Come usare il sale grosso per fare le pulizie in casa?

Il sale grosso è un ingrediente versatile che non solo insaporisce i nostri piatti, ma si rivela anche un alleato prezioso per risolvere vari problemi domestici. Questo rimedio naturale è infatti efficace contro il calcare ostinato, la muffa, l’umidità, i cattivi odori e i vetri macchiati. Scopriamo insieme come utilizzare il sale grosso per migliorare la qualità della vita in casa in modo semplice, economico ed ecologico.

Sale Grosso come Anti-Calcare

Il calcare è uno dei nemici più comuni delle superfici di casa, come rubinetti, lavandini e docce. Con il tempo, si accumula formando macchie ostinate difficili da rimuovere, ma non temete, il sale grosso può essere un valido alleato! Una delle azioni principali svolte dal sale grosso a nostro vantaggio è quella contro il calcare, non a caso, vediamo quest’ingrediente alla base di tante preparazioni naturali e non naturali per sciogliere in modo efficace le macchie d’acqua.

Sale Grosso e Aceto Bianco

Prendete 1 bicchiere di sale grosso e mescolatelo con aceto bianco riscaldato, in modo che possa sciogliersi per bene. Una volta ottenuta la soluzione, versate all’interno di un flacone spray.

Questo composto vi darà una soluzione naturale e potente per eliminare il calcare. Non dovrete far altro che spruzzarlo sulle superfici interessate, lasciatelo agire per qualche minuto, quindi strofinate con una spugna e sciacquate abbondantemente. Vedrete il calcare dissolversi come per magia!

Sale Grosso e Limone

Un’altra ricetta prevede invece di usare il sale grosso insieme al limone: non dovrete far altro che sciogliere 3 cucchiai di sale grosso in 500 ml d’acqua, aggiungete poi il succo di 1 limone e trasferite in un vaporizzatore. Spruzzate la soluzione sulle zone interessate, come i rubinetti del bagno, la doccia o il lavello della cucina, lasciate agire per 10 minuti, dopodiché non vi resta che togliere il tutto con una spugna non abrasiva e godervi il risultato!

Sale Grosso come Anti-Muffa

Non solo il calcare, ma anche la muffa è un problema comune, specie nelle zone umide della casa come il bagno o la cucina. Oltre ad essere antiestetica, la muffa può essere dannosa per la salute, per cui alla sua comparsa è fondamentale rimuoverla in modo deciso ed efficace.

Fortunatamente, il sale grosso può aiutare a sconfiggerla: prendete 1 bicchiere di sale grosso e mescolatelo con succo di limone fino a ottenere composto dalla consistenza di un gel.

Spalmate la pasta sulla muffa e lasciatela agire per almeno un’ora intera. Il sale grosso e il limone lavoreranno insieme per sradicare la muffa e prevenire la sua ricomparsa.

Sale Grosso per togliere Umidità

L’umidità eccessiva in casa può causare problemi alle pareti, all’arredamento e persino ai tessuti nei casi più gravi. Quando l’umidità inizia ad inserirsi in casa, il sale è spesso la soluzione giusta!

Durante l’inverno questo problema prende il sopravvento in quanto la si trova dappertutto. Se non si possiede un deumidificatore, poi, il tasso aumenta in maniera esponenziale. I trucchi della Nonna insegnano che una ciotola piena di sale grosso riesce ad assorbire molto bene l’umidità, basterà poi cambiarlo ogni volta che il sale passa ad uno stato liquido.

Assorbire l’umidità è importantissimo per non danneggiare esteticamente e internamente la vostra casa, quindi bisogna adottare i metodi giusti ed il sale grosso è sicuramente tra questi.

Prendete, dunque, alcuni bicchieri di sale grosso e posizionateli in vari punti della casa, come l’armadio, il bagno e la cantina. Il sale grosso agirà come un deumidificatore naturale, assorbendo l’umidità in eccesso e mantenendo l’ambiente più asciutto.

Basterà semplicemente mettere un barattolo pieno di sale grosso nelle zone della casa dove vedete che l’umidità è maggiore. Man mano che il sale la assorbe, diventerà più liquido, al quel punto dovrete sostituirlo e usare il sale nel barattolo per una delle cose elencate!

Sale Grosso contro i Cattivi odori

Un’altra soluzione rappresentata dal sale è per mandare via i cattivi odori! Quando ci si trova ad affrontare cattivi odori provenienti dalla cucina, dalla spazzatura o da altre fonti, il sale grosso può venire in vostro soccorso in modo semplice e veloce perché ha la capacità di assorbire gli odori in modo naturale ed in tempi record!

Non dovrete far altro che mettere il sale all’interno di una ciotolina e lasciarlo nelle zone dove avvertire la puzza, potete aggiungere anche qualche goccia di olio essenziale così si sparge meglio l’odore. Va bene anche un semplice bicchiere di sale grosso posizionato in un angolo della stanza o vicino alla fonte del cattivo odore. Il sale grosso aiuterà ad assorbire gli odori sgradevoli e a mantenere l’aria più fresca e pulita.

Anche in questo caso, se volete dare anche un tocco di profumo, vi basterà mescolare 4/5 gocce di un olio essenziale a vostro piacimento insieme al sale e vedrete che meraviglioso risultato!

