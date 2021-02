La pulizia dei pavimenti rientra sicuramente tra le attività domestiche che più svolgiamo di frequente.

A causa, infatti, del continuo passaggio e dell’utilizzo delle scarpe, i pavimenti tendono ad essere sempre sporchi e a presentare sempre macchie.

Per questo ci affanniamo a cercare prodotti in grado di smacchiarli e pulirli a fondo, ma l’utilizzo di alcuni detersivi potrebbe essere, non solo uno spreco economico, ma anche dannoso soprattutto per l’ambiente!

Ma sapevate che è possibile rendere i vostri pavimenti puliti utilizzando ingredienti casalinghi?

Ecco 3 ricette di detersivi fatti in casa per avere pavimenti senza macchie!

N.B Vi consigliamo di seguire le indicazioni di produzione in merito alla cura dei pavimenti, prima di prendere iniziativa.

Pavimenti in granito, marmo e pietra

La prima ricetta che vogliamo proporvi è adatta per pavimenti in granito, marmo e pietra.

Se in casa, quindi, avete pavimenti fatti di questi materiali, questo eco detergente è la soluzione che fa per voi!

Tutto ciò che vi occorre è:

2 litri di acqua

2 cucchiai di bicarbonato

6 cucchiai di alcol denaturato

1 cucchiaino di sapone di Marsiglia in scaglie

Innanzitutto, versate l’acqua in un secchio e aggiungete il bicarbonato e l’alcool.

Agitate il contenuto per mescolare bene gli ingredienti, dopodiché versate all’interno del secchio anche il sapone di Marsiglia.

In alternativa al sapone di Marsiglia, potete anche utilizzare il sapone per piatti ecologico, preferibilmente fatto in casa.

Rimescolate il tutto e immergete lo straccio in microfibra all’interno della miscela così ottenuta. A questo punto, strizzatelo bene e passatelo più volte sul vostro pavimento.

E voilà: addio macchie e benvenuta lucentezza!

Attenzione! Vi ricordiamo di non utilizzare mai prodotti acidi quali l’aceto, acido citrico e limone sui pavimenti in marmo, granito e pietra naturale perché rischierebbero di corroderli o opacizzarli.

Pavimenti in legno e parquet

Questa seconda ricetta di detersivo per pavimenti fai da è adatta, invece, per due tipologie di superfici molto delicate: il legno e il parquet.

Quando si ha, infatti, un pavimento in legno o il parquet, la cura deve essere ancora maggiore. Però, bastano dei piccoli accorgimenti per mantenerli come nuovi.

Per la preparazione di questo detersivo, munitevi di:

2 litri di acqua

2 cucchiai di bicarbonato

metà cucchiaio di sapone di Marsiglia

Aggiungete, quindi, il sapone di Marsiglia e il bicarbonato in un secchio contenente acqua calda.

Agitate bene il contenuto del secchio e immergete al suo interno lo straccio di microfibra per pavimenti. Strizzatelo bene e passatelo sul vostro parquet o sulla vostra superficie di legno.

Se non volete subito utilizzare il detersivo, ma volete conservarlo, potete versare la miscela così ottenuto in una bottiglia vuota e utilizzarla all’occorrenza.

Pavimenti in ceramica e in gres

I pavimenti in ceramica e in gres porcellanato sono tra quelli più gettonati grazie alla loro resistenza.

Tuttavia, necessitano comunque della giusta cura perché potrebbero graffiarsi irrimediabilmente.

Per la preparazione di questo detersivo per pavimenti fai da te, tutto ciò che vi serve è:

3 litri di acqua

4 cucchiai di alcool denaturato

4 cucchiai di aceto

1 cucchiai di sapone di Marsiglia in scaglie o liquido

Aggiungete, quindi, l’alcool, l’aceto e il sapone di Marsiglia in un secchio contenente acqua calda.

Agitate il contenuto e lasciate sciogliere bene il sapone di Marsiglia.

Immergete, quindi, lo straccio in microfibra all’interno della miscela così ottenuta e passatelo sul pavimento.

In caso di pavimento lucido, potete provare a raddoppiare la quantità di alcool e di utilizzare 2 cucchiai di bicarbonato invece dell’aceto.

E…mai più macchie!

Attenzione! Ricordatevi di non usare detergenti oleosi sul pavimento di ceramica o grès perché la componente oleosa potrebbe renderli opachi.

Se non hai il Sapone di Marsiglia

Il sapone di Marsiglia è un prodotto ecologico e naturale, ottimo per la cura personale e della casa. Ma se non hai il Sapone di Marsiglia, c’è un altro trucchetto che puoi utilizzare!

Sto parlando del sapone molle da bucato! Semplice, economico ed ecologico, completamente biodegradabile e dalle mille proprietà pulenti!

La sua composizione, che lo rende morbido e quasi, appunto, molle, ci permette di scioglierlo completamente nel secchio d’acqua e sgrassare i pavimenti in modo semplice e delicato!

Lo puoi sostituire al comune di sapone di Marsiglia, prelevandone un pezzetto o riducendolo in scaglie.

Avvertenze

Ricordiamo che bisogna assicurarsi della tipologia del proprio pavimento prima di prendere iniziativa, soprattutto tenendo conto delle indicazioni di produzione e dei consigli del rivenditore.

