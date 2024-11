Come usare il bicarbonato per pulire il bagno?

Quando arriva il momento di pulire il Bagno, sappiamo che ci sono tutta una serie di rimedi che possono aiutarci a farlo brillare e a profumarlo. Uno dei rimedi naturali più gettonati anche in questo caso è il Bicarbonato. Ma possiamo usarlo davvero per tutto? Me lo sono chiesta, e per me può essere usato solo in alcuni casi, che voglio condividere con voi!

Per le Ceramiche del Bagno

La mia esperienza personale mi ha insegnato che il bicarbonato, quando unito all’acqua, aiuta ad eliminare lo sporco e a lucidare le superfici opache o ingiallite con il tempo.

La sua natura leggermente abrasiva lo rende perfetto per trattare le ceramiche senza rovinarle. Io personalmente preparo una pasta abrasiva mescolando tre parti di bicarbonato con una di acqua. Una volta raggiunta la consistenza “cremosa”, la applico con una spugna non abrasiva. Mi consente di eliminare residui di sapone, macchie d’acqua e depositi superficiali senza alcun rischio di danneggiare le superfici. Ecco la procedura passo passo che seguo:

Mescolo il bicarbonato con l’acqua fino a ottenere una consistenza omogenea.

fino a ottenere una consistenza omogenea. Applico la miscela con una spugna morbida sulle superfici interessate.

Lascio agire il composto per qualche minuto per favorire l’azione pulente.

per favorire l’azione pulente. Rimuovo con una spugna umida e risciacquo abbondantemente.

Tra l’altro la pasta di bicarbonato e acqua è ottima pure per mantenere la tavoletta del Wc sempre bianca, anche quando ha qualche macchia gialla! in questo video vi mostro come faccio:

Per pulire il Wc

Il bicarbonato rivela la sua efficacia anche per pulire il wc, o meglio il suo interno. Di solito verso una generosa manciata di bicarbonato direttamente nella tazza e lascio che faccia il suo lavoro per almeno 30 minuti. Dopo aver lasciato agire il bicarbonato, procedo con lo scopino. Se non ci sono macchie di calcare ostinate, riesco a mantenerlo bianco senza particolari problemi.

Ma in caso di righe gialle nel wc, dobbiamo passare alle “maniere forti”, come l’acido citrico– Come avrai notato nel video, uso comunque anche il bicarbonato, come fase finale, così da eliminare ogni minima traccia di giallo nel water.

Per le Fughe delle piastrelle

Le fughe tra le piastrelle possono trasformarsi in ricettacoli di sporco e muffa se non curate adeguatamente, anche perché (soprattutto per via della doccia, il bagno è soggetto a umidità continua. Per questo è quasi inevitabile trovare queste macchioline di tanto in tanto.

Combino bicarbonato e acqua ossigenata per affrontare questo problema. Mescolo parti uguali dei due ingredienti fino a formare una pasta che poi applico direttamente sulle fughe (ma anche ad occhio va bene, regolatevi in base alla zona da pulire).

Poi la lascio agire per circa 40 minuti, durante i quali la miscela penetra e agisce sui depositi più ostinati. Una volta trascorso il tempo, passo un vecchio spazzolino da denti e risciacquo, lasciando le fughe incredibilmente pulite e sbiancate.

Come abbiamo imparato, il bicarbonato rimuove lo sporco grazie ai suoi granuli, mentre l’acqua ossigenata sbianca e disinfetta la zona trattata.

Per il Pavimento

Infine, per completare la pulizia del bagno, passiamo ai pavimenti! Anche questi possono beneficiare dell’azione sgrassate e pulente del bicarbonato di sodio, inoltre l’ingrediente in questione toglie anche eventuali cattivi odori. Per usarlo basterà metterne 1 cucchiaio in un secchio con acqua tiepida. Per avere un buon profumo potete aggiungere 1 cucchiaino di sapone di Marsiglia in scaglie oppure qualche goccia di olio essenziale a vostra scelta. Procedete con il lavaggio e vedrete che il pavimento tornerà perfetto!

Contro i cattivi odori

Avete presente quando entrate in bagno e improvvisamente sentite dei cattivi odori e non sapete nemmeno da dove provengono? Molto probabilmente sono i tubi di scarico sporchi che fanno fuoriuscire la puzza.

Se volete liberarvi di questo problema, non dovrete far altro che versare 2 cucchiai di bicarbonato in ogni scarico del bagno e lasciar agire tutta la notte. Il mattino seguente fate scorrere dell’acqua bollente nei tubi e addio cattivi odori! Un altro metodo è quello di mettere una ciotolina con bicarbonato e qualche goccia di olio essenziale in bagno per profumare e contrastare allo stesso tempo gli odori sgradevoli.

Per gli specchi

Passiamo adesso agli specchi, altri elementi del bagno che, ahimè, si sporcano con la velocità della luce. Il bicarbonato vi aiuta proprio nei momenti in cui risultano particolarmente sporchi ed incrostati, un alleato perfetto! Dovrete riempire un vaporizzatore spray con circa 500 ml d’acqua e aggiungere 1 cucchiaio di bicarbonato di sodio, se volete una soluzione profumata aggiungete 5 o 6 gocce di olio essenziale a vostra scelta. Mescolate il tutto e vaporizzate sullo specchio, passate poi un panno in microfibra umido e successivamente uno straccio in cotone. Asciugate ed ecco fatto, gli specchi saranno tornati come nuovi!

Scarichi otturati

Continuiamo la serie di problemi che ci si ritrova in bagno mettendo in conto anche gli scarichi otturati. Le cause possono essere molteplici, a volte serve l’intervento manuale di un idraulico perché c’è un problema ai tubi, altre volte invece si può risolvere in poche mosse e usando il bicarbonato. Il rimedio è molto simile a quello adottato per i cattivi odori, ovvero dovrete mettere dei cucchiai di bicarbonato all’interno degli scarichi. Nel caso del WC, versate il prodotto fino a riempire tutta la zona dove c’è l’acqua. Fate agire sempre per una notte e il giorno dopo versate un secchio d’acqua bollente nei vari scarichi.

Il bicarbonato non toglie il calcare!

Nonostante le sue numerose virtù, è fondamentale riconoscere che il bicarbonato di sodio non si dimostra efficace nella rimozione del calcare.

La sua natura basica non consente di eliminare il calcare nel modo in cui lo fanno l’aceto e l’acido citrico, che invece sono appunto acidi. Per questo, quando i rubinetti o la doccia sono pieni di calcare, opto senza esitazione per l’aceto, o per l’acido citrico, particolarmente efficace in soluzione acquosa per una pulizia profonda:

Per questo è importante ricordare che scegliere il giusto ingrediente in base al problema specifico è la chiave per una pulizia efficiente e consapevole! Vi consiglio di provare i metodi suggeriti sempre prima in una zona nascosta, così da non sbagliare.