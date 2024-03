Cosa fare se trovi la muffa nella Lavatrice?

Non sempre riusciamo ad essere impeccabili nella gestione di casa nostra. E va anche bene così, però potrebbero accadere piccoli inconvenienti, soprattutto quando parliamo di lavatrice.

Lascia che ti racconti il mio metodo personale per affrontare un problema piuttosto fastidioso ma, purtroppo, comune: la muffa!

Quando mi imbattei per la prima volta nel problema, mi chiesi: cosa ha causato la muffa nella mia lavatrice? La risposta è piuttosto semplice: l’umidità. Se, come me, hai lasciato l’oblò chiuso e il bucato umido all’interno per un po’ troppo tempo, non sorprenderti se la muffa decide di fare capolino. Questo ambiente umido e chiuso è perfetto per lei.

Ma ora ti spiego le soluzioni che adotto io, e devo dire che funzionano!

Uso l’aceto nella guarnizione

Per me è davvero una spiacevole sorpresa guardare nella guarnizione e notare una patina nera, di sicuro sarà capitato anche a te. Per questo il mio primo passo nella battaglia contro la muffa è stato l’uso dell’aceto. E, nel caso della guarnizione, preferisco utilizzare l’aceto di mele, che ha un approccio più delicato.

Come utilizzarlo? Ho semplicemente imbevuto un panno in aceto e ho tamponato attentamente ogni angolo della guarnizione. L’aceto, con le sue proprietà antibatteriche e antifungine, non solo elimina la muffa ma impedisce anche che torni a farci visita.

Smonto la vaschetta della lavatrice e la pulisco

Un’altra zona che richiede attenzione è la vaschetta del detersivo. Sì, anche lì può annidarsi la muffa.

Quindi, ho smontato completamente la vaschetta e l’ho lasciata in ammollo in una soluzione di acqua calda e aceto. Dopo qualche ora, ho usato una spazzola per rimuovere ogni traccia di muffa e residuo di detersivo. E ti assicuro, la differenza si vede.

Se, nonostante tutto, trovi delle macchie di muffa più ostinate, l’acqua ossigenata diventa il tuo migliore alleato. Ho applicato un po’ di acqua ossigenata direttamente sulla macchia (magari con l’aiuto di un dischetto di cotone), lasciato agire per alcuni minuti e poi pulito come di consueto.

Risciacquo velocemente il filtro

Il filtro della lavatrice, di cui spesso mi dimentico, è una delle prime cose che controllo quando la lavatrice puzza di muffa. Lo pulisco regolarmente passandolo sotto acqua calda e poi immergendolo in una soluzione di aceto e acqua tiepida per 10 minuti. Una volta fatto, lo risciacquo bene e lo lascio asciugare prima di rimontarlo.

Un lavaggio a vuoto con acido citrico

Infine, ma non meno importante, faccio periodicamente un lavaggio a vuoto della lavatrice. La puzza o la presenza di umidità e muffa si concentra spesso proprio nel cestello. Quindi non possiamo terminare la pulizia della lavatrice se non avviamo un lavaggio per eliminare calcare e cattivi odori.

Io mi trovo bene utilizzando l’acido citrico. Sciolgo 150 gr di acido citrico in 1 litro d’acqua calda. La soluzione ottenuta va messa metà nel cassetto del detersivo e metà nel cestello. Poi faccio partire un ciclo lungo al di sopra dei 60 gradi (vedi anche il tuo modello di lavatrice). L’acido citrico non solo elimina la muffa ma lascia la lavatrice igienizzata e profumata.

Consigli per evitare la muffa nella lavatrice

Tieni l’oblò socchiuso dopo ogni lavaggio: assicurati che la tua lavatrice sia ben ventilata per prevenire la creazione di quell’ambiente umido che la muffa ama tanto.

Asciuga sempre la guarnizione : un semplice gesto, ma efficace. Dopo ogni lavaggio, prenditi un momento per asciugare la guarnizione; questo può fare la differenza. Magari tieni uno straccio a portata di mano: sarà più facile a dirsi che a farsi.

: un semplice gesto, ma efficace. Dopo ogni lavaggio, prenditi un momento per asciugare la guarnizione; questo può fare la differenza. Magari tieni uno straccio a portata di mano: sarà più facile a dirsi che a farsi. Non lasciare il bucato a lungo nella lavatrice : è facile dimenticarsene, ma trasferire immediatamente il bucato dalla lavatrice all’asciugatrice o allo stendino evita non solo la formazione di cattivi odori ma anche della muffa.

: è facile dimenticarsene, ma trasferire immediatamente il bucato dalla lavatrice all’asciugatrice o allo stendino evita non solo la formazione di cattivi odori ma anche della muffa. Lascia l’oblò socchiuso dopo ogni lavaggio ed eviterai l’umidità.

Un piccolo consiglio: ricorda che è importante tenere la lavatrice staccata quando pulisci le singole parti!