Hai mai usato il Lievito in Lavatrice? Ecco a cosa serve

Il lievito è un ingrediente che usiamo solitamente per uso culinario, in quanto è il nostro alleato per far “crescere” i dolci e le pizze.

Ma quello che non immaginavate, però, è che in realtà può essere utilizzato anche nella pulizia della nostra casa, in quanto vanta proprietà sgrassanti, pulenti e anti-odore.

A tal proposito, oggi vedremo insieme il trucchetto del lievito in lavatrice per liberare questo elettrodomestico da sporco e calcare!

Come fare

Il procedimento per provare questo trucchetto è davvero un gioco da ragazzi, in quanto tutto ciò che dovrete fare è sciogliere 20 grammi di lievito in polvere in 200 ml d’aceto bianco d’alcol (o qualsiasi altro tipo d’aceto) e versare, poi, questa miscela direttamente nel cestello della lavatrice.

A questo punto, avviate un ciclo di lavaggio a vuoto a una temperatura di circa 90° e…voilà: noterete che l’elettrodomestico sarà libero da sporco e calcare!

Il lievito, infatti, vanta la capacità di rimuovere tutte le incrostazioni di calcare, di sporco o di detersivo! Potete usare questo metodo quando avrete bisogno di pulire a fondo la lavatrice, in base alle vostre esigenze.

Inoltre è in grado anche di eliminare la puzza ed evitare che possa essere trasferita sui capi presenti in lavatrice. Vi ricordiamo, infatti, che viene usato anche per liberare gli scarichi intasati e rimuovere la puzza al loro interno! Adesso lo vedremo nel dettaglio.

Altri utilizzi del lievito in casa

Una volta visto come utilizzare il lievito per pulire tutta la lavatrice con il lavaggio a vuoto, vediamo altri utilizzi efficaci di questo ingredienti in casa.

Per liberare gli scarichi intasati

Innanzitutto, come abbiamo già detto, il lievito può essere utilizzato per liberare gli scarichi intasati ed eliminare i cattivi odori provenienti da esso.

Per provarlo, quindi, dovrete versare un bicchiere di acqua di 200 ml in un pentolino e portarlo ad ebollizione. Dopodiché, spegnete la fiamma e aggiungere il cubetto di lievito di birra al suo interno e mescolate fino a farlo sciogliere.

A questo punto, non vi resta che versare la soluzione così ottenuta nello scarico intasato del lavello in cucina o in bagno e lasciarla agire per tutta la notte. L’indomani, risciacquate e… addio scarichi intasati!

Per sbiancare i panni

Forse vi sembrerà troppo bello per essere vero, ma il lievito può essere usato anche per sbiancare i panni ingialliti! In questo caso, quindi, potete procedere con il lavaggio in lavatrice, aggiungendo 20 grammi di lievito in polvere direttamente nel cestello e avviare il comune lavaggio.

Se, però, volete procedere con il lavaggio a mano, allora dovrete semplicemente riempire una bacinella con acqua molto calda, versare 1 bustina di lievito in polvere al suo interno e immergere, poi i panni ingialliti. Lasciateli in ammollo per un’intera notte e l’indomani risciacquateli e passate al lavaggio in lavatrice: saranno bianchi come non mai!

E se volete conoscere altri trucchetti per sbiancare i panni, ecco un video per vedere come fare!

Metodo della pentola

Infine, vediamo insieme un altro trucchetto per sbiancare soprattutto quei capi che presentano macchie gialle ostinate: il metodo della pentola! Mettete, quindi, i capi in una pentola capiente d’acciaio e riempitela, poi, con acqua. Dopodiché spargete all’interno una bustina di lievito in polvere, 2 bicchieri d’aceto e portate ad ebollizione.

Una volta raggiunto il bollore, spegnete e lasciate in ammollo con il coperchio per tutta la notte. L’indomani vi basterà risciacquare i panni e, se necessario, procedere con il lavaggio in lavatrice: e che candore!

Avvertenze

Al fine di non danneggiare i panni, vi ricordiamo che è importante leggere le etichette di lavaggio prima di usare i rimedi riportati.