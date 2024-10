Come far asciugare prima le lenzuola in inverno e non avere la puzza di umido

Quando si lavano le lenzuola si spera sempre che vada tutto bene dato che sono tessuti molto grandi! In inverno, asciugare i capi facilmente potrebbe essere un gran problema a causa delle temperature basse esterne e dell’eccesso di umidità. Per questo, tendiamo spesso a ricorrere all’asciugatura all’interno, ma diciamocelo non c’è spazio per tutto ciò che abbiamo lavato.

Ma perché ci dovrebbero essere dei problemi con il bucato delle lenzuola? Beh, una delle cose che si manifestano maggiormente è la puzza di umido.

Per questo, oggi vedremo insieme come far asciugare velocemente le lenzuola quando fa freddo e c’è umidità senza ricorrere all’asciugatrice e avere, quindi, più spazio per altri capi sullo stendino.

Scegliere il luogo ideale

Nel caso in cui ci sia mal tempo e quindi si è costretti a far asciugare le lenzuola in casa, è bene scegliere il luogo ideale! Se possibile, stendete in una stanza al chiuso che abbia almeno una finestra o un balcone, il passaggio d’aria, come già accennato, è di fondamentale importanza. Verificate, inoltre, che la camera non sia particolarmente umida, sarebbe preferibile mettere le lenzuola in un momento in cui ci sia il sole e non l’ombra. Potete azionare anche un ventilatore nel caso in cui non vi siano fonti d’areazione.

Fonti di calore

Altra cosa importantissima sono le fonti di calore, specie quando si è costretti ad asciugare le lenzuola in casa. Oltre a far circolare dell’aria attraverso le finestre o grazie ad un ventilatore, è consigliabile mettere le lenzuola stese in una stanza in cui ci sia un termosifone o una stufa. Insomma, una qualsiasi fonte di calore che velocizzi l’evaporazione dell’acqua e possa anche contrastare il tasso di umidità, primo responsabile dei tempi prolungati dell’asciugatura.

Deumidificare l’aria

Come appena detto, l’umidità è la prima nemica sia per la puzza che resta sui panni in inverno, sia perché non permette di farli asciugare in maniera ottimale e veloce. A tale scopo è bene deumidificare l’aria della stanza in cui riponete le lenzuola! Vi consiglio dunque di azionare un deumidificatore elettronico nel caso ce ne fosse uno in casa, oppure ricorrere ai cari rimedi della nonna! Uno di quelli più usati è il metodo del sacchetto, bisogna riempire dei sacchetti di medie dimensioni con sale grosso o riso e riporli in prossimità dello stendino su cui avete messo le lenzuola.

Stendere bene

Stendere bene le lenzuola è importantissimo al fine di asciugarle per bene e in poco tempo! Innanzitutto dovete tener presente che, anche se grandi, le lenzuola non vanno mai sovrapposte. Un altro consiglio è non stenderli su una sola corda, ma “allargarlo” e posizionarlo su due corde per far passare più aria e asciugarle prima. Stendete alla luce del sole, ma non sotto la luce diretta dei raggi solari che potrebbero provocare l’ingiallimento. Se c’è tempo a disposizione, potete girarlo per distribuire bene la luce. Togliete le lenzuola dallo stendino solo ed esclusivamente quando ogni parte è perfettamente asciutta.

Come lavarle

Per evitare di rovinarle, vi suggeriamo di lavare le lenzuola con altre lenzuola, in modo da impostare la tipologia di lavaggio più giusta e non rischiare di danneggiare questi tessuti. Per non stropicciarle troppo, inoltre, dovrete cercare di non caricare troppo il cestello e di mettere nel cestello solo una o due coppie di lenzuola così da poterle ben distendere.

A questo punto, versate 150 grammi di acido citrico in polvere in 1 litro d’acqua tiepida, aggiungete 10 gocce di olio essenziale alla lavanda o alla menta e mettete 100 ml di questa miscela nella vaschetta del detersivo. L’acido citrico, infatti, fungerà da ammorbidente naturale! Infine, impostate la giusta temperatura, affidandovi alle modalità di lavaggio indicate sulle etichette delle vostre lenzuola e avviate il ciclo di lavaggio. L’acido citrico, inoltre, aiuterà anche a sbiancare eventuali lenzuola ingiallite!

Aceto

In primo luogo, lavare le lenzuola e in generale il bucato con aceto è il segreto per averle sempre morbide. Infatti tale ingrediente allarga le fibre evitando che si restringano facendo diventare le lenzuola dure. Quello che dovrete fare è mettere mezza tazza d’aceto in lavatrice durante la fase di risciacquo, sarà il momento adatto per ottenere il risultato sperato! Inoltre potete anche mettere in ammollo in acqua tiepida e una tazza d’aceto prima di avviare in normale lavaggio in lavatrice.

Sale

Se avete le lenzuola bianche, lavarle con sale da cucina vi aiuterà ad averle non solo più morbide, ma anche più bianche! In questo caso vi consiglio di metterle in ammollo prima del lavaggio tradizionale: riempite una bacinella d’acqua fredda e versate all’interno due pugni di sale per ogni lenzuolo. Nel caso in cui fossero molti, vi consiglio di porli all’interno di una vasca, è importantissimo, infatti, che abbiano il loro spazio giusto. Lasciate a bagna per circa 8 ore (una notte intera andrebbe benissimo), dopodiché risciacquatele con molta cautela e mettetele ad asciugare.

Bicarbonato di sodio

Analogamente al sale, anche questo rimedio naturale con bicarbonato di sodio potrà risultarvi utile per renderli di nuovo bianchi, morbidi e lucidi! Per quanto riguarda il lavaggio in lavatrice, potete mettere mezza tazza di prodotto nell’apposita vaschetta insieme al detersivo. Vedrete che risultato ottimo! Potete aggiungere anche un po’ di succo di limone e voilà, il gioco è fatto!

Acido citrico

L’acido citrico per il bucato viene usato principalmente se vogliamo sbiancare i panni, ma sapevate che ha un’ottima efficacia anche per ammorbidire le lenzuola? Ne basta poco, dovrete mettere nella vaschetta della lavatrice una soluzione di 150 grammi di acido citrico sciolto in un litro d’acqua. Potete usare le stesse dosi anche se volete mettere le lenzuola in ammollo in acqua tiepida, vedrete che risultato!

Centrifuga

Andiamo adesso ad un punto molto importante del lavaggio sia delle lenzuola che del bucato in generale, la centrifuga! Questa impostazione della lavatrice è sempre molto discussa e nel caso di biancheria da letto bisogna regolarla per bene. Impostare tanti giri sarà ottimo per avere subito lenzuola asciutte in quanto la quantità d’acqua da asciugare è minore, tuttavia bisogna stare attenti per non rovinarle. La cosa ideale sarebbe regolarla in base alle esigenze, poi dopo il lavaggio avvolgete le lenzuola attorno ad un asciugamano doppio in spugna e tamponate per assorbire tutta l’acqua possibile.

Ammorbidente naturale

Per alleggerire ulteriormente il lavaggio delle lenzuola, oltre all’aceto e al bicarbonato potete prediligere anche un ammorbidente naturale! Infatti anche l’ammorbidente può essere responsabile dei cattivi odori perché, se messo in quantità eccessive, resterà incastrato tra le fibre e provocherà la puzza di umido. Dunque, per prepararlo non dovrete far altro che sciogliere 150 grammi di acido citrico in 1 litro d’acqua, dopodiché aggiungete 10 gocce di un olio essenziale a vostra scelta. Ottenuta un’unica soluzione il vostro ammorbidente è pronto!

Come farle asciugare

Sebbene il trucchetto proposto aiuterà a togliere tutta l’acqua dalle vostre lenzuola e ad asciugarle, potrebbe essere necessario farle asciugare un altro po’ all’esterno o magari in casa sullo stendino. L’ideale sarebbe farle asciugare in casa in modo che le lenzuola possano da subito “assorbire il calore” dell’ambiente domestico ed essere asciutte in pochi minuti!

Vi basterà appoggiarle anche sullo stendino già pieno di altri capi ottimizzando così gli spazi e mettere, se possibile, una ciotolina di sale ai piedi dello stendino in modo da assorbire la puzza di umidità. Spesso, infatti, l’asciugatura in casa potrebbe aumentare il tasso di umidità interna e provocare un cattivo odore sui capi. Il sale, quindi, farà da deumidificatore fai da te! Infine, potete anche passare velocemente il phon sulle vostre lenzuola per qualche minuto e siete pronte per riporle nell’armadio!

Ecco alcuni consigli utili:

Togliere subito le lenzuola dalla lavatrice , in modo che non l’acqua non resti per troppo tempo e non si formino cattivi odori.

, in modo che non l’acqua non resti per troppo tempo e non si formino cattivi odori. Se utilizzate l’asciugatrice , prediligete un programma per capi delicati con una bassa temperatura. Inoltre, quando potete, evitate di utilizzarla perché alcuni residui di prodotto potrebbero stanziarsi tra le fibre, rendendole dure.

, prediligete un con una Inoltre, quando potete, evitate di utilizzarla perché alcuni residui di prodotto potrebbero stanziarsi tra le fibre, rendendole dure. Stendete le lenzuola all’aria fresca e ben distanziate l’una dall’altra, sarebbe opportuno metterle sui fil di ferro appositi.

e ben distanziate l’una dall’altra, sarebbe opportuno metterle sui fil di ferro appositi. Evitate la luce diretta del sole, questo potrebbe provocare le macchie gialle, dunque stendete le lenzuola quando il sole non è particolarmente forte oppure da un lato in cui non arrivano direttamente i raggi solari.

Bicarbonato e oli essenziali

Ultimo consiglio vale in particolare se avete paura che l’alto tasso di umidità possa lasciare un cattivo odore sulle lenzuola. In questo caso vi consiglio bicarbonato e oli essenziali da usare durante la fase di asciugatura. Tutto quello che dovrete fare è versare 2 cucchiaini di bicarbonato in 250 ml d’acqua, successivamente inserite al composto anche qualche goccia di olio essenziale a vostro piacimento (io vi consiglio quello alla lavanda). Inserite il tutto all’interno di un flacone spray e vaporizzate sulle lenzuola prima di asciugarle, in questo modo l’umidità andrà via e resterà un buon profumo!

Trucchetto post-lavaggio dell’asciugamano

Per provare questo trucchetto, avrete bisogno nuovamente della lavatrice! Vi sembra uno scherzo? Ebbene no! Dovrete, infatti, rimettere le vostre lenzuola nel cestello mezzo vuoto e mettere un bell’asciugamano molto spesso e grande o un telo per doccia molto assorbente. Dopodiché, impostate il programma centrifuga e selezionate 1000 giri. Noterete che le lenzuola saranno quasi asciutte grazie alla centrifuga e all’asciugamano che aiuteranno ad assorbire tutta l’acqua in eccesso.