Come assorbire l’umidità in casa senza deumidificatore

Non c’è niente di peggio in inverno che avere la casa piena di umidità che tende ad essere visibile soprattutto sulle pareti, sulle finestre e sui vetri.

Per non parlare, poi, di quando questa tende a formare le tanto odiate macchie di muffa!

Ma come fare per rimediare? Sappiate, infatti, che assorbire l’umidità in casa senza deumidificatore è possibile! Scopriamo insieme in che modo!

Bicarbonato

Il primo rimedio che vi consigliamo consiste nell’utilizzare il bicarbonato, il quale vanta una forte azione assorbente.

Non a caso, infatti, è in grado anche di neutralizzare i cattivi odori! Tutto ciò che dovrete fare, quindi, è versare il bicarbonato in una ciotola o in più ciotole e collocarle, poi, nei vari punti della casa dove notate una maggiore concentrazione di umidità.

Come se non bastasse, potete versare il bicarbonato anche in alcuni sacchetti che potete poi mettere nei cassetti o negli armadi per evitare la formazione di muffa.

Sale

Come il bicarbonato, anche il sale è in grado di assorbire l’acqua e, quindi, anche l’umidità in eccesso.

Per questo, oggi vedremo insieme come provare il trucchetto del sale. Vi basterà riempire con il sale grosso una ciotola grande o una bacinella e metterla, poi, nei vari punti della casa.

Ovviamente, la grandezza delle ciotole va in base alla grandezza della stanza o dello spazio in cui volete ridurre l’umidità.

Ricordatevi sempre di sostituire il sale dopo qualche giorno quando notate che è diventato liquido.

Riso

Dopo il bicarbonato e il sale, non poteva mancare all’appello il riso, un altro alleato contro l’umidità in casa!

Anche in questo caso, quindi, potete procedere come già visto finora, ovvero versando il riso in una ciotola o una bacinella e collocandola nelle zone interessate.

Inoltre, vi raccomandiamo di cambiare il riso dopo qualche giorno, quando noterete che avrà cambiato la sua consistenza e sarà diventato molle.

Amido di mais

Simile agli ingredienti visti finora grazie alla sua proprietà assorbente è l’amido di mais, il quale viene usato anche per togliere l’umidità dalle scarpe e dagli stivaletti quando si impregnano d’acqua nelle giornate piovose.

Versate, quindi, una quantità abbondante di amido di mais in una ciotola o bacinella e mettetela nelle stanze della casa soggette alla formazione dell’umidità.

Dopo qualche giorno, noterete che l’umidità sarà stata assorbita dall’amido di mais!

Borotalco

Se volete un ingrediente in grado non solo di assorbire l’umidità ma anche di profumare la vostra casa, allora vi suggeriamo di utilizzare il borotalco!

Questo prodotto, inoltre, viene utilizzato anche in casa per sgrassare i vetri e renderli super lucenti!

Come già visto, quindi, mettete il borotalco nelle stanze della vostra casa versandolo in alcune ciotole che appoggerete, poi, sulle mensole, sulle scrivanie e così via.

In particolar modo, potete utilizzare questo rimedio nel bagno così da non ridurre solo l’umidità ma da assorbire anche la puzza che spesso ritroviamo in questo ambiente!

Deumidificatore naturale

Se non volete acquistare il deumidificatore disponibile in commercio, non dovrete temere in quanto è possibile realizzarlo a casa utilizzando ingredienti casalinghi e naturali! Dovrete, quindi, munirvi di:

1 barattolo di vetro

Sale grosso q.b.

1 bustina di tè

1 cucchiaino di olio essenziale

Versate il sale grosso nel barattolo, dopodiché aggiungete la bustina di tè e gli oli essenziali e mescolate il tutto.

A questo punto, non vi resta che chiudere il barattolo, lasciare riposare per un’intera notte prima di aprire il coperchio l’indomani e posizionare il barattolo nella zona interessata della casa.

Metodo della bottiglia (VIDEO)

E se volete anche provare il metodo della bottiglia, anche un video che vi seguirà step by step!