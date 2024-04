Fiori secchi di lavanda tutti i trucchi per usarli in casa

Quando ho iniziato ad imparare ad usare i rimedi naturali per la mia casa, ho avuto l’opportunità di provarne diversi, per capire quali erano i più efficaci per me.

Con il tempo, mi sono particolarmente affezionata alla lavanda. E non sto parlando del classico olio essenziale, ma proprio dei suoi fiori, tant’è vero che ho diverse piante sul mio balcone. Riconosco le sue incredibili proprietà, ma la apprezzo soprattutto per il suo profumo, per me irrinunciabile.

Per questo ho pensato di condividere con voi alcuni trucchi con i fiori secchi di lavanda che adoro usare per la mia casa.

Come e Dove reperire i Fiori Secchi di Lavanda

In negozio o in erboristeria

Nella mia esperienza, ho scoperto che i fiori secchi di lavanda si possono trovare con facilità (e menomale!) sia in negozi fisici che online.

Spesso li ho acquistati in erboristeria o nei mercati locali, dove sono sicura della loro origine biologica. Ultimamente, ho notato che anche i negozi più forniti di prodotti per la casa li hanno disponibili a prezzi accessibili.

Se vuoi essiccare la lavanda a casa

Per chi ha il pollice verde, la coltivazione della lavanda in giardino o sul balcone può essere non solo un piacevole passatempo, ma anche un’economica fonte di approvvigionamento.

Quando i fiori sono in piena fioritura, solitamente dalla fine della primavera all’inizio dell’estate, basta raccoglierli e legarli in mazzolini.

Poi dovrete appenderli a testa in giù in un ambiente asciutto e ombreggiato e aspettare qualche settimana. Il processo è semplice ed estremamente gratificante. Vi ritroverete con dei meravigliosi fiori secchi pronti per essere utilizzati.

I miei usi preferiti con la lavanda in casa

Vi ho fatto venire voglia di avere il Balcone pieno di lavanda? Ogni tanto vado ad annusare i suoi fiori, quasi mi sento catapultata in Provenza!

Sto divagando… In ogni caso, una volta che avete recuperato i fiori secchi di lavanda, potete usarli in infiniti modi. Adesso vi mostrerò i miei, che sono facili e veloci!

Li uso come profuma biancheria

Uno dei miei utilizzi preferiti dei fiori secchi di lavanda è come profumatore per la biancheria, ed è anche l’utilizzo più comune se ci pensiamo.

Prendete dei piccoli sacchetti di stoffa (quanto più leggeri possibile) e riempiteli con questi fiori. Posizionandoli tra i capi nell’armadio, non solo otterrete un effetto profumante duraturo, ma contribuirete anche a proteggere i vostri capi dalle tarme.

Il suo profumo sarà molto piacevole per noi, ma per niente gradito alle tarme! Così potrete proteggere i vostri vestiti preferiti in modo naturale.

Li metto nei cuscini per dormire meglio

Non sottovalutate il potere della lavanda di migliorare la qualità del sonno! Da sempre sappiamo che ha proprietà calmanti e rilassanti, quindi perché non utilizzare i fiori quando siamo pronti per coricarci?

A volte metto un pugno di fiori secchi di lavanda nella federa del cuscino o sotto il guanciale. Il profumo calmo e rilassante della lavanda mi facilita l’addormentamento e contribuisce a rendere il sonno più profondo e riposante.

Inoltre, è un metodo naturale e delicato anche a chi soffre di insonnia. Ovviamente vi consiglio di fare prima una prova con pochi fiori, così se scoprirete che l’odore sarà molto forte per voi, capirete che non è adatto come rimedio.

Come fare i gessetti profumati con fiori di lavanda

Ogni tanto mi piace creare dei gessetti profumati in casa e ho imparato a farlo in modo ecologico e naturale… quindi senza gesso! Vi spiego subito cosa ci servirà:

200 grammi di bicarbonato di sodio

100 grammi di maizena o amido di mais

150 ml di acqua

20 gocce di olio essenziale di lavanda

1 cucchiaio di fiori secchi di lavanda

Anche la preparazione è semplice, ricorda un po’ quello della “pasta di sale” per bambini!

Metto prima le polveri (bicarbonato e amido) setacciate in un pentolino in acciaio. Mescolo gli ingredienti liquidi (olio essenziale e acqua). Unisco le polveri e i liquidi mescolando in modo da non avere grumi. Porto su fuoco lento e faccio cuocere fino a quando non ottengo una pasta, che dovrà staccarsi dalle pareti della pentola. Spengo il fuoco, aggiungo i fiori secchi di lavanda.

A questo punto, metto la pasta ottenuta su un foglio di carta forno, in modo che si freddi. Poi la modello come voglio: a forma di cuore o a forma di palline. Le faccio asciugare per tutta la giornata, e sono pronte! Ecco anche un video con tutto il procedimento:

Come la uso per profumare bagno e casa

Infine, vi svelo come realizzare un profumatore d’ambiente completamente naturale ed esteticamente gradevole. Avete bisogno solo di: fiori secchi di lavanda, riso e un bicchiere di vetro trasparente.

Cominciate riempiendo a metà il bicchiere di vetro con il riso. Scegliete un bicchiere particolare, o anche un vasetto dalla forma irregolare. Aggiungete sopra i fiori secchi di lavanda, creando una sorta di strato profumato. Completare il vostro profumatore magari con un fiore secco, o anche finto, in modo che abbia un tocco elegante nel bagno o nella stanza che avete scelto!

Penso che abbiate capito quanto adori la lavanda! E spero che questi consigli daranno stimoli alla vostra creatività: potrete utilizzarla in moltissimi modi diversi!