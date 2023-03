Posate con macchie e aloni? 6+1 Rimedi per farle tornare lucide

Le posate sono degli strumenti di cui ci serviamo per mangiare evitando così l’utilizzo delle nostre mani.

Solitamente, sono realizzate in acciaio inox e, pertanto, tendono a perdere la loro lucentezza o a presentare degli aloni neri per niente belli da vedere.

Per questo, oggi vedremo insieme come lucidare e togliere gli aloni neri dalle posate ricorrendo a ingredienti casalinghi e naturali!

Bicarbonato di sodio

Il primo ingrediente che vi proponiamo consiste nell’utilizzare il tanto noto bicarbonato di sodio, il quale grazie alla sua leggera azione abrasiva è in grado di smacchiare le posate e togliere l’alone nero.

Tutto ciò che dovrete fare, quindi, è mettere le posate in ammollo nella vaschetta del lavandino contenente acqua calda e 4 cucchiai di bicarbonato di sodio e lasciare agire per un po’. Dopodiché, passate una spugnetta e risciacquate: le vostre posate saranno come nuove!

Sapone giallo

In alternativa al bicarbonato, è possibile utilizzare il sapone giallo, il quale è in grado di smacchiare facilmente anche il piano cottura più incrostato.

Strofinate, quindi, una pallina di sapone giallo sul lato morbido della spugna, e passatela, poi, sulle posate fino a rimuovere gli aloni neri. Dopodiché, risciacquate accuratamente con acqua calda per rimuovere tutti i residui di sapone e asciugatele accuratamente. Se le lasciate bagnate, infatti, potrebbero formarsi delle macchioline di acqua che tendono ad opacizzarle.

Aceto

Dopo il bicarbonato e il sapone giallo come poteva mancare all’appello l’aceto, l’ingrediente in grado di lucidare a specchio l’acciaio della cucina?

Per provare questo rimedio, dovrete semplicemente riempire la vaschetta del lavello con acqua calda e 1 bicchiere e mezzo d’aceto bianco e mettere, poi, le posate in ammollo per qualche ora. Dopodiché, passate una spugnetta morbida per strofinare le macchie nere e gli aloni e risciacquate accuratamente.

Acido citrico

In alternativa all’aceto, potete utilizzare l’acido citrico, un ingrediente più ecologico che vanta numerose proprietà. Vi ricordiamo, infatti, che ha un forte potere anticalcare per cui è in grado di liberare dallo sporco la lavatrice e la lavastoviglie.

Versate, quindi, 150 grammi di acido citrico nella vaschetta piena d’acqua del lavello, mescolate e mettete poi le posate in ammollo. Dopodiché, lasciate agire per un po’ di tempo e risciacquate accuratamente: che lucentezza!

Succo di limone

Quando si parla di ingredienti da dispensa in grado di smacchiare e lucidare come si può non menzionare il limone, l’agrume usato a partire dalle nostre nonne per sbiancare il bucato senza ricorrere alla candeggina’

Riempite, quindi, la vaschetta del lavello con acqua calda e aggiungete al suo interno il succo di 1 limone e le bucce. Dopodiché, immergete le posate in ammollo e lasciatele per qualche ora prima di risciacquarle e asciugarle accuratamente.

Sale fino

Anche il sale è in grado di assorbire lo sporco e gli aloni neri che troviamo sulle posate. Vi ricordiamo, infatti, che è una manna dal cielo anche per rimuovere le macchie dall’argento!

Riempite, quindi, una vaschetta con acqua bollente, dopodiché sciogliete all’interno 4 cucchiai colmi di sale e mettete le posate in ammollo. Infine, lasciate agire per un po’, facendo attenzione a non scottarvi, prima di risciacquare le posate e asciugarle!

Acqua ossigenata

Infine, vediamo un ultimo trucchetto che prevede l’utilizzo dell’acqua ossigenata efficace per pulire le posate annerite e per renderle lucenti. Vi basterà, quindi, versare l’acqua ossigenata su una spugnetta e passarla, poi, sulle posate insieme al bicarbonato di sodio.

In caso, poi, di macchie molto ostinate, vi suggeriamo di mettere in ammollo le posate nella vaschetta contenente acqua calda e mezzo bicchiere d’acqua ossigenata prima di ripetere i passaggi descritti sopra.

Attenzione! L’acqua ossigenata in questione è quella per uso domestico, ovvero a 10 volumi.

Avvertenze

Provate i vari ingredienti prima in un angolo non visibile per assicurarvi di non danneggiare le posate.