Sale Grosso per la Puzza di fogna degli scarichi

La puzza di fogna è uno dei problemi più fastidiosi e imbarazzanti che si possano affrontare in casa e si manifesta soprattutto all’interno del bagno.

Questo odore sgradevole può provenire dai sistemi di scarico intasati o dalle fognature intorno alla casa. Per contrastare questa situazione, il sale grosso può essere di grande aiuto.

Prendete 1 bicchiere di sale grosso e versatelo nel lavandino, nel water intasato o in qualsiasi altro scarico da dove sentite provenire la puzza, aggiungete poi dell’acqua calda e lasciate agire per qualche ora o preferibilmente durante la notte.

Il sale grosso aiuterà a togliere e disgregare i residui accumulati nei tubi, liberando il passaggio dell’acqua e riducendo così la puzza di fogna.

Sale Grosso per pulire i vetri

Avete mai provato a pulire i vetri con il sale? Beh, forse vi siete persi uno dei trucchetti più interessanti di sempre! Il sale è in grado di lucidare tutte le superfici su cui viene usato, ciò lo rende un asso nella manica quando parliamo di vetri, scopriamo come si fa!

Mettete a riscaldare un pentolino con acqua, aggiungete mezzo bicchiere d’aceto e 3 cucchiai di sale; aspettate che il calore dell’acqua sciolga il tutto completamente.

Ottenuta un’unica soluzione, fatela intiepidire e poi mettetela all’interno di un flacone spray, spruzzate sul vetro e poi passate un panno in cotone.

I vetri non saranno mai stati così brillanti!

Sale Grosso per lucidare acciaio

L’acciaio è croce e delizia di ogni cucina! Bellissimo perché sempre brillante, ma spesso diventa difficile da trattare perché si graffia facilmente.

Quando sono presenti macchie ostinate, il sale grosso viene in nostro soccorso! Dovrete unire dell’acqua bollente a filo in 1 cucchiaio di sale fino ad ottenere una sorta di cremina, per cui non esagerate con la quantità d’acqua, altrimenti viene troppo liquido.

Ottenuta una consistenza di un gel, spalmate il composto su una spugna non abrasiva e andare a strofinare sugli elementi in acciaio. Risciacquate bene ed l’acciaio sarà tornato lucidissimo! Per potenziare l’azione brillante, potete aggiungere anche qualche goccia di aceto bianco!

Sale Grosso per lavare i pavimenti

Potrebbe sembrare strano, ma anche i pavimenti possono diventare perfetti con una manciata di sale! Infatti per alcune superfici risulta efficace anche contro le macchie in particolare per i pavimenti che non riescono mai ad essere lucidi, oppure si inumidiscono con molta facilità.

Dovrete soltanto mettere 1 cucchiaio di sale sciolto nel secchio d’acqua e passare al lavaggio dei pavimenti. Attenzione! Vi ricordo ancora una volta che il sale va prima sciolto, altrimenti potrete rischiare di graffiare le piastrelle.

Sale Grosso in lavatrice

Il sale grosso è un rimedio naturale fai da te anche in lavatrice! Potete usarlo nei lavaggi a vuoto per togliere tutto il calcare e la muffa, basterà mettere 1/2 kg di prodotto all’interno del cestello e avviare il lavaggio. Ricordate di usare temperature alte altrimenti i granuli di sale non si scioglieranno per bene. Inoltre un misurino nel cestello insieme al bucato è ottimo per sbiancare e per rendere i panni più morbidi, dato che il sale rende meno pesante la composizione dell’acqua.

Sale Grosso in lavastoviglie

Efficace in lavatrice, ma soprattutto in lavastoviglie! Anche in questo caso potete usare il sale per i lavaggi a vuoto mettendo sempre mezzo kg di prodotto sul fondo e avviando il lavaggio a temperature alte. Inoltre è ottimo da sciogliere e vaporizzare sulle stoviglie prima di metterle nel cestello così da ottenerle lucide e senza aloni d’acqua.

Sale Grosso in Sacchetti profumati

Ultimo trucchetto molto interessante che potete usare con il sale grosso è per fare dei sacchetti profumati! Dal momento che il sale si può sfruttare tantissimo anche per diffondere un buon odore, perché non sfruttarlo per profumare gli armadi ed i cassetti? Il sale è un ottimo conduttore di profumo, per cui sarà fantastico nell’armadio e nei cassetti.

In base alla quantità di sacchetti che dovete riempire, versate il sale necessario in una ciotola e aggiungete 4/5 gocce di un olio essenziale a vostro piacimento. Mescolate per far penetrare bene il profumo e poi distribuite il sale nei sacchetti traspiranti, poi chiudeteli e riponeteli all’interno dei mobili.

Sale Grosso nell’aspirapolvere

Avete mai sentito parlare dei sali profumati?

Si tratta di rimedi antichi, usati ancora oggi, per profumare l’ambiente in modo del tutto naturale. Se si usa il sale grosso, questo trucchetto diventa applicabile anche all’interno dell’aspirapolvere. Quest’elettrodomestico è, infatti, un ottimo metodo per spargere un buon profumo in casa, vediamo subito come fare!

Basterà semplicemente mettere 1 cucchiaio di sale all’interno di una ciotola e aggiungere 6 gocce di un olio essenziale a vostro piacimento. Quando il sale avrà assorbito interamente l’olio, non dovrete far altro che mettere il tutto all’interno del sacchetto dell’aspirapolvere ed ecco fatto!