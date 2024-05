Come catturare la polvere sui mobili con rimedi naturali e trucchi casalinghi

Uno ci prova a tenere la casa pulita il più possibile, ma quando ci si mette la polvere è un vero disastro! Vi è mai capitato di trovarla sui mobili già il giorno dopo? Si tratta di un fatto pressoché normale, ma oggi voglio darvi alcuni trucchi casalinghi e rimedi naturali utili ad eliminarla in pochissimi minuti!

Pronti? Iniziamo!

Usa vecchi collant per una spolverata veloce

Questa è una di quelle idee che sembrano troppo semplici per essere vere, ma vi garantisco che funziona meraviglie. Chi avrebbe mai pensato che quei collant rovinati potessero velocizzare le pulizie di casa? Il trucco sta nella loro capacità unica di attrarre e trattenere la polvere, grazie alla forza elettrostatica che genera il loro materiale.

Ecco come lo utilizzo: taglio la gamba dei collant in modo da poterli indossare come un guanto, poi utilizzo il pezzo di tessuto per spolverare sui mobili, sul divano e nelle zone che mi interessano.

Già così, dovreste aver risolto il problema! Ma se volete anche un rimedio da preparare in casa, ho una seconda idea per voi!

Intanto vi lascio altri trucchi che uso con i vecchi collant, anche per spolverare pavimenti, muri e battiscopa:

Come realizzare uno spray antipolvere naturale

Come vi dicevo, è possibile creare un spray antipolvere naturale con pochissimi ingredienti già reperibili in casa. Ecco tutto il procedimento:

Partendo da una base di mezzo bicchiere di aceto bianco , lo verso in uno spruzzino

, lo verso in uno spruzzino Aggiungo due cucchiai di olio d’oliva , per nutrire i mobili in legno e lasciare una finitura lucida sui mobili.

, per nutrire e lasciare una finitura lucida sui mobili. Infine, per dare un tocco di freschezza, aggiungo circa dieci gocce di un olio essenziale a mia scelta. Di solito, opto per la lavanda o il limone per il loro potere di purificazione e il profumo gradevole.

Agitate bene prima dell’uso e spruzzate su un panno morbido per poi passare sulle superfici interessate. Non solo rimuoverete la polvere, ma lascerete anche una piacevole fragranza nell’aria.

Dove non puoi usare lo spray antipolvere

Malgrado lo spray antipolvere fatto in casa sia un formidabile strumento di pulizia, ci sono alcune superfici su cui è meglio non usarlo. Ad esempio, superfici verniciate o molto delicate come il marmo non tollerano l’aceto.

Inoltre, se avete mobili in legno prezioso o antiquariato, vi consiglio di fare una prova su una piccola area nascosta prima di procedere con la pulizia generale. L’olio d’oliva, pur essendo benefico per molti tipi di legno, potrebbe lasciare delle patine non desiderate su alcuni finiture.

Consigli per evitare che si riformi la polvere subito dopo

Prima di lasciarci, voglio darvi un ultimo consiglio per mantenere la casa pulita più a lungo e a prevenire l’accumulo di polvere. Ecco le strategie che ho personalmente adottato: