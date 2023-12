Cosa fare se la Piastra del ferro ti macchia ti vestiti

Può capitare di stirare i nostri capi e le nostre magliette e di ritrovarci, all’improvviso, gli aloni dovuti alla piastra del ferro.

Appena scorgiamo queste macchie ci viene subito da pensare che oramai il danno è fatto e non possiamo fare niente per recuperare il nostro indumento.

Quindi, cosa fare se la piastra del ferro vi macchia i vestiti? Scopriamolo insieme!

Pulire la piastra

Potrebbe sembrare un consiglio alquanto banale, eppure spesso queste macchie sono dovute proprio alla piastra del ferro sporca che, di conseguenza, trasferisce il suo sporco sugli indumenti.

Pertanto, sarebbe bene procedere con una pulizia approfondita della piastra.

Vi suggeriamo, quindi, di accendere il ferro a temperatura media, di prendere la metà di un limone e di intingerla in un piattino contenente un po’ di bicarbonato o di sale fino.

Dopodiché, scuotetela leggermente e passatela più volte sulla piastra del ferro. A questo punto, spegnete il ferro, fate raffreddare e passate un panno inumidito e ben strizzato.

N.B Vi raccomando di fare estrema attenzione a non scottarvi.

E se volete anche un video per vedere come pulire a fondo la piastra del ferro bruciata, ecco a voi!

Pulire la caldaia

Oltre alla piastra, però, sarebbe bene pulire anche la caldaia perché lo sporco e il calcare accumulato qui dentro tende ad essere trasferito fuori attraverso i fori della piastra.

Per la sua pulizia, sarebbe bene procedere con l’acido citrico, un composto derivante dagli agrumi noto proprio per la sua forte azione anticalcare in grado anche di pulire a fondo la lavatrice!

Tutto ciò che dovrete fare, quindi, è versare 150 grammi di acido citrico in 1 litro d’acqua all’interno della caldaia e farla riscaldare.

Una volta che tutto lo sporco si sarà ammorbidito, gettate la miscela e lasciate asciugare la caldaia senza mettere il tappo.

Impostare la giusta temperatura

Una volta effettuata la pulizia della caldaia e della piastra del ferro, vediamo insieme altri trucchetti in grado di evitare il problema delle macchie sui capi.

Tra questi, vi suggeriamo di fare attenzione circa l’impostazione della temperatura. Spesso, infatti, temperature molto alte potrebbero produrre la formazione di aloni e strisce sui vostri capi dal momento che il forte calore tenderebbe a bruciare le fibre degli indumenti.

Controllare le etichette di lavaggio

Prima ancora di usare il ferro da stiro sul vostro indumento, ricordatevi sempre di consultare le etichette di lavaggio le quali ci danno informazioni preziose su come trattare il capo durante il lavaggio e la fase di stiratura.

Iniziamo col dire, infatti, che non tutti i capi possono essere stirati, perciò le etichette devono essere consultate per evitare di usare il ferro da stiro su tessuti non idonei alle alte temperature.

Inoltre, le etichette ci forniscono anche informazioni sulla temperatura da impostare.

Come rimuovere le macchie

Se, però, le macchie si sono ormai formate e sono lì presenti sul vostro capo, allora è il caso di vedere come correre subito ai ripari e rimuoverle

In questo caso, quindi, dovrete intervenire subito sulla macchia tamponandola con una spugnetta impregnata in una miscela composta da acqua calda e aceto.

A questo punto, strofinate più volte sul capo e ripetete l’operazione fino a quando la macchia non sarà scomparsa.

In alternativa all’aceto, potete anche strofinare il sapone di Marsiglia, il quale vanta proprietà smacchianti tali da essere considerato uno smacchiatore universale fai da te.

Se la macchia è molto ostinata e ormai secca, allora vi suggeriamo di immergere il capo in acqua fredda per tutta la notte e di passare un panno imbevuto di acqua ossigenata l’indomani.

Infine, applicate un po’ di detersivo sulla macchia.

Avvertenze

Vi ricordo di provare i rimedi riportati prima su un tessuto di prova in modo da essere sicuri di non danneggiare gli indumenti interessati.