Un mese breve, eppure ricco di… novità: febbraio è l’ultimo mese di pieno inverno, uno dei più freddi ma anche quello in cui inizia a delinearsi la prospettiva di una forse non troppo lontana primavera.

Nel mio caso, preferisco sempre concentrare questo periodo ad alcune attività casalinghe che mi permettano di vivere con più serenità le grandi pulizie di primavera dei mesi successivi.

Non preoccuparti: questo mese ha una parola d’ordine abbastanza semplice che è “riordino” e ti mostro subito come applicarla parlandoti di tutte le pulizie da fare con l’inizio di febbraio.

I piani-armadio

Tra le cose cui do priorità agli inizi del mese di febbraio c’è la pulizia dei piani-armadio.

Di solito, infatti, dopo il cambio di stagione invernale che faccio intorno al mese di ottobre, dimentico sempre per fare una pulizia accurata dell’armadio. Così, quale momento migliore se non il pieno inverno e, quindi, gli inizi di febbraio, per una bella pulita?

Inizio sempre con lo svuotare i vani e gli scaffali dell’armadio per poi procedere a pulire con i prodotti più adatti in base al materiale dell’armadio stesso. Nel mio caso, uso un composto di acqua e aceto in parti uguali da passare lungo i piani e le ante con l’aiuto di un panno in microfibra imbevuto.

Dopodiché, lascio aperte le ante dell’armadio per far arieggiare un po’. Quando rimetto i vestiti nell’armadio, provo sempre a ordinarli con più cura rispetto a come li avevo trovati, distinguendoli per tipologia e, se ho voglia, anche per colore.

Infine, metto sempre dei sacchetti pieni di lavanda essiccata per limitare possibili attacchi da parte delle tarme.

La credenza

Dopo aver pulito l’armadio, passo a un’altra stanza fondamentale: la cucina. Qui, le mie pulizie di inizio febbraio prevedono la pulizia della credenza.

Dopo il periodo natalizio e post-natalizio, in cui la credenza era abbastanza piena di alimenti di ogni tipo, mi sembra sempre il caso di fare una pulizia un po’ più accurata. Così, svuoto la credenza e ne approfitto anche per dare un’occhiata alla scadenza dei prodotti che, magari, avevo dimenticato sul fondo del mobile!

Poi, pulisco con cura ogni scaffale. Per la pulizia utilizzo aceto bianco di vino oppure sapone di Marsiglia diluito in acqua. Faccio sempre attenzione a pulire con precisione anche gli angoli.

Infine, ripongo e sistemo gli alimenti dopo aver buttato via quelli ormai scaduti o troppo vecchi. Insomma, un buon modo per fare anche un po’ il punto di quello che abbiamo già e quello che bisogna acquistare la prossima volta al supermercato.

I vasi

Probabilmente non avresti mai immaginato che nella mia routine di pulizie di febbraio ci sono… i vasi delle piante! Beh, ti spiego subito perché per me è essenziale pulirli.

Febbraio è il mese immediatamente precedente a quello dell’arrivo della primavera e, spesso, con l’arrivo delle temperature miti (che solitamente diventa effettivo verso la fine di aprile o maggio) porto fuori alcune piante da interno approfittando delle più alte temperature.

In passato, ogni volta che in quel periodo andavo a spostare le piante mi rendevo conto che i vasi e i sottovasi erano spesso polverosi o comunque sporchi di terriccio. Così ho preso l’abitudine di iniziare a prendermi cura dei vasi già a febbraio tenendoli puliti.

Per la pulizia molto dipende dal materiale del vaso. Se in coccio o terracotta, preferisco usare acqua e aceto, se in ceramica decorata uso prodotti un po’ più delicati come li sapone di Marsiglia. In generale, però, provvedo anche a sciacquare il sottovaso che, a causa dei residui d’acqua, possono presentare macchie di calcare o acqua stagnante.