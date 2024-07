Come lo smacchio? I rimedi che funzionano davvero contro le macchie sui vestiti

Quando si tratta di macchie sui vestiti, si tocca sempre un po’ un tasto dolente, perché non sempre si riescono ad eliminare con facilità.

Con il tempo però ho fatto una piccola “selezione” dei rimedi che per me funzionano davvero per smacchiare i vestiti. Scopriamo insieme quali sono.

Macchie di sudore

Partiamo dalle macchie di sudore, il nemico numero uno delle di camicie e t-shirt soprattutto bianche.

La chiave sta nel pretrattamento con una pasta di bicarbonato di sodio e poco acqua. Applico la pasta direttamente sulla macchia e lascio agire per qualche ora prima del lavaggio.

Questo metodo non solo rimuove la macchia ma neutralizza anche l’odore, rendendolo ideale sia per capi bianchi che colorati.

Se la macchia è un po’ troppo ostinata, potreste risolvere il problema anche con l’acqua ossigenata: basterà tamponarla pura, ma va usata solo per i tessuti bianchi.

Macchie di sugo

La domenica il sugo è tradizione in casa mia, e con lui, le inevitabili macchie.

Ho scoperto che una soluzione di acqua calda e aceto bianco, seguita da una generosa spolverata di bicarbonato di sodio, può aiutare a sbiadirle prima di lavarle.

Importante è agire velocemente, prima che la macchia abbia tempo di asciugarsi. Questo metodo è delicato sui tessuti, mantenendo i colori vivaci e rimuovendo efficacemente le macchie dai capi.

Oppure, potreste usare il classico Sapone di Marsiglia, che non dovrebbe mai mancare in casa e non parlo solo del bucato! Provate ad usarlo puro per pretrattare… smacchierà a dovere!

Macchie di Sangue

Le macchie di sangue hanno bisogno di una soluzione veloce: acqua fredda. Immergo il capo macchiato in acqua fredda, poi strofino delicatamente con un po’ di sale fino. Spesso, questo è tutto ciò che serve per eliminare completamente la macchia, senza bisogno di altri trattamenti.

Se per esempio, però, ad essere macchiate sono le classiche lenzuola o tessuti bianchi, bagnate la zona con acqua e metteteci un cucchiaio di percarbonato di sodio e poi spruzzate acqua molto calda.

Il percarbonato di sodio rilascia ossigeno e sbianca in modo ecologico:

Macchie d’erba

Le partite di calcio nel giardino dietro casa lasciano sempre ricordi… e macchie d’erba sui ginocchi dei pantaloni.

In questo caso spesso mi sono aiutata con l’alcool denaturato. Lo applico direttamente sulla macchia, lascio agire per pochi minuti, e poi procedo con il lavaggio normale. Però vi consiglio di provare sempre prima in una zona nascosta per verificarne la tollerabilità sui tessuti.

Macchie di cioccolato

Le macchie di cioccolato a volte sono proprio una gatta da pelare. I rimedi che uso per questa tipologia di macchie sono diversi a seconda delle mie esigenze.

Bicarbonato di sodio o amido di mais. Li uso puri direttamente sulla macchia, quando è fresca. In questo modo vado ad assorbire la parte grassa del cioccolato, prima di partire col lavaggio in lavatrice. Succo di Limone: ottimo sulle macchie secche dei tessuti chiari. Ne verso qualche goccia pura, tampono, lascio agire poi risciacquo. Sapone Alga: utile per tutti i tessuti, da usate con delicatezza senza strofinare troppo.

Macchie di biro

Le macchie di biro, pennarelli o inchiostro in generale è una domanda che mi fanno spesso, soprattutto su tessuti chiari come quelli dei grembiuli.

Ho trovato che applicando alcune gocce di alcool isopropilico direttamente sulla macchia di biro e lasciando agire per un po’, la penna cessa di essere un problema. Dopo, un normale ciclo di lavaggio cancella ogni traccia di inchiostro.

Macchie di candeggina… si possono eliminare?

Infine, un tema un po’ più complicato: le macchie di candeggina. Purtroppo, la candeggina toglie il colore, perciò l’opzione migliore è la prevenzione.

Tuttavia, di fronte a questo tipo di incidente, ho sperimentato con il ritocco del tessuto usando tinture naturali per tessuti o, in alcuni casi, trasformando la macchia in parte di un disegno creativo, accettandola come parte della storia del capo.