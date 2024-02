5 Regole che seguo ogni giorno per mantenere la casa pulita senza fare pulizie approfondite

Adoro avere la casa sempre pulita e splendente, ma, tra il lavoro e le innumerevole cose da fare, il tempo per le pulizie approfondite scarseggia sempre.

Per questo ho dovuto escogitare un metodo che mi permettesse di ottenere il risultato che volevo, ma impiegando una quantità di tempo decisamente inferiore a quella necessaria per pulire la casa da cima a fondo.

Quello che faccio è seguire cinque regole tutti i giorni, che mi fanno avere la casa sempre pulita, impedendo alla polvere e al disordine di accumularsi. Adesso ve le elenco tutte, sperando che vi tornino utili.

Mantenere l’ordine

La prima regola da tenere sempre a mente è mantenere l’ordine. Una casa può essere pulitissima, ma se è disordinata non assumerà mai un aspetto limpido, che è proprio quello che voglio ottenere seguendo questi cinque fondamentali passaggi.

Per questo, cerco sempre di non permettere che il disordine si accumuli e, ogni volta che prendo un oggetto, lo ripongo dopo averlo usato, senza lasciarlo in giro.

Nelle camere, ogni mattina rifaccio il letto, sistemo i vestiti puliti negli armadi e quelli sporchi nell’apposito cesto e metto a posto le scarpe o le pantofole nella scarpiera.

In bagno faccio particolare attenzione a rimettere sempre in ordine i prodotti per l’igiene personale, per il make-up e le spazzole, che se lasciati in giro a caso possono creare un vero disastro.

In cucina, fondamentale è non lasciare i piatti sporchi nel lavandino e gli utensili fuori posto. Così come non abbandono mai le coperte sul divano senza piegarle. Fidatevi che già solo queste piccole attenzione fanno in casa una grande differenza.

Arieggiare gli ambienti

La seconda regola che seguo ogni mattino al risveglio è far arieggiare la casa: aprire le finestre e far entrare un po’ d’aria fresca trasmette una bella sensazione di pulito.

L’aria stantia della notte o i cattivi odori del bagno e della cucina non sono di certo l’ideale per ricreare un ambiente accogliente, per questo bisogna farli uscire, facendo cambiare l’aria quanto più spesso possibile.

A volte, dopo aver chiuso le finestre, accendo qualche candela profumata per far sì che un gradevole aroma si diffonda per casa e mi trasmetta ancora di più una sensazione di freschezza e pulizia.

Ah dimenticavo! Se ti piacciono questi Consigli Naturali posso inviarteli ogni giorno direttamente su WHATSAPP! Iscriviti al mio Canale! Ti aspetto!

Passare l’aspirapolvere

Altra regola da non trascurare è tenere i pavimenti puliti: infatti, se sono lucidi e privi di polvere, risulteranno splendenti in ogni momento, così come la casa che li ospita.

Per questo passo ogni giorno l’aspirapolvere e, con l’orologio alla mano, ci impiego davvero dieci minuti, quindi non è una regola che mi pesa seguire.

Effettuare una passata veloce di aspirapolvere per tutta la casa impedisce alla polvere di accumularsi e ai pavimenti di sporcarsi in fretta e contribuisce a mantenere l’ambiente più sano e pulito. Poi con l’aspirapolvere è possibile profumare anche la casa, come ti mostro in questo video:

Spolverare i mobili

La polvere è un potente alleato dello sporco, che noi vogliamo debellare. Meno si spolvera, più la polvere si accumula, maggiore sarà il tempo necessario a eliminarla quando si pulisce.

Mi sono resa conto che, se spolvero ogni giorno, sono necessari cinque minuti per togliere la polvere dai punti in cui è più evidente, come sui mobili della camera da letto e del salone.

Per farlo, utilizzo un panno umido, imbevuto con qualche goccia di olio essenziale: in questo modo non solo pulisco e lucido, ma profumo anche l’ambiente. Ottengo così un doppio risultato e una casa davvero scintillante.

Vi do un consiglio aggiuntivo: per essere ancora più veloci, non riempite i mobili di oggetti, che contribuiscono a far accumulare polvere e necessitano di essere spostati, facendovi perdere più tempo del necessario.

Pulire i pavimenti

L’ultima regola consiste nello sgrassare i pavimenti quando ce n’è bisogno. Può capitare, infatti, che non sia sufficiente passare l’aspirapolvere, soprattutto in cucina e in bagno.

In cucina è facile che cada del cibo e vada a creare delle macchie resistenti, mentre in bagno l’acqua può fare un vero disastro. Non ho tempo di lavare a terra ogni giorno nella maniera classica, per questo uso un metodo molto veloce.

Ho fatto sciogliere qualche scaglia di sapone di Marsiglia in acqua tiepida e ho versato il preparato in un dosatore spray. Quando è necessario, spruzzo l’emulsione su uno straccio per inumidirlo e poi lo passo sul pavimento. In questo modo riesco a togliere le macchie in maniera facile e veloce e a tenere il pavimento pulito senza troppa fatica.

Queste sono le mie cinque preziose regole e, da quando le seguo ogni giorno, la mia casa ha un aspetto sempre pulito e ordinato. Spero che possano aiutare anche voi a mantenere la casa proprio come la desiderate e avere anche molto più tempo libero!