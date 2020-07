Quando apriamo il nostro armadio, non è raro trovare qualche buchetto indesiderato sui nostri vestiti preferiti.

La causa di questi buchetti antiestetici sui vestiti sono proprio le tarme, che si nutrono delle fibre dei tessuti e invadono i nostri armadi!

Esistono in commercio diversi rimedi anti-tarme, molti dei quali costituiti da sostanze chimiche che hanno un odore pungente e poco piacevole.

In realtà, possiamo tenere lontane le tarme dal nostro armadio anche con dei semplicissimi rimedi naturali, scopriamoli insieme!

Lavanda

Il rimedio naturale per eccellenza per allontanare le tarme dagli armadi è la lavanda. Nota per le sue proprietà calmanti e antisettiche, la lavanda emana una fragranza molto piacevole per noi ma a dir poco insopportabile per le tarme!

Possiamo mettere dei rametti e fiori essiccati direttamente nell’armadio, oppure in alcuni sacchetti, ma non sempre questo fiore risulta reperibile.

Ecco perché possiamo utilizzare l’olio essenziale di lavanda, che conserva tutte le caratteristiche di questo fiore straordinario.

Un metodo molto semplice è quello di applicare qualche goccia di olio essenziale su dei batuffoli di cotone, oppure nel pot-pourri. Inserirlo poi in un sacchetto e riporlo nell’armadio.

Alloro

Non finiranno mai di sorprenderci le innumerevoli proprietà dell’alloro. Il suo odore particolarissimo è ottimo per allontanare non soltanto le tarme, ma anche le farfalline della farina o gli scarafaggi.

Spargete l’alloro in tutto l’armadio, se volete potrete sbriciolarlo e riporlo nei cassetti. Lascerà un odore molto piacevole per voi ma poco gradito a questi insetti “dispettosi”!

Chiodi di garofano

Un altro rimedio naturale anti-tarme per l’armadio sono di sicuro i chiodi di garofano.

Noti per le loro proprietà digestive e antinfiammatorie, i chiodi di garofano possono essere usati da soli o in combinazione con la cannella.

Anche questa spezia ha un odore particolare che ci aiuta ad allontanare le tarme dai nostri vestiti preferiti!

Possiamo sia inserirli in qualche sacchetto da porre qua e là, oppure possiamo mettere qualche chiodo in tasche di giacche e pantaloni.

Cannella

Abbiamo accennato che i chiodi di garofano sono combinabili per le loro proprietà con la cannella.

In realtà, anche questa spezia dai sapori orientali può essere usata da sola per combattere le tarme.

Potrete usarla come ingrediente di un pot-pourri, sbriciolandola.

Oppure legare con un nastrino le stecche e porle negli armadi. Possiamo aggiungere qualche goccia dell’olio essenziale della spezia stessa per potenziarne l’efficacia.

Patchouli

Anche il, il patchouli è dotato di un profumo potente e inebriante, che tiene lontano in modo efficace tarme ed altri insetti sgraditi dai nostri mobili e armadi.

Mettetene qualche goccia su dei batuffoli di cotone, oppure con del riso. Lasciate agire per un po’ in modo che venga assorbito completamente.

Poi non vi resta che metterlo nei sacchetti e riporlo nell’armadio.

Aceto

Non dimentichiamoci che l’aceto è utilissimo per prevenire l’arrivo di tarme o altri insetti che invadono gli armadi o la dispensa.

Una giusta pulizia del nostro armadio ci garantisce la giusta prevenzione dall’arrivo delle tarme. Prendete una bacinella e riempitela con acqua e aceto in parti uguali.

Usate questa miscela per lavare le superfici del vostro armadio, avendo cura di asciugare bene.

C’è anche chi preparar uno spray con acqua e aceto da applicare sulle pareti, ma non sui vestiti!

Attenzione

La pulizia dell’armadio è fondamentale per proteggere i nostri capi dall’attacco di insetti indesiderati. Se l’invasione dovesse essere ingente, consultate chi è di competenza.

