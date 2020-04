A Casa col Sorriso – Giorno 23

A Casa col Sorriso è un programma giornaliero, fatto di consigli di beauty routine, di consigli casalinghi e dei migliori rimedi naturali.

Siamo a mercoledì, a circa metà della nostra settimana, e vogliamo dedicare questa giornata alla pulizia del viso, sia giornaliera che periodica o meglio profonda..

Scopriamo insieme il programma nel dettaglio!

Ore 12:30 Detersione

La detersione è uno step immancabile in ogni beauty routine che si rispetti. Ma perché è così importante?

Ovviamente ci permette di liberare il viso dalle impurità e dallo smog accumulato durante la giornata. In base alle nostre esigenze e al nostro tipo di pelle, possiamo scegliere un detergente mousse, in gel o anche il classico latte detergente.

Ma cosa possiamo fare se notiamo che li abbiamo terminati? Niente paura, possiamo preparare del latte detergente fatto in casa. Si trattano di “ricette d’emergenza” nel caso in cui dovessero finire e non abbiamo avuto modo di acquistarli!

Per fare un esempio, se avete la pelle mista oppure grassa, potete optare per un latte detergente fai da te con:

½ Vasetto di yogurt bianco magro

1 cucchiaino di foglie di menta

Un cucchiaino di foglie di ortica

1 di radici di bardana.

Il procedimento lo trovate qui.

Ore 17:30 Esfoliazione

Un altro step molto importante per la cura del viso è rappresentato dall’esfoliazione, durante la quale vengono eliminate le cellule morte e si favorisce la normale rigenerazione cutanea.

Dobbiamo imparare a conoscere la nostra pelle, capire quando ha bisogno di idratazione e quando va purificata ed esfoliata.

Quando parliamo di esfoliazione parliamo principalmente di esfoliazione meccanica, possibile con gli scrub.

In commercio ce ne sono di diversi tipi, ma è possibile farli anche in casa con un ingrediente molto versatile.. Lo zucchero di canna!

Un esempio di scrub si può fare con 1 cucchiaio di zucchero di canna, 2 cucchiaini di succo di limone e 2 cucchiaini di miele, da applicare sul viso precedentemente deterso e pulito.

L’azione meccanica del massaggio e dello zucchero rimuoverà le impurità e le cellule morte, il miele ha proprietà antibatteriche e dolcemente purificanti. Il limone contribuisce a restringere i pori e a schiarire le macchie.

N.B. Si consiglia di fare questo scrub di sera, poiché il limone è fotosensibilizzante e renderebbe la vostra pelle più sensibile ai raggi solari.

Ore 21:30 Pulizia viso completa

Siamo arrivati al termine del nostro programma. Come ultimo consiglio, vi proponiamo tutti gli step per poter realizzare una pulizia viso fatta in casa!

Ricordiamo tutti gli step:

1 Preparazione al trattamento

2 Fumenti

3 Eliminare punti neri

4 Scrub per eliminare le cellule morte

5 Disinfettare la pelle e i pori

6 Maschera di bellezza fai da te

Avvertenze

Si ricorda di evitare l’uso di uno o più rimedi indicati se si soffre di allergie o ipersensibilità a una o più componenti.

In caso di pelli molto delicate e problematiche consultare il dermatologo. Consultare il medico in caso di gravidanza o allattamento.