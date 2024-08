Come lucidare le posate in acciaio e togliere aloni e macchie di ruggine

Che siano in acciaio o in argento, la pecca delle posate è che spesso tendono a macchiarsi di ruggine o a presentare delle antiestetiche macchie scure per niente belle da vedere. Tuttavia, proprio perché formate in acciaio, può capitare frequentemente che si ossidano oppure che creano delle macchie difficili da rimuovere.

Ci sono dei metodi molto efficaci che funzionano e che potranno esservi d’aiuto, basta mettere le posate in ammollo con questi ingredienti per farle tornare come nuove! Per questo, oggi vedremo insieme alcuni rimedi casalinghi per togliere queste macchie dalle vostre posate e averle di nuovo lucidissime!

Solitamente, sono realizzate in acciaio inox e, pertanto, tendono a perdere la loro lucentezza o a presentare degli aloni neri per niente belli da vedere. Per questo, oggi vedremo insieme come lucidare e togliere gli aloni e le macchie di ruggine dalle posate ricorrendo a ingredienti casalinghi e naturali!

Bicarbonato di sodio

Il primo ingrediente che vi proponiamo consiste nell’utilizzare il tanto noto bicarbonato di sodio, il quale grazie alla sua leggera azione abrasiva è in grado di smacchiare le posate e togliere l’alone nero.

Tutto ciò che dovrete fare, quindi, è mettere le posate in ammollo nella vaschetta del lavandino contenente acqua calda e 4 cucchiai di bicarbonato di sodio e lasciare agire. Mettete, quindi, le posate in ammollo per un’intera notte e il mattino seguente sciacquate sotto acqua corrente e asciugate con un panno morbido.

Bicarbonato e Limone

Il bicarbonato e il limone fanno al caso vostro in caso di posate macchiate, perché il bicarbonato aiuterà a pulire, mentre il limone darà la lucentezza di un tempo. Dovrete riempire una bacinella con acqua molto calda e versare al suo interno due cucchiai di bicarbonato e due cucchiai di succo di limone. Lasciate agire le posate nel composto per circa un’ora, dopo ponetele su un panno e asciugatele per bene, vedrete che non avranno aloni e saranno lucenti!

Sapone giallo

In alternativa al bicarbonato, è possibile utilizzare il sapone giallo, il quale è in grado di smacchiare facilmente anche il piano cottura più incrostato.

Strofinate, quindi, una pallina di sapone giallo sul lato morbido della spugna, e passatela, poi, sulle posate fino a rimuovere gli aloni neri. Dopodiché, risciacquate accuratamente con acqua calda per rimuovere tutti i residui di sapone e asciugatele accuratamente. Se le lasciate bagnate, infatti, potrebbero formarsi delle macchioline di acqua che tendono ad opacizzarle.

Aceto Bianco

Dopo il bicarbonato e il sapone giallo come poteva mancare all’appello l’aceto, l’ingrediente in grado di lucidare a specchio l’acciaio della cucina?

Per provare questo rimedio, dovrete semplicemente riempire la vaschetta del lavello con acqua calda e 1 bicchiere e mezzo d’aceto bianco e mettere, poi, le posate in ammollo per qualche ora. Dopodiché, passate una spugnetta morbida per strofinare le macchie nere e gli aloni e risciacquate accuratamente.

Sale e aceto

Per eliminare le macchie e gli aloni dalle posate in acciaio è possibile realizzare una pasta pulente e abrasiva, che luciderà in modo impeccabile le stoviglie!

Prendete del sale e aggiungeteci un pochino di aceto. Questo prodotto casalingo non solo è un valido antibatterico e mangia-odori. Elimina il calcare in modo naturale avendo un effetto lucidante sulle superfici in acciaio.

Prendete una spugnetta morbida e passate la pasta sulle posate in acciaio. Poi risciacquatele e asciugatele.

Acido citrico

In alternativa all’aceto, potete utilizzare l’acido citrico, un ingrediente più ecologico che vanta numerose proprietà. Vi ricordiamo, infatti, che ha un forte potere anticalcare per cui è in grado di liberare dallo sporco la lavatrice e la lavastoviglie.

Versate, quindi, 150 grammi di acido citrico nella vaschetta piena d’acqua del lavello, mescolate e mettete poi le posate in ammollo. Dopodiché, lasciate agire per un po’ di tempo e risciacquate accuratamente: che lucentezza!

Succo di limone

Quando si parla di ingredienti da dispensa in grado di smacchiare e lucidare come si può non menzionare il limone, l’agrume usato a partire dalle nostre nonne per sbiancare il bucato senza ricorrere alla candeggina’

Riempite, quindi, la vaschetta del lavello con acqua calda e aggiungete al suo interno il succo di 1 limone e le bucce. Dopodiché, immergete le posate in ammollo e lasciatele per qualche ora prima di risciacquarle e asciugarle accuratamente.

Sale fino

Anche il sale è in grado di assorbire lo sporco e gli aloni neri che troviamo sulle posate. Vi ricordiamo, infatti, che è una manna dal cielo anche per rimuovere le macchie dall’argento!

Riempite, quindi, una vaschetta con acqua bollente, dopodiché sciogliete all’interno 4 cucchiai colmi di sale e mettete le posate in ammollo. Infine, lasciate agire per un po’, facendo attenzione a non scottarvi, prima di risciacquare le posate e asciugarle!

Acqua ossigenata

Infine, vediamo un ultimo trucchetto che prevede l’utilizzo dell’acqua ossigenata efficace per pulire le posate annerite e per renderle lucenti. Vi basterà, quindi, versare l’acqua ossigenata su una spugnetta e passarla, poi, sulle posate insieme al bicarbonato di sodio. In caso, poi, di macchie molto ostinate, vi suggeriamo di mettere in ammollo le posate nella vaschetta contenente acqua calda e mezzo bicchiere d’acqua ossigenata prima di ripetere i passaggi descritti sopra.

Attenzione! L’acqua ossigenata in questione è quella per uso domestico, ovvero a 10 volumi.

Sapone giallo

Amato dalle nostre Nonne e usato ancora oggi, il sapone giallo è un fantastico metodo naturale per elementi in acciaio e argento. Inoltre, essendo composto quasi interamente da olio di cocco, è anche molto delicato. Dovrete sciogliere 1/4 di panetto in nella quantità d’acqua necessaria a riempire il barattolo, potrebbe essere necessario fare questo procedimento prima in un pentolino sul fuoco, dato che la consistenza del sapone è molliccia. Una volta traferito il tutto all’interno del barattolo, mettete le posate in ammollo per diverse ore, dopo dovrete risciacquare benissimo per togliere i residui di olio e infine asciugate con un panno pulito.

Soda da bucato

Ebbene sì! Ci sono tanti rimedi alternativi che possono sostituire i detersivi tradizionali. Un esempio è proprio la Soda da bucato, anche conosciuta come Soda Solvay. La soda da bucato, ovvero il carbonato di sodio, ha proprietà detergenti e smacchianti, utili non soltanto in lavatrice! Basta scioglierne 1 cucchiaio in 1 litro d’acqua. Immergere le posate macchiate e lasciarle in posa per qualche minuto. Al termine, vi basterà lavare ed asciugare le stoviglie. Saranno come nuove!

Sapone di Marsiglia

Se volete un ingrediente più delicato che possa allo stesso profumare le posate, non posso che consigliarvi il sapone di Marsiglia! Sono incredibili i risultati che si possono ottenere con quest’elemento naturale il quale è ottimo anche per oggetti come collane, orecchini o il bracciale Pandora ossidato!

Dovrete spalmare un po’ di sapone su tutte le posate e poi metterlo in ammollo in un barattolo con acqua calda. Se avete il panetto, tagliate 2 cucchiai in scaglie, fatele sciogliere nell’acqua del barattolo e poi mettete sempre le posate in ammollo. Lasciate sempre per una notte intera o per 6/7 ore, dopodiché risciacquate accuratamente e asciugate!

Pulizia veloce delle posate in acciaio

Se avete poco tempo, ma dovete comunque dare pulizia e lucidità alle vostre posate in acciaio, potete servirvi anche del semplice aceto. Potete scegliere l’aceto bianco di alcol, ottimo per le pulizie di casa, economico e dall’odore meno persistente. Basta riempire il lavello con un po’ d’acqua e aggiungere 1 bicchiere colmo di aceto. Immergete le posate e lasciatele in posa il tempo necessario. Risciacquo veloce e saranno come nuove!

Quale panno usare per asciugare le posate in acciaio?

Se decidete di seguire questi metodi, o il vostro metodo solito, potrebbe esservi utile utilizzare il panno giusto per asciugare o lucidare le posate in acciaio. Quello più indicato è di sicuro il panno in microfibra. Grazie alla qualità e composizione del tessuto, rimuove con efficace aloni e sporco, asciugando con estrema facilità.