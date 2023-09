10 cose da non lavare mai in Lavastoviglie

Se siete degli amanti della cucina e amate mettervi ai fornelli, sicuramente utilizzate spesso la lavastoviglie per semplificare la vostra vita in cucina, altrimenti la fatica si triplicherebbe.

Tuttavia, dovreste sapere che ci sono alcune cose che non dovrebbero mai essere lavate in questo elettrodomestico. Mettere determinati oggetti in lavastoviglie, infatti, può causare danni irreversibili o ridurre la loro durata.

Oggi vedremo insieme 10 oggetti che dovreste sempre trattare con cura, lavandoli a mano ed evitando di sottoporli ad un lavaggio caldo in lavastoviglie.

Utensili in legno

Gli utensili in legno sono degli strumenti essenziali in cucina, ma sono particolarmente delicati, pertanto bisogna stare molto attenti.

L’acqua calda e i detergenti aggressivi della lavastoviglie possono causare il gonfiamento del legno o generare delle crepe date dall’eccessivo calore.

Per mantenerli in buone condizioni, lavateli delicatamente a mano con del succo di limone sulla spugnetta o dell’aceto bianco e asciugateli subito.

In alternativa, potete metterli in una ciotola con acqua tiepida e bicarbonato di sodio per 30 minuti.

Pentole antiaderenti

Altre stoviglie che richiedono più attenzione sono le pentole antiaderenti, fantastiche e molto comode in cucina.

Anche in questo caso, però, la lavastoviglie può danneggiare il rivestimento antiaderente, togliendo via la patina che la rende tale. Questo aspetto danneggia non solo la struttura della pentola, ma anche la preparazione dei cibi che possono essere intrisi di ghisa.

Evitate di metterle in lavastoviglie per preservare la loro capacità di anti aderenza. Lavatele a mano con una spugna non abrasiva, mettendoci sopra del bicarbonato di sodio o dell’aceto di vino.

Padelle e pentole in ghisa

Analogamente alle pentole antiaderenti, anche la ghisa richiede cure speciali durante il lavaggio.

L’acqua e i detergenti forti possono danneggiare la patina antiaderente naturale della ghisa. Pulitele con attenzione a mano, senza immergerle completamente, e asciugatele subito per prevenire la ruggine.

In questo modo saranno sempre performanti e dureranno a lungo.

Stoviglie in rame

Le stoviglie in rame sono belle e brillanti, ad oggi vengono ancora usate per la preparazione di alcuni cibi che sono perfetti se cucinati con pentole del genere.

Nonostante il rame sia un materiale molto resistente, il calore e i detergenti chimici della lavastoviglie possono far perdere loro l’aspetto elegante.

Al fine di preservare sempre la loro lucentezza, dovrete lavarle con una spugna morbida e dell’aceto o del succo di limone, così saranno sempre perfette!

Teglie in alluminio

Le teglie in alluminio possono piegarsi o deformarsi in lavastoviglie a causa del calore, inoltre occupano tantissimo spazio in lavastoviglie, che potete occupare per mettere piatti, bicchieri e quant’altro.

È meglio lavarle manualmente e asciugarle per mantenerle piatte e utilizzabili. Un metodo infallibile per averle integre col tempo è fare una pasta con bicarbonato e acqua, metterla su una spugna morbida e strofinare delicatamente sulle macchie.

Stoviglie decorate

Le stoviglie decorate, come piatti con disegni o motivi colorati, possono perdere la pittura ed il colore a causa del calore e dei prodotti aggressivi della lavastoviglie.

Per non danneggiarle, evitate sia il lavaggio a mano che in lavastoviglie. Mettetele, invece, in ammollo in acqua tiepida e 2 cucchiai di bicarbonato di sodio.

Dopo circa 30 minuti, passate semplicemente una spugnetta, sciacquateli e asciugateli con un panno morbido.

Utensili in plastica

Gli utensili in plastica possono deformarsi o danneggiarsi nella lavastoviglie a causa del calore elevato.

Inoltre, i bordi appuntiti delle posate in plastica possono colpire e bucare altri oggetti durante il lavaggio. Lavate gli utensili in plastica a mano per mantenerli in buone condizioni nel tempo.

Prediligete il bicarbonato di sodio o il succo di limone per togliere le macchie più ostinate.

Moka

La moka è una macchinetta per il caffè amata da molti, ma non dovrebbe mai essere messa in lavastoviglie e nemmeno lavata in modo aggressivo con la spugnetta.

I componenti in alluminio possono danneggiarsi nel tempo, compromettendo la qualità del caffè. Oltre tutto, i residui di caffè possono ostruire i tubi della lavastoviglie.

Lavate sempre la vostra moka manualmente, usando sempre dei prodotti naturali e sciacquando ripetutamente la macchinetta per togliere eventuali odori e macchie.

Stoviglie con adesivi

Le stoviglie o i bicchieri con adesivi o etichette possono vedere questi elementi danneggiarsi o staccarsi in lavastoviglie.

Il calore e l’umidità possono far perdere l’adesione. La soluzione migliore, dunque, è mettere in ammollo le stoviglie con adesivi nel lavello con acqua, 2 cucchiai di bicarbonato e 1 cucchiaino di sapone di Marsiglia.

Asciugate con un panno morbido ed ecco fatto!

Coltelli di qualità

I coltelli di alta qualità spesso hanno lame sensibili e manici in legno o materiali pregiati.

La lavastoviglie può danneggiare sia la lama che il manico, riducendo la durata e il valore del coltello, oltre che ridurre lo stato eccellente delle lame.

Lavate e asciugate con cura i coltelli di qualità a mano per mantenerli affilati e lucenti.