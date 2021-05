La lavastoviglie è una salvezza in casa perché ci permette di risparmiare tempo e fatica che altrimenti dovremmo sprecare per lavare i nostri piatti dopo mangiato.

I detersivi utilizzati in questo elettrodomestico, però, non solo posso rimanere attaccati alle stoviglie dopo il risciacquo, ma tendono ad essere anche molto inquinanti per l’ambiente.

Per questo, è importante non utilizzare il detersivo per lavare i piatti in lavastoviglie ma sostituirlo con prodotti casalinghi naturali ed ecologici.

Prima di iniziare

Prima di procedere con il lavaggio dei vostri piatti nella lavastoviglie, ricordatevi sempre di eliminare i residui di cibo per scongiurare eventuali otturamenti.

I residui di cibo, infatti, insieme ai residui di detersivo tendono a depositarsi nella lavastoviglie o nel filtro e a compromettere la funzionalità del vostro elettrodomestico.

Con un tovagliolo di carta, quindi, prima di ogni lavaggio, eliminate i residui visibili. Per una pulizia migliore, potete anche sciacquare leggermente i piatti particolarmente sporchi.

A questo punto, vediamo gli ingredienti da utilizzare per sostituire il detersivo e avere piatti super puliti.

Acido citrico

Il primo rimedio che vogliamo proporvi consiste nell’utilizzare l’acido citrico, un ingrediente contenuto negli agrumi che si rivela molto efficace per sgrassare e pulire i vostri piatti.

Prendete, quindi, 1 litro d’acqua demineralizzata e tiepida e sciogliete al suo interno 150 grammi di acido citrico.

Una volta sciolto, travasate la miscela così ottenuta in una bottiglia di acqua riciclata e il gioco è fatto!

Potete conservare tranquillamente la bottiglietta e utilizzare la miscela all’occorrenza. Ricordatevi che deve sempre esserci il 15% di acido citrico nella vostra dose di acqua.

Per il suo utilizzo, versate un po’ di questo composto nella vaschetta del brillantante durante il lavaggio e vedrete che i vostri piatti saranno super puliti!

N.B Per un effetto più efficace, potete anche sciogliere 200 gr invece che 150.

Limone e sale

Un altro rimedio naturale per lavare i vostri piatti in lavastoviglie senza ricorrere al detersivo prevede l’utilizzo di una miscela di limone e sale. Entrambi gli ingredienti, infatti, sono noti per le proprietà sgrassanti e disincrostanti.

Ricavate, quindi, il succo di due limoni e versatelo in una bottiglietta o un contenitore. Aggiungete, poi, 4 cucchiai di sale e agitate energicamente il tutto fino ad ottenere una consistenza omogenea.

A questo punto, il vostro detersivo è pronto per essere utilizzato: piatti subito sgrassati!

Aceto

Un altro rimedio molto semplice e immediato consiste nell’utilizzare l’aceto bianco, in grado di pulire e neutralizzare anche i cattivi odori provenienti dai piatti molto sporchi.

Mettete, quindi, un po’ di aceto direttamente nella vaschetta apposita e avviate il ciclo di lavaggio!

L’aceto, inoltre, agirà anche come un brillantante naturale, in quanto aiuterà a sgrassare i piatti e a sciogliere il calcare che si è formato all’interno della lavastoviglie.

Attenzione! C’è un lungo dibattito sull’utilizzo dell’aceto in lavatrice o in lavastoviglie, in quanto sembra che il suo approccio non sia propriamente ecologico. Perciò, l’ideale sarebbe prediligere metodi alternativi, primo tra tutti l’acido citrico.

Pastiglie per lavastoviglie fai da te

E che ne dite di usare, invece, delle pastiglie per la lavastoviglie fai da te? Il procedimento è davvero semplice e gli ingredienti tutti facilmente reperibili e naturali.

Tutto ciò che vi occorre è:

250 gr di bicarbonato di sodio

2 cucchiai di Sapone di Marsiglia liquido

15 gocce di olio essenziale di limone

acqua demineralizzata quanto basta (l’acqua di rubinetto no perché contiene calcare)

In una ciotola, inserite il bicarbonato, aggiungete i cucchiai di Sapone di Marsiglia liquido e le gocce di olio essenziale e iniziate a mescolare.

Piano piano versate l’acqua demineralizzata fino a quando il composto non risulterà denso e ben amalgamato.

A questo punto versate la pastella in alcuni stampi di ghiaccio e lasciate asciugare fino a quando le pastiglie non risulteranno secche. Il tempo di solidificazione dipende dalla temperatura di casa vostra. Può volerci qualche ora o tutta la notte.

Una volta che le pastiglie per la lavastoviglie fai da te si saranno seccate riponetele in un contenitore di plastica o di vetro e conservatele in un luogo asciutto lontano dall’umidità.

Infine, aggiungete una pastiglia nella lavastoviglie e i vostri piatti saranno perfettamente lavati e disinfettati!

Avvertenze

Seguite le indicazioni di produzione per tenere cura della vostra lavastoviglie e non compromettere la sua funzionalità.

