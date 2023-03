Quando le temperature iniziano ad innalzarsi, è facile notare la presenza delle mosche in casa. E diciamocelo, questi insetti sono davvero fastidiosi quando iniziano a ronzarci intorno.

Inoltre, sono considerati portatori di batteri e malattie e, pertanto, sarebbe bene tenerli lontani dai nostri alimenti, soprattutto a tavola.

Oggi, quindi, vedremo insieme alcuni trucchetti casalinghi e naturali per allontanare le mosche da casa!

Aglio e aceto

Il primo rimedio consiste nell’utilizzare due ingredienti che sicuramente avremo già in dispensa: l’aglio e l’aceto, il cui odore è molto forte e considerato sgradevole da questi insetti.

Iniziate con il rimuovere la buccia da 2-3 spicchi di aglio prima di versarli in un flaconcino spray contenente circa 100 ml di aceto. Dopodiché, riempite il resto del flacone con acqua, mescolate il tutto ed ecco che la vostra miscela anti-mosche è pronta per l’uso!

A questo punto, quindi, vaporizzatela nei punti di ingresso della casa per evitare l’entrata delle mosche!

N.B Poiché l’odore di questa miscela è considerata poco piacevole anche per noi, vi consigliamo di non utilizzarla negli ambienti interni della vostra casa.

Limone e chiodi di garofano

Sebbene il limone sia noto per il suo profumo inebriante tanto amato da noi, non a caso lo utilizziamo anche per profumare il bagno, in realtà riesce ad allontanare le mosche in quanto ritengono questo odore insopportabile.

Soprattutto se combinato con i chiodi di garofano, poi, è veramente una manna dal cielo per tenere lontane le mosche. Vi basterà, quindi, incastrare i chiodi direttamente nelle fette di limone o nella polpa di metà limone e appoggiarlo, poi, sui davanzali o dove preferite: addio mosche!

N.B. Ricordiamo di non poggiare il limone su superfici in marmo, altrimenti si potrebbe macchiare.

Ah dimenicavo... se ti piacciono questi rimedi puoi riceverli ogni giorno direttamente su WHATSAPP! Ecco come fare.. ti aspetto!

Aceto e menta

Un altro rimedio molto efficace per allontanare le mosche consiste nel preparare un macerato con aceto e menta, il cui odore pungente funge da repellente per le mosche.

Versate, quindi, l’aceto in un barattolo di vetro e aggiungete, poi, alcune foglie di menta fresca al suo interno, in modo da farle macerare per circa una settimana. Passata la settimana, filtrate la miscela così ottenuta e travasatela in un flacone con spray, diluendola con un po’ di acqua.

A questo punto, vaporizzatela nei punti dove sono maggiormente presenti le mosche e noterete che l’odore forte dell’aceto e della menta farà fare retromarcia a questi insetti.

In alternativa, potete anche mettere questa soluzione in un altro barattolo che potete posizionare, poi, direttamente sul davanzale così da prevenire l’ingresso delle mosche in casa.

Basilico

Tra le erbe aromatiche più efficaci per tenere lontane le mosche, ricorre il basilico, in grado di allontanare non solo le mosche ma anche le zanzare dalla vostra casa.

Tutto ciò che dovrete fare è mettere alcune piantine di basilico nei punti più strategici, come i punti di ingresso e…il gioco è fatto!

Fondi di caffè

I fondi di caffè emanano un profumo inebriante in grado di assorbire tutti i cattivi odori della casa, ma al contempo risultano essere mal tollerati dalle mosche.

Per utilizzarli, quindi, riempite delle tazzine o delle ciotole con fondi di caffè asciutti e collocateli, poi, sui davanzali di finestre e balconi.

Ricordatevi, inoltre, di cambiare periodicamente i fondi per mantenere sempre efficace questo rimedio.

Pepe

Infine, vediamo come usare il pepe, dall’odore molto intenso che solitamente utilizziamo per insaporire i nostri piatti. Ma sapete che proprio il suo odore porterà via le mosche dalle vostre case?

Riempite, quindi, una ciotola con pepe nero e un po’ d’acqua e collocatela, poi, nei punti della casa dove potrebbero entrare le mosche…e delle mosche non ci sarà più traccia!

Avvertenze

Evitate l’utilizzo degli ingredienti in caso di allergia o ipersensibilità. Rivolgersi a chi di competenza in caso di infestazione ingente di mosche non risolvibile coi rimedi casalinghi.