grazie alle sue proprietà sgrassanti, pulenti, smacchianti e anticalcare.

Composto da una soluzione di acqua e acido acetico, questo prodotto risulta, quindi, essere un valido alleato nella pulizia domestica ecologica. Per questo, oggi vedremo insieme tutti i trucchetti che potete usare con l’aceto bianco di alcol in cucina!

Aceto di alcol per disincrostare pentole e padelle

Cucinare è sempre una gioia perché ci permette di preparare i nostri piatti preferiti, ma vedere, poi, le pentole piene di incrostazioni è davvero una botta al cuore! Non sempre, infatti, le pentole e le padelle sono facili da pulire, in quanto spesso necessitano di un po’ di olio di gomito e dei giusti prodotti. E quale ingrediente migliore dell’aceto bianco di alcol?

Riempite, quindi, una pentola con circa 2 cm di questo aceto e mettetela sul fuoco per 5 minuti, in modo che l’aceto possa ammorbidire le macchie di bruciato. A questo punto, aspettate che la padella si raffreddi e usando una spugnetta strofinate fino a rimuovere le incrostazioni.

Aceto di alcol per sgrassare il piano cottura

Grazie alle proprietà lucidanti e anticalcare dell’aceto bianco di alcol, è possibile anche pulire a fondo il piano cottura e rimuovere tutte le macchie che si formano a causa degli schizzi di olio, di caffè, ecc. Versate, quindi, 200 ml d’aceto in un flacone spray e aggiungete, poi, due cucchiai di succo di limone e un bicchierino d’acqua. A questo punto, agitate il flacone e vaporizzate la miscela così ottenuta su tutta la superficie del piano cottura. Strofinate con una spugna non abrasiva e dopo risciacquate con un panno ben strizzato. Il vostro piano cottura sarà lucido a specchio!

Aceto di alcol per lucidare l’acciaio inox in cucina

Nelle case più moderne, è facile trovare più superfici di acciaio in cucina, le quali conferiscono eleganza. Che si tratti, però, del frigorifero o del lavello, queste superfici tendono facilmente ad opacizzarsi e a presentare aloni. Ma per fortuna, anche in questo caso l’aceto bianco di alcol può venire in nostro soccorso grazie al suo potere lucidante in grado di conferire lucentezza all’acciaio della cucina. Vi basterà semplicemente versare un po’ di aceto su un panno morbido in microfibra e passarlo sulla superficie che volete pulire. Strofinate, poi, delicatamente.

Dopodiché, risciacquate con acqua tiepida e, infine, asciugate con cura con un panno pulito o con della carta assorbente come se stesse pulendo i vetri. E voilà: le vostre superfici in acciaio saranno più lucenti che mai!

N.B Vi raccomandiamo di scegliere sempre un panno non abrasivo così da non rischiare di graffiare l’acciaio.

Aceto di alcol per pulire il frigorifero

Il frigorifero “ospita” tutti i nostri alimenti e per questo tende spesso a presentare macchie o cattivi odori. Quante volte, infatti, ci siamo ritrovate ad aprire il frigorifero e a sentire una forte puzza? L’aceto bianco di alcol, però, è in grado di pulirlo a fondo e rimuovere anche i cattivi odori.

Tutto ciò che dovrete fare, quindi, è mescolare acqua e aceto bianco in parti uguali, travasare la miscela così ottenuta in uno spruzzino e vaporizzare la soluzione sulle pareti interne del frigorifero. Usate, poi, una spugna e strofinate soprattutto sui punti dove sono presenti le macchie. Infine, risciacquate con un panno umido e ben strizzato e asciugate accuratamente con un panno pulito.

Aceto di alcol per la lavastoviglie

Un altro fantastico utilizzo dell’aceto in cucina è per la lavastoviglie! Quante volte vediamo che i piatti non brillano come vorremmo e, anzi, hanno delle macchie d’acqua o risultano opachi? Con l’aceto potrete risolvere questo problemino ed usarlo è molto semplice! Dovrete semplicemente vaporizzare un po’ di prodotto sulle pentole in acciaio, sui piatti e sui bicchieri prima di metterli nel cestello. In questo modo non solo saranno perfetti, ma non avrete nemmeno cattivi odori!

Aceto di alcol per i piatti

Non solo in lavastoviglie, ma anche per lavare i piatti a mano l’aceto è il nostro migliore alleato! In particolare ve lo consiglio quando cucinate cibi dall’odore particolarmente forte che può restare impregnato sui piatti anche dopo il lavaggio. Riempite, quindi, la vaschetta del lavello con acqua calda e aggiungere 1 bicchiere d’aceto, mettete poi i piatti in ammollo e procedete con il lavaggio. Potete usarlo anche per l’incrostazione all’interno di pentole e padelle, basterà metterne un po’ all’interno, lasciarlo per un’intera notte e l’indomani lo sporco si staccherà facilmente dal fondo.

Aceto di alcol per allontanare gli insetti

Gli insetti sono molto attirati dagli odori e talvolta dalle briciole di cibo presenti in cucina, per questi poi li si trova ovunque! Non tutti i profumi, però, sono di loro gradimento e l’aceto rientra tra quelli che detestano maggiormente! Potete, dunque, allontanarli riscaldando 1 tazza d’aceto sul fuoco e poi posizionandola in prossimità di finestre o balconi così che gli insetti sentano l’odore da lontano e facciano dietro-front.

Aceto di alcol per i rubinetti

Oltre all’acciaio del piano cottura, l’aceto di alcol può lucidare e rimuovere le macchie di calcare anche dai rubinetti, su cui solitamente troviamo quella patina bianca tanto fastidiosa a causa della continua esposizione all’acqua.

In questo caso, quindi, dovrete mescolare metà quantità di acqua e metà quantità di aceto, e travasare, poi, la miscela così ottenuta in un flacone spray. A questo punto, agitate il tutto energicamente e vaporizzate la miscela così ottenuta sui rubinetti. Dopodiché, lasciate agire per circa 10 minuti e risciacquate: addio calcare!

In caso di filtro otturato del rubinetto, inoltre, potete usare l’aceto di alcol per liberarlo! Vi basterà, quindi, prendere un sacchetto come quelli che utilizzate per il frigo e aggiungere all’interno l’aceto di alcol puro.

A questo punto, legate il sacchetto al rubinetto e lasciate agire per circa 10 minuti. Infine, rimuovete la busta e godetevi la magia! N.B Vi ricordiamo di combinare sempre l’aceto con acqua e di non utilizzarlo mai puro perché potrebbe corrodere la superficie in acciaio.

Aceto di alcol per togliere la puzza di cucinato

Solitamente, in cucina, troviamo anche quella tanto odiata puzza di frittura o di cucinato che non va via facilmente. Ma sarete felici di sapere, però, che anche in questo caso l’aceto di alcol potrà esservi di aiuto per eliminarla! Dovrete, quindi, versare l’aceto in un pentolino, portarlo ed ebollizione e spegnere il fuoco. Dopodiché, lasciate il pentolino sul piano cottura o sul tavolo per qualche ora e i cattivi odori saranno solo un brutto ricordo!

Aceto di alcol per lavare i Pavimenti della cucina

Infine, vediamo come pulire anche i pavimenti, a patto però che non siano di marmo o pietra naturale perché l’aceto potrebbe corrodere questi materiali. Versate, quindi, 1/4 di aceto in un secchio d’acqua, immergete, poi, un panno in microfibra nella miscela così ottenuta, strizzatelo per bene e passatelo sul pavimento più volte. Infine, fate asciugare completamente.

N.B Vi ricordiamo di non usare l’aceto su superfici di marmo o di pietra naturale perché la sua natura acida potrebbe corroderli.

Spray sgrassatore con aceto di alcol

Innanzitutto bisogna preparare la soluzione all’aceto di alcol in modo da avere un solo prodotto che si può usare in varie zone della cucina! Gli ingredienti, naturalmente, sono semplici e prevedono principalmente l’aceto di alcol. Nel caso in cui non doveste avere gli altri elementi, non preoccupatevi!

Bene, nel dettaglio vi servirà:

3 bicchieri d’aceto bianco

1 bicchiere e mezzo d’acqua

Succo di 1 limone grande

6 gocce di olio essenziale al limone

1 vaporizzatore

Ecco fatto, questo sarà tutto l’occorrente! L’olio essenziale al limone rafforzerà il profumo e donerà un inebriante odore in tutta la cucina! Dovrete anzitutto filtrare per bene il limone, una volta ottenuto il succo potete procedere unendo l’aceto, l’acqua e gli oli essenziali. Quando sarà diventato tutto un unico composto, potete metterlo nel vaporizzatore ed ecco fatto! Avrete avuto il detergente naturale perfetto!

Per l’acciaio

Il primo metodo per usare il prodotto a base d’aceto è per l’acciaio! Saprete bene che questo è un materiale che tende subito ad accumulare il calcare e in un niente può perdere la sua caratteristica brillantezza. Dunque non dovrete far altro che vaporizzare abbondantemente il prodotto su piano cottura e lavello, poi passare una spugna non abrasiva. Successivamente risciacquate più volte e vedrete che l’acciaio brillerà senza lasciare aloni!

Per il forno

Il forno è un elettrodomestico molto antipatico da pulire! Innanzitutto è la forma stessa molto scomoda perché in profondità facendoci fare una fatica enorme, soprattutto quando ci sono le incrostazioni ostinate. Inoltre non si trovano mai delle soluzioni efficaci per averlo come nuovo, ma l’aceto è la via giusta!

Dunque vaporizzate una buona quantità del detergente naturale in tutto il forno preriscaldato e spento, quando sarà diventato tiepido, indossate i guanti e sgrassate con una spugna, vedrete che lo sporco andrà via velocemente!

Per il frigo

La soluzione con aceto oltre per il forno, è ideale anche nel frigo! Avete presente quando ci sono tutti quei residui di cibo o quelle bevande colate ed incrostate che non sapete come rimuovere? Beh, basterà spruzzare il prodotto sulla spugna e strofinare delicatamente, vi farò vedere che andrà via in un niente! Potete usarlo anche ogni volta che avete bisogno di effettuare una pulizia più profonda del frigo.

Per i mobili della cucina

Ora passiamo ai mobili della cucina! Oltre alle macchie di sugo, i mobili della cucina ricevono i vapori dell’acqua e di tutte le pietanze che si cucinano che formano aloni o macchie gialle. L’aceto può aiutare a contrastare questo problema in poco tempo! Spruzzate la soluzione su un panno in microfibra, poi risciacquate e asciugate per bene controllando che non vi siano aloni.

Per le piastrelle

Infine vediamo una zona molto particolare della cucina, le piastrelle! Analogamente a quanto detto per i mobili, anche le piastrelle tendono a ricevere il vapore e a sporcarsi spessissimo.

Quando avete finito la pulizia dei piatti, dell’acciaio e quant’altro, dovrete vaporizzare il detergente naturale all’aceto su un panno e vedete che non farete molta fatica per togliere anche le macchie più ostinate!