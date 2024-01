Trucchi fai da te per la casa che funzionano davvero

C’è sempre un po’ di soddisfazione quando si scoprono nuovi trucchetti per pulire la casa meglio e più in fretta. Negli anni ne ho sperimentati parecchi, apprezzandone uno più di un altro.

Ed oggi ho deciso di raccogliere per te la lista dei migliori trucchi naturali e fai da te per la casa, che per me funzionano davvero. Non solo sono comodi, ma anche efficaci e a bassissimo costo.

Potrai usarli per diversi ambienti della casa, come il bagno, la cucina, la camera da letto e via dicendo.

Metodo del Sacchetto per i rubinetti

Il metodo che utilizzo di più e periodicamente è quello del sacchetto per i rubinetti.

Poiché a causa del calcare ho difficoltà a smontare i filtri (ma allo stesso tempo non voglio rischiare di rovinarli smontandoli), non appena ho scoperto questo trucco l’ho provato e… da quel momento lo utilizzo una volta al mese, o secondo le mie necessità.

Per il Metodo del sacchetto ti servirà:

un sacchetto per alimenti doppio e resistente (io uso quelli di Ikea)

acido citrico quanto basta, in genere 2 cucchiai

un elastico

Dopo aver messo l’acido citrico nel sacchetto, lo lego al rubinetto da scrostare. Apro l’acqua corrente quanto basta per ricoprire la zona da trattare. Lascio agire per almeno un’ora, poi mi basta togliere il sacchetto e il filtro non ha più il calcare attaccato all’acciaio.

In questo video ti spiego come faccio:

Poiché nella mia abitazione l’acqua è molto dura (e non ho l’addolcitore) questo problema del calcare sui rubinetti è abbastanza ricorrente.

In più una volta pulito un rubinetto, attacco lo stesso sacchetto anche agli altri di bagno o cucina, così da non sprecare né il sacchetto né la soluzione potente con acido citrico.

Trucco del pentolino dopo aver cucinato

Cucinare è rilassante e stimola la creatività. Con l’utilizzo di alimenti dall’odore più forte, come la frittura o il pesce, c’è la possibilità che tali odori possano rimanere impregnati in cucina.

Per questo il trucco del Pentolino è davvero efficace per riassorbire gli odori forti del cibo e spargere un profumo più piacevole non solo in cucina ma in tutta la casa.

Tra l’altro questo rimedio è semplice ed economico. Basta mettere un pentolino d’acqua sul fuoco, a fiamma lenta, con l’aggiunta di un rimedio naturale a tua scelta. Ecco quelli che preferisco e che utilizzo di solito:

cannella : soprattutto nel periodo invernale, che mi ricorda tanto il natale

: soprattutto nel periodo invernale, che mi ricorda tanto il natale alloro : l’assorbi-odori per eccellenza, elimina qualsiasi cattivo odore con una manciata di foglie

: l’assorbi-odori per eccellenza, elimina qualsiasi cattivo odore con una manciata di foglie aceto, di alcol o di vino : ottimo per eliminare gli odori forti anche sotto la cappa. L’odore è un po’ forte ma in casi estremi è la soluzione migliore

: ottimo per eliminare gli odori forti anche sotto la cappa. L’odore è un po’ forte ma in casi estremi è la soluzione migliore chiodi di garofano : un’ottima alternativa alla cannella

: un’ottima alternativa alla cannella bucce o fette di agrumi, per un profumo fresco: possono essere usate da sole o combinato con cannella e/o chiodi di garofano.

Metodo del Nodo per il termosifone

Un altro trucco fai da te che negli anni mi è sempre stato utile con l’arrivo del inverno è il Metodo del nodo, indicato per la pulizia delle fessure dei termosifoni.

La pulizia approfondita dei termosifoni con acqua è sempre la scelta migliore, poiché ci permette di sgrassare tutto a fondo. Molto spesso, però, non è possibile utilizzare l’acqua: si teme di far arrugginire i termosifoni, oppure si ha la carta da parati che potrebbe gonfiarsi.

Perciò se usiamo il trucco del nodo periodicamente potremmo spolverare il termosifone in modo approfondito e veloce. Ti basterà prendere un fazzoletto di cotone (deve essere sottile) oppure un panno cattura polvere. Se vuoi puoi scegliere di inumidirlo leggermente.

Pratica poi un nodo a una delle estremità, per poi passarlo dall’alto verso il basso e viceversa, come ti mostro in questo video:

Puoi ripetere il procedimento per tutti i termosifoni. Se usi il fazzoletto di cotone, ti basterà metterlo in lavatrice e lavarlo.

Metodo del coperchio per divani e materassi

Uno dei trucchi fai da te che ho amato e che mi hanno velocizzato un sacco alcuni momenti di pulizia è stato il metodo del coperchio, che uso sempre per il materasso e per il mio divano in tessuto. Consiste nell’immergere un panno in microfibra abbastanza grande in una soluzione di acqua e sapone di Marsiglia, ma puoi scegliere la soluzione che preferisci.

Ma non è finita qui: occorre prendere un coperchio medio, poggiarlo sul panno e legare le due estremità. Da qui basterà passare questo “strumento di pulizia” su tutta la superficie del materasso e del letto, testiera compresa. La stessa cosa si può fare sul divano in pelle o in tessuto:

Metodo sale e alluminio per l’argento

Se invece hai da lucidare piccoli gioielli in argento o anche un bracciale Pandora, avrai sicuramente sentito parlare del rimedio fai da te del sale e alluminio:

Ti basta prendere una ciotola (nel video uso una tazza, perché lucido il bracciale) e ricoprirla di carta stagnola. Poi versa una o due manciate di sale grosso, basandoti sulla grandezza della ciotola ma anche sulla quantità di gioielli da pulire.

Riponi l’oggetto in argento e versa dell’acqua calda. Dopo una quindicina di minuti sarà tutto lucido senza usare detersivi chimici o strofinare.

Trucco lampo per piastrelle, vetri o armadi

Un ultimo trucco lampo che voglio suggerirti oggi è quello per pulire le piastrelle del bagno. Ti basta legare un panno umido a una scopa (per comodità io uso quella dello Swiffer) e praticare dei movimenti dall’alto verso il basso su tutta la superficie delle piastrelle.

Per pulire a fondo e non trovare aloni, risciacquo il panno un paio di volte. La soluzione che uso per pulire è un cucchiaio di sapone di Marsiglia in scaglie sciolto in una bacinella d’acqua.

Questo metodo fai da te mi permette di pulire zone alte senza fatica e senza la necessità di prendere una scala, in modo da poterlo usare anche per un armadio alto o per i vetri delle finestre: