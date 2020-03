A Casa col Sorriso – Giorno 17

Ben trovate a una nuova giornata con il programma “A Casa col Sorriso”!

Il nostro programma si propone di farci compagnia in queste giornate un po’ fredde e piovose. Il titolo di oggi è “Giornata degli Impasti”. Ci focalizzeremo infatti sulla bellezza di mettere le mani in pasta e realizzare con le nostre mani qualcosa di speciale!

Lievito istantaneo, lievito padre e pane: qualcosa di indispensabile in casa nostra. Vediamo il programma nel dettaglio!

Ore 12:00 Rinfresco del lievito

Andiamo avanti con il nostro lievito madre fatto in casa! Abbiamo iniziato con 100 grammi di farina manitoba, 50 grammi di acqua minerale a temperatura ambiente e un cucchiaino di miele.

Il miele, che conosciamo come nostro miglior alleato di bellezza, funge da “starter”, favorisce una fermentazione più “veloce” ed ottimale del lievito.

Siamo arrivati al quarto rinfresco! Eliminando la parte superiore e prelevando solo il cuore del lievito, la parte più attiva, continuano aggiungendo la medesima quantità di farina e metà quantità di acqua.

Lavoriamo l’impasto in tutte le direzioni e una volta pronto facciamo un taglio a croce e lo inseriamo nel barattolo pulito solo con acqua calda…

Non ci resta che attendere altre 48 ore per il prossimo rinfresco!

Ore 17:00 Pane azzimo in casa

Nel frattempo che aspettiamo che il nostro lievito sia pronto, potremmo provare a realizzare il pane azzimo in casa!

Questo pane, tipico della tradizione toscana, è un pane molto particolare perché non prevede l’aggiunga di lievito!

Proprio perché, soprattutto in questo periodo, il lievito di birra può mancare in casa ma anche nei supermercati, non significa che non possiamo trovare delle alternative per deliziarci con una pietanza della nostra bella Italia!

Cosa ci occorre? Ve lo mostriamo subito:

400 gr di farina preferibilmente di farro

preferibilmente di farro 200 ml d’acqua

3 cucchiai di olio extravergine d’oliva

1 pizzico di sale fine integrale

Ore 21:00 Come sostituire il lievito

Non stiamo parlando soltanto del lievito di birra! Per esempio può occorrerci del lievito istantaneo se vogliamo fare i dolci o delle torte!

Se vi state domandando come poter sostituire i diversi tipi di lievito, in realtà troverete tantissime alternative, anche con quello che avete in casa!

Per esempio, per i dolci, un metodo molto noto prevede l’utilizzo di 6 gr di bicarbonato di sodio con 50 ml di aceto di mele. Il bicarbonato va aggiunto alla farina e l’aceto all’impasto.

Ovviamente, se soffrite di allergie o ipersensibilità a uno o più soluzione indicate, evitatene l’utilizzo e consultate il vostro medico se siete in gravidanza o allattamento.

A domani, con una nuova giornata insieme!