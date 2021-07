Avere i vetri puliti e senza aloni è uno dei compiti domestici più faticosi anche in estate, quando il vento porta la sabbia del deserto e la polvere tende ad attaccarsi, rendendoli così opachi e sporchi.

Per non parlare, poi, del fatto che i raggi solari, a diretto contatto con i vetri, lasciano inevitabilmente una serie di aloni per niente belli da vedere.

Perciò, oggi, vedremo insieme come avere vetri super puliti utilizzando solo ingredienti casalinghi ecologici. Cominciamo!

Prima di iniziare

Prima di procedere con la pulizia dei vostri vetri, è importante ricordare una serie di piccoli accorgimenti da seguire per ottenere vetri brillanti senza aloni.

Innanzitutto, come abbiamo già detto, l’esposizione diretta ai raggi solari potrebbe creare degli aloni, perciò non lavate i vetri quando batte il sole in quella direzione e, in particolar modo, in quella stanza.

Inoltre, utilizzate sempre l’acqua tiepida durane l’operazione di pulizia e non quella fredda, così da avere un effetto più sgrassante e diluite sempre gli ingredienti indicati, evitando di utilizzarli puri.

Infine, evitate di spugnette abrasive che potrebbero graffiare il vetro o fogli di carta assorbente e utilizzate, invece, panni di cotone o fogli di giornale, il cui inchiostro sarà utile per assorbire lo sporco.

Aceto

Il primo rimedio che vogliamo proporvi consiste nell’utilizzare l’aceto , un ingrediente molto efficace per avere i vostri vetri puliti e splendenti come non mai.

L’aceto, infatti, vanta numerose proprietà che lo rendono un prodotto must per la pulizia domestica.

In questo caso, prendete:

500 ml di acqua

3 cucchiai di aceto

Versate, quindi, tutti gli ingredienti in un flacone spray e agitate energicamente così da mescolarli tra loro.

Spruzzatelo, poi, sui vetri che volete pulire e utilizzate un panno morbido o dei fogli di giornale per la pulizia.

Se l’odore pungente dell’aceto non vi piace, potete anche aggiungere 5 gocce di olio essenziale di limone e 5 gocce di olio essenziale di eucalipto per conferire un profumo piacevole.

Acido citrico

In alternativa all’aceto, potete anche utilizzare l’acido citrico, più ecologico dell’aceto pur vantando la sua stessa efficacia.

Unite, quindi, tra loro 1 litro di acqua e 1 cucchiaino di acido citrico e versate, poi, il tutto in uno spruzzino. A questo punto, vaporizzate la soluzione e addio aloni e macchie sui vetri!

N.B Ricordatevi sempre di agitare prima dell’uso.

Borotalco

Ecco per voi un video della preparazione!

Anche se può sembrare banale e troppo bello per essere vero, il borotalco risulta essere davvero efficace per pulire i vetri e renderli splendenti, in quanto sgrassa a fondo e assorbe le macchie.

Per utilizzarlo, mescolate 2 cucchiai di borotalco in 700 ml d’acqua. Mescolate bene affinché la polvere si sciolga completamente.

Potete sia lasciare tutto nella ciotola e immergere il panno, oppure usare il solito spruzzino e applicare la soluzione su vetri.

Il borotalco, inoltre, lascerà anche una sorta di protezione che farà scivolare la polvere.

Pulivetro al limone

Quando si parla di rimedi casalinghi naturali utili per la pulizia domestica non si può non menzionare il limone, un agrume il cui profumo inebriante si coniuga con le proprietà sgrassanti e lucidanti.

Per preparare una sorta di pulivetro, tutto ciò di cui avrete bisogno è:

500 ml di acqua

3 cucchiai di succo di limone

1 cucchiaio di amido di mais.

Iniziate, quindi, con il versare tutti gli ingredienti in una brocca graduata e mescolate il tutto con un cucchiaio fino a quando l’amido di mais non si sarà sciolto totalmente.

A questo punto, travasate la miscela così ottenuta in uno spruzzino e agitatelo energicamente per permettere agli ingredienti di amalgamarsi bene tra loro.

Vaporizzate un po’ di questa soluzione sui vetri e utilizzate dei fogli di giornale per strofinare delicatamente e rimuovere lo sporco e gli aloni.

Alcol

Infine, vediamo l’ultimo rimedio per avere vetri puliti come non mai durante questa stagione estiva: l’alcol denaturato, un prodotto che, sebbene non sia propriamente naturale, ha un approccio totalmente ecologico.

Prendete, quindi:

100 ml di alcol denaturato

250 ml di acqua

Versate, quindi l’alcol denaturato nell’acqua e, se lo preferite, aggiungete anche 100 ml di aceto bianco bianco così da rendere questa miscela più efficace.

Dopodiché, travasate tutto il composto in uno spruzzino così da avere una maggiore praticità nella pulizia e vaporizzatene un po’ direttamente sul vetro della finestra.

Strofinate con un panno e seguite dei movimenti circolari fino a quando l’alone non sarà completamente scomparso!

Avvertenze

I rimedi sono delicati e non aggressivi. Tuttavia, ricordatevi di utilizzare sempre un panno in microfibra o in cotone per non graffiare la superficie dei vetri e di diluire sempre gli ingredienti consigliati.

Superfici sempre lucenti

