Cosa mettere sul balcone per non far poggiare i piccioni

L’arrivo delle belle giornate ci permette di godere di più dei raggi del sole e dei miti pomeriggi con gli amici in balcone. Dobbiamo ammettere, però, che trovare escrementi di piccioni o altre tipologie di uccelli non è il massimo.

Pulire è la soluzione migliore e più immediata, ma quante volte sarà capitato anche a voi che, dopo che abbiamo pulito, i piccioni sono già pronti per invadere le nostre ringhiere?

Quindi il problema va risolto a monte! Vediamo come.

Cosa attira i piccioni sulle ringhiere del balcone

Prima cosa prima, capiamo insieme cosa attira i piccioni sulle nostre ringhiere.

Forse non ci pensiamo mai abbastanza, ma le nostre ringhiere e balaustre offrono un appoggio tranquillo per questi volatili.

Poi, se ci capita che ci sono anche le briciole (soprattutto se la signora che abita di sopra la sbattuto la sua tovaglia dopo pranzo) si trasformano in veri e propri buffet! Inoltre, i piccioni sono attratti da aree che percepiscono come sicure per nidificare.

Quindi, la prima cosa da fare è semplice: manteniamo il nostro balcone il più pulito e ordinato possibile, riducendo il più possibile le attrattive.

Perché non dovresti usare candeggina o ammoniaca per pulire le ringhiere

Come dicevamo prima, la pulizia delle ringhiere è ovviamente importante, ma qui c’è un errore da non fare: evitiamo assolutamente di usare prodotti aggressivi come la candeggina o l’ammoniaca, anche perché non sono rimedi naturali.

Lo so, può sembrare la soluzione più diretta e veloce per liberarsi delle tracce lasciate dai piccioni, ma questi prodotti, oltre ad essere nocivi per l’ambiente, sembra che in realtà attirino di più gli animali a lasciare i loro bisogni. Così sembra molto simile al discorso di non lavare i pavimenti con questi prodotti se si ha un cane o un gatto.

Come li tengo lontani con le spezie

Dopo qualche tentativo, ho imparato che per tenere lontani i piccioni potevo usare le spezie, come il pepe o la cannella:

Sì, avete letto bene. Questo perché le spezie, specialmente quelle con aromi intensi e pungenti, sono naturalmente sgradite ai piccioni.

Io personalmente amo creare una sorta di “barriera aromatica” mescolando pepe nero in polvere con cannella e spargendola lungo le ringhiere e tutte le zone del balcone predilette dai piccioni.

È un metodo che richiede di essere rinnovato, diciamo ogni settimana (soprattutto a causa del vento), ma vi assicuro che l’efficacia non tarderà a mostrarsi!

Il trucco fai da te con la carta delle uova

A volte le spezie potrebbero non bastare. Ma ho già pronto un trucco ancora più efficace!

Come dicevo, un metodo che ho trovato incredibilmente efficace per allontanare i piccioni dal mio balcone consiste nell’utilizzare della carta stagnola, o addirittura la carta delle uova di Pasqua.

Il principio dietro a questo metodo è piuttosto semplice ma geniale: la riflessione della luce solare sulla carta argentata e i suoni prodotti dal suo movimento al vento risultano essere particolarmente fastidiosi per questi uccelli.

Come si fa? Ritagliate delle strisce di carta argentata e appendetele in punti strategici del balcone. Stessa cosa per la carta delle uova, che è ancora più morbida della carta stagnola. Fissatele con un nastro adesivo o con la spillatrice.

Se non avete nessuna delle due cose (carta delle uova o foglio di alluminio) andranno benissimo anche dei vecchi CD: basterà posizionarli più in alto con l’aiuto dello spago e il gioco è fatto!