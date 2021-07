Gli insetti mangiapane, anche chiamati blatte fuochiste o blattelle germaniche sono degli insetti che si radunano intorno ai residui di cibo e, quindi, nelle dispense.

Amanti dell’umidità, del buio, del calore e degli alimenti, questi insetti provengono da ambienti luridi e, perciò, sono portatori di virus, funghi e germi pericolosi per la salute delle persone.

Per questo, è importante tenerli lontani dalla nostra abitazione. A tal proposito, oggi vedremo insieme alcuni trucchetti e rimedi casalinghi per allontanare gli insetti mangiapane.

Aceto

Il primo rimedio molto efficace che vi vogliamo consigliare per tenere lontani gli insetti mangiapane consiste nell’utilizzare l’aceto, il quale funge come ottimo repellente.

Tutto ciò che dovrete fare è lavare le superfici di casa con una miscela di 3 parti di acqua e 1 di aceto bianco, insistendo anche sulle zone più nascoste, sugli infissi, nei mobili e nel sotto lavandino dove di solito è riposta la pattumiera.

Insomma, nei punti in cui potreste trovare queste blattelle. E noterete la differenza!

N.B Vi raccomandiamo di non utilizzare questa miscela su superfici di marmo o di pietra naturale.

Alloro

Le foglie di alloro sono un antico rimedio naturale molto utilizzato per allontanare gli insetti mangiapane dalle vostre mura domestiche, in quanto hanno un odore molto particolare che non è ben tollerato da questi insetti.

Il procedimento è molto semplice: prendete alcune foglie di alloro e sbriciolatele. Dopodiché, posizionatele negli angoli e nei luoghi della casa dove le avete già avvistate o che ritenete “critici”.

Per tenerle lontani dalla dispensa, potete anche mettere qualche fogliolina direttamente nei mobili. Addio insetti!

Rosmarino

Oltre all’alloro, anche il profumo del rosmarino non è molto gradito da questa tipologia di insetti.

Preparate, quindi, dei mazzetti di alloro e rosmarino per ottenere un effetto super efficace e per realizzare delle vere e proprie piante anti-blatte e posizionatele nei vari punti della casa.

Potete, inoltre, comprare delle piantine di rosmarino da mettere sul balcone per sprigionare ancora di più l’odore.

Come l’alloro e il rosmarino, anche l’aglio può essere utilizzato sistemando qualche ciuffo nei punti della casa più critici. Ovviamente utilizzatelo solo se riuscite a sopportarne l’odore.

Cipolla e aglio

Come abbiamo già detto, l’aglio ha un effetto antiparassitario in grado di tenere lontani questi insetti. Il suo effetto può essere potenziato se combinato con un altro ingrediente: la cipolla.

In questo caso, occorre preparare un decotto a base di aglio e cipolla. Riempite, quindi, una pentola d’acqua e inserite circa 30 grammi di aglio e 30 grammi di cipolla.

Lasciate bollire, poi, per 15 minuti e filtrate il tutto in uno spruzzino. Aggiungete, poi, 1 cucchiaino di pepe di Cayenna in polvere e 1 cucchiaio di sapone neutro.

Infine, miscelare tutto per bene e vaporizzate in vari angoli della casa: il suo odore molto forte terrà lontani questi fastidiosissimi insetti.

Vi consigliamo, però, di non utilizzare questa miscela in casa se non ne sopportate l’odore, poiché si rivela essere molto persistente.

Erba gatta

L’erba gatta è una pianta che ha un odore che ricorda la menta e prende il suo nome dagli effetti particolari che ha sui gatti, i quali la adorano.

Per il suo odore forte, costituisce un altro rimedio molto efficace per allontanare questi insetti dalle vostre case.

Disponete, quindi, alcuni vasetti nei punti infestati oppure posizionateli sul davanzale, sui balconi di casa o davanti alle porte. Se lo preferite, potete anche tenerla direttamente in casa, perché non produce odori sgradevoli.

Sapone di Marsiglia

Infine, non poteva mancare il tanto amato sapone di Marsiglia, ingrediente molto utilizzato nella pulizia domestica ecologica.

Questo sapone, infatti, è in grado di tenere lontano insetti quali scarafaggi e blatte grazie al suo odore profumato che proprio non piace a questi insetti.

Versate, quindi, un po’ di acqua e del sapone di Marsiglia in uno spruzzino e vaporizzate la miscela così ottenuta negli angoli o i posti in cui avete trovato gli insetti mangiapane.

Oppure lavate le superfici con questa miscela come sorta di prevenzione. L’odore rilasciato dal sapone terrà lontani gli insetti mangiapane dalla vostra casa!

Avvertenze

Se la presenza di insetti in casa e fuori casa è notevole, valutate l’intervento di uno specialista.

Insetti addio!

