Da dove arrivano le formiche e perché le trovi dentro casa

Nell’ultimo periodo, non appena le temperature sono diventate più calde, ho avuto un problema ricorrente: quello delle formiche in casa, soprattutto in bagno e in cucina.

Cercavo di non lasciare nulla in giro, di tenere i miei ripiani puliti, eppure le ritrovavo a percorrere ogni spazio… me le ritrovavo anche sui mobili!

Ho cercato a lungo delle soluzioni e credo di averle trovate. Ma prima occorre capire da dove arrivano le formiche, e poi agire sulla problematica.

Perché le formiche entrano in casa?

Le formiche sono piccole creature altamente organizzate e lavoratrici. Mi è capitato spesso di ritrovarmi con piccole formiche che camminavano sul pavimento della mia cucina, e mi sono chiesta: “Ma da dove arrivano?”.

Questi piccoli invasori cercano sempre cibo e acqua, ed è per questo che spesso le ritroviamo in cucina o in bagno. Le formiche preferiscono gli spazi umidi o dove ci sono residui alimentari zuccherini per nutrirsi. Infatti, una volta ho dimenticato un pezzetto biscotto sotto il tavolo della cucina e, in men che non si dica, una fila di formiche marciava decisa verso di esso.

Quando si vedono formiche in casa, spesso si tratta di una ‘avanguardia’ che esplora e cerca risorse per l’intera colonia. Se l’esplorazione ha successo, presto scopriremo un vero e proprio esercito di formiche seguire il solito sentiero.

I posti in cui le formiche trovano spazio per entrare

Sapete, le formiche sono piccole e riescono a infilarsi in fessure davvero minute. Non abbiamo idea di quanti piccoli spazi ci siano nelle nostre case, se non li cerchiamo accuratamente. Le formiche possono entrare da:

Crepe nei muri

Spazi sotto le porte

Finestre e telai mal chiusi

Passaggi per cavi e tubature

Tempo fa ho fatto un’accurata ispezione in casa e ho sigillato queste fessure con del silicone, riducendo sensibilmente le intrusioni. Utilizzare del mastice o del silicone è davvero semplice e può fare la differenza. Ricordate di sigillare le crepe sottili lungo i battiscopa e attorno alle finestre, e già noterete meno formiche in casa.

Inoltre, è buona pratica controllare periodicamente anche le condizioni delle zanzariere e dei telai delle finestre. A volte, piccole crepe o lacerazioni possono essere punti di ingresso perfetti per le formiche.

Cosa le attira nei mobili o in cucina o in bagno

Le formiche vengono attirate (come dicevamo prima) principalmente da cibo e umidità. Ecco alcuni dei “magneti” più comuni che le attirano:

Briciole e residui di cibo

Macchie di zucchero o miele

Spazzatura lasciata aperta

Umidità sotto il lavello o in bagni poco ventilati

Un consiglio che do sempre è di tenere la casa ben pulita e asciutta oppure usare contenitori ermetici per il cibo.

Ad esempio, ho iniziato a conservare zucchero, farine e altri alimenti secchi in contenitori ben sigillati. Questo non solo mantiene il cibo fresco più a lungo, ma impedisce alle formiche (e ad altre insetti tipo farfalline della farina) di accedere a fonti di cibo facili.

Assicurarsi quindi di pulire immediatamente eventuali sversamenti di cibo o sostanze zuccherine è fondamentale. I pavimenti vanno aspirati e lavati regolarmente per eliminare ogni traccia di cibo.

In bagno, è essenziale evitare ristagni d’acqua e controllare che non vi siano perdite sotto il lavandino o attorno ai sanitari. Mantenere il bagno ben ventilato può aiutare a ridurre l’umidità, rendendolo meno attraente per le formiche.

I rimedi naturali per allontanarle

Quando si tratta di allontanare le formiche, i rimedi naturali sono efficaci e sicuri per tutta la famiglia. Ecco alcuni dei miei preferiti:

Borotalco

Il borotalco è un ottimo repellente naturale. Basta spargerlo lungo i percorsi delle formiche o nei punti di ingresso.

L’ho usato attorno ai battiscopa e vicino alle porte, e ha funzionato efficacemente. Le formiche evitano il borotalco, creando una barriera invisibile che le costringe a cercare altri luoghi.

Per la cucina, preferisco invece usare i rimedi di cui vi ade4sso vi parlerò.

Aceto

L’aceto è super versatile per le pulizie. Possiamo mixare parti uguali di acqua e aceto bianco in uno spruzzino e spruzzarlo (dove possibile) lungo i percorsi delle formiche.

È un dissuasore formidabile, e inoltre deterge e deodora le superfici. L’odore pungente dell’aceto maschera le tracce chimiche lasciate dalle formiche per orientarsi, rendendo difficile per loro trovare la strada.

Spruzzo questa miscela ogni 3-4 giorni, soprattutto nei punti critici, come vicino ai battiscopa e attorno alla cucina. Inoltre, questo mix è fantastico anche per pulire superfici in acciaio e piani di lavoro.

N.B. L’aceto non va assolutamente usato per marmo o pietra naturale perché opacizza tali superfici.

Fondi di caffè

I fondi di caffè sono un altro trucco che ho imparato da mia nonna. Quando faccio il caffè, non butto via i fondi! Li lascio asciugare e poi li cospargo attorno ai punti di ingresso.

Le formiche non amano l’odore e tendono a stare alla larga. Questo metodo non solo è efficace, ma è anche un modo meraviglioso per riciclare i fondi di caffè. Usare i fondi per tenere lontane le formiche è un ottimo esempio di riutilizzo intelligente.

Inoltre (se non lo sapevate) i fondi di caffè possono essere utilizzati come fertilizzante per le piante, il che è un ulteriore vantaggio.

Chiodi di Garofano

Non ci crederete, ma i chiodi di garofano possono fare la differenza anche quando si tratta di formiche! Li metto negli angoli dei mobili e delle credenze.

Il loro profumo forte allontana le formiche e rende anche la dispensa più profumata! Ho distribuito dei chiodi di garofano nei mobili della cucina e ho notato che le formiche evitano quelle zone.

È una soluzione semplice e naturale che funziona senza l’uso di sostanze chimiche. Inoltre, i chiodi di garofano sono facili da reperire e possono essere utilizzati anche per aromatizzare il tè o il cibo, quindi sono sempre utili avere a disposizione